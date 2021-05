Le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas a déclaré vendredi dans un communiqué que l’Allemagne reconnaissait la « atrocités » menées par ses troupes coloniales contre les peuples Herero et Nama entre 1904 et 1908, ajoutant que Berlin voulait « trouver un chemin commun vers une véritable réconciliation à la mémoire des victimes ».

Il a déclaré qu’à l’avenir, l’Allemagne se référera à titre officiel aux événements comme un « génocide. »

Maas a également annoncé qu’en tant que « geste de reconnaissance de la souffrance incommensurable », le gouvernement allemand créerait un fonds d’un montant total de 1,1 milliard d’euros (1,34 milliard de dollars), qui ira aux programmes d’infrastructure, de soins de santé et de formation pour les communautés touchées. L’argent serait versé sur 30 ans.

Les tribus Herero et Nama ont été presque anéanties lors d’une rébellion contre les forces coloniales allemandes dans ce qui était alors connu sous le nom d’Afrique du Sud-Ouest allemand. On pense que 65 000 des 80 000 Hereros vivant dans la colonie allemande ont péri entre 1904 et 1908, tandis que 10 000 des 20 000 Nama estimés sont morts au cours de la même période. De nombreux survivants de la rébellion ont ensuite été capturés et placés dans des camps de concentration, où ils ont été utilisés comme esclaves. Les mauvais traitements et les mauvaises conditions dans les camps ont fait d’innombrables morts.

L’Allemagne a entamé des pourparlers avec le gouvernement namibien en 2015 afin de convenir d’un « réévaluation orientée vers l’avenir de la domination coloniale allemande ». Berlin affirme que les représentants des communautés Heroro et Nama ont joué un rôle actif dans les négociations. Cependant, un chef Herero cité par les médias a rejeté le règlement comme un « vendu. »

L’accord doit être signé par Maas dans la capitale namibienne, Windhoek, le mois prochain, puis sera envoyé aux parlements des deux nations pour ratification.

En supposant que la déclaration soit approuvée par les deux pays, le président allemand Frank-Walter Steinmeier devrait alors présenter des excuses officielles pour les crimes devant le parlement namibien.

