Berline Mercedes-Benz EQE 2023 à partir de 76 050 $

Lorsque la Mercedes-Benz EQS a été lancée, son prix affiché a été une véritable surprise, car il a en fait commencé pour moins plus d’argent que son équivalent essence, la berline Classe S. Maintenant, Mercedes a publié les prix du prochain véhicule électrique de sa gamme, mais cette parité de prix ne se fait pas sentir.

Mercedes a confirmé mardi les prix du Berline électrique EQE 2023. Il commencera à 76 050 $ pour une base EQE350 Plus Premium, dont 1 150 $ de frais de destination obligatoires, soit près de 20 000 $ de plus qu’une berline à essence de classe E de base. La version EQE350 Plus utilise un seul moteur électrique sur l’essieu arrière, produisant 288 chevaux et 391 livres-pied de couple. Sa batterie de 90,6 kilowattheures est bonne pour une autonomie estimée à 305 miles par l’EPA.

La version Premium de base de 76 050 $ est livrée en standard avec une bonne quantité de kit, y compris une caméra à vision panoramique, des sièges avant chauffants, un toit panoramique électrique, un système audio Burmester, une entrée sans clé et un éclairage ambiant de 64 couleurs. Passez à la version exclusive de 78 150 $ et vous bénéficierez également d’une navigation détaillée en réalité augmentée, d’un éclairage ambiant actif et de davantage de fonctions d’assistance à la conduite. Au sommet de la gamme se trouve la garniture Pinnacle de 81 650 $, qui ajoute une climatisation à quatre zones, un affichage tête haute, une charge USB-C de 100 watts et des phares plus froids dans le mélange.

Si la propulsion arrière n’est pas votre truc, l’EQE350 4Matic ajoute un deuxième moteur sur l’essieu avant, conservant sa puissance nette de 288 ch mais augmentant le couple à 564 lb-pi. Cela ajoutera 3 000 $ à chacun des prix mentionnés ci-dessus, et il est disponible dans les trois mêmes versions avec les mêmes caractéristiques.

Au sommet de la gamme se trouve l’EQE500 à 87 050 $. La transmission intégrale est de série, mais les moteurs plus puissants produisent une puissance nette de 402 ch et 633 lb-pi. Optez pour la garniture Exclusive, et cela fera grimper le prix à 89 150 $, tandis que la garniture Pinnacle se glisse dans le meilleur des meilleurs rôles avec un prix de 92 650 $. Toutes les variantes du Mercedes-Benz EQE 2023 seront mises en vente cet automne.