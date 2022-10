Berlin s’engage à fournir davantage de systèmes de défense aérienne à l’Ukraine

Trois Iris-T de fabrication allemande seront envoyés “dès que possible”, a déclaré le chancelier Olaf Scholz

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu’il était “content” que des systèmes modernes de défense aérienne de fabrication allemande, y compris l’Iris-T, sont désormais utilisés en Ukraine, ajoutant que trois autres de ces systèmes seront livrés “dès que possible.”

S’exprimant lors du Forum économique germano-ukrainien à Berlin, il a également condamné ce qu’il a appelé “Les attaques de missiles impitoyables de la Russie” sur l’infrastructure du pays et a déclaré que “nous devons tout faire pour protéger les villes ukrainiennes.”

“Iris-T peut défendre une grande ville entière contre les missiles et les drones”, a déclaré la chancelière, ajoutant que l’Allemagne “soutient fortement” l’Ukraine dans son conflit en cours avec la Russie et continuera de le faire “tant que nécessaire” avec d’autres “partenaires”.

L’IRIS-T SLM est un système de défense aérienne au sol capable d’intercepter des missiles entrants à une altitude allant jusqu’à 20 km et à une distance allant jusqu’à 40 km, selon les médias allemands. Scholz avait initialement promis ces systèmes à l’Ukraine en juin, malgré le fait que même les forces armées allemandes, la Bundeswehr, ne les avaient pas en stock à ce moment-là. Les seuls systèmes IRIS-T dont l’Allemagne dispose dans son arsenal sont des missiles air-air montés sur ses avions Eurofighter et Tornado.

Au total, quatre unités composées d’un véhicule de commandement, d’un véhicule radar et d’un lanceur monté sur camion devaient arriver en Ukraine. Jusqu’à présent, l’Allemagne n’a livré qu’une seule unité de ce type, ce qui a été fait plus tôt en octobre. Les autres devaient être livrés à Kiev au plus tôt en 2023.

Le magazine allemand Der Spiegel avait précédemment affirmé que les trois unités restantes promises par Berlin n’avaient pas encore été fabriquées. Certains médias ont également suggéré que Kiev avait demandé au moins une douzaine de ces systèmes de défense aérienne et proposé de les acheter directement auprès du fabricant allemand Diehl Defence.

L’Allemagne a envoyé plus de 743 millions d’euros (728 millions de dollars) d’armes à l’Ukraine, y compris plusieurs livraisons de canons antiaériens automoteurs Gepard et d’obusiers PzH 2000, depuis le début du conflit fin février.