Berlin met en garde contre la levée d’un “drapeau blanc” contre la Russie — RT World News

L’Allemagne doit réduire l’approvisionnement en gaz de Moscou malgré les craintes de perturbations, selon le ministre de l’Economie

L’Allemagne ne relancera pas Nord Stream 2, un gazoduc construit pour acheminer du gaz russe via la mer Baltique, malgré les craintes de ruptures d’approvisionnement, a déclaré le ministre de l’Economie du pays, Robert Habeck.

La construction de Nord Stream 2 s’est achevée l’année dernière, mais Berlin a interrompu sa certification peu de temps après que la Russie a lancé sa campagne militaire en Ukraine fin février.

Habeck a déclaré jeudi à la chaîne de télévision allemande ZDF que le pays devait conserver le gaz naturel et continuer à réduire sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements en provenance de Russie.

Il a exclu l’utilisation de Nord Stream 2 en disant “Ce serait hisser le drapeau blanc.”

Les commentaires de Habeck interviennent après que le géant gazier russe Gazprom a repris ses livraisons via Nord Stream 1 jeudi après un arrêt de 10 jours pour maintenance annuelle. Gazprom a réduit le débit dans le pipeline le mois dernier en citant les réparations.

Certains responsables allemands ont suggéré que la fermeture était politiquement motivée et ont exprimé la crainte que Moscou ne coupe complètement les approvisionnements en réponse aux sanctions imposées par l’UE à l’Ukraine. « Nous devons accepter que [Vladimir] Poutine utilise ce levier de gaz contre nous », Habeck a déclaré à ZDF, faisant référence au président russe.

LIRE LA SUITE:

L’UE a annoncé plus tôt l’élimination progressive du gaz russe d’ici 2030, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exhorté cette semaine les membres du bloc à réduire leur consommation de gaz de 15 % d’août à fin mars. L’Espagne, le Portugal et la Grèce se sont déclarés opposés au projet de rationnement du gaz.

Habeck a averti à plusieurs reprises qu’une fin immédiate de l’approvisionnement en gaz russe nuirait gravement à l’économie allemande et entraînerait une augmentation du chômage et de la pauvreté.