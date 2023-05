Berlin propose à Kiev le plus grand paquet militaire à ce jour — RT World News

La promesse d’aide intervient alors que les sondages montrent que la plupart des Allemands s’opposent à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN

L’Allemagne a annoncé samedi une aide militaire supplémentaire de 2,7 milliards d’euros (3 milliards de dollars) à Kiev, son plus gros don d’armes depuis que la Russie a commencé son opération militaire en Ukraine l’année dernière.

Le cadeau est destiné à montrer « que l’Allemagne est sérieuse dans son soutien » pour l’Ukraine, a déclaré aux journalistes le ministre de la Défense Boris Pistorius. « L’Allemagne fournira toute l’aide qu’elle pourra, aussi longtemps qu’il le faudra », il a juré.

L’ensemble comprend 30 chars Leopard 1 A5, 20 véhicules blindés de transport de troupes Marder, plus de 100 véhicules de combat, 18 obusiers automoteurs, 200 drones de reconnaissance, quatre systèmes antiaériens IRIS-T SLM et des munitions. L’armée allemande n’est pas encore équipée des systèmes IRIS-T.















La décision de Berlin intervient alors que le président ukrainien Vladimir Zelensky devrait se rendre pour la première fois depuis le début des hostilités en février dernier. L’Allemagne voudrait faire bonne impression après sa réticence initiale à se joindre à d’autres membres de l’OTAN pour fournir à l’armée ukrainienne des armes létales par crainte d’être entraînée dans le conflit à Kiev.

La visite de Zelensky a lieu au milieu d’un mécontentement public croissant face au statu quo. Un sondage YouGov publié vendredi a révélé que plus de la moitié des Allemands étaient opposés à l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, tandis que 55 % souhaitent que Kiev et Moscou négocient un accord de paix dès que possible. Plusieurs célébrités allemandes ont récemment adressé au chancelier Olaf Scholz des lettres ouvertes exhortant son gouvernement à cesser d’envoyer des armes à l’Ukraine et à faire plutôt pression pour un cessez-le-feu.

Alors que l’Allemagne et ses alliés de l’OTAN se sont engagés depuis longtemps à soutenir l’Ukraine « aussi longtemps qu’il faudra, » le secrétaire général du bloc, Jens Stoltenberg, a admis qu’ils manquaient d’armes et de munitions pour montrer ce soutien. En octobre, il a été révélé que les stocks de munitions de l’Allemagne ne dureraient que deux jours de combat, bien en deçà du seuil de 30 jours théoriquement requis pour les pays de l’OTAN, bien que Berlin soit loin d’être le seul à fonctionner à vide.