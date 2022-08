L’effort coûtera des milliards et sera plus ambitieux que le plan Marshall d’après-guerre, selon le dirigeant allemand

Reconstruire l’Ukraine coûtera des milliards selon le chancelier allemand Olaf Scholz, qui a estimé l’ampleur de l’effort lors d’une conférence de presse à Berlin jeudi.

Le dirigeant allemand a déclaré que le projet serait plus ambitieux que le plan Marshall parrainé par les États-Unis en 1947 et promulgué pour restaurer l’Europe après la Seconde Guerre mondiale, qui a coûté environ 13 milliards de dollars (150 milliards de dollars en devise actuelle) en programmes de relance économique.

Quant à savoir quand le projet ukrainien pourrait commencer, Scholz a déclaré que la question de l’établissement de la paix là-bas dépendait exclusivement de son peuple et de son gouvernement.

« Seuls le président ukrainien, le gouvernement, le parlement et le peuple ukrainien peuvent dire : c’est une décision que nous considérons comme correcte », a déclaré Scholz, cité par RIA, ajoutant qu’un “la paix forcée ne fonctionnera pas”, c’est pourquoi l’Allemagne continuera à fournir une aide financière et militaire à Kiev.

“Dans le même temps, nous devons aborder la question de la reconstruction – infrastructures, bâtiments, institutions […] La destruction est dramatique, ça va coûter des milliards », Scholz a déclaré, ajoutant qu’il était incorrect de décrire cette tâche énorme comme un plan Marshall. “C’est beaucoup plus” dit le chancelier.

Après le sommet du G7 en juin, Scholz a déclaré que les destructions dont il avait été témoin lors de sa visite en Ukraine lui rappelaient des images de villes allemandes détruites après la Seconde Guerre mondiale et que, “Tout comme l’Europe ravagée par la guerre à l’époque, l’Ukraine a aujourd’hui besoin d’un plan Marshall pour sa reconstruction.”

Plus tôt ce mois-ci, Bloomberg a rapporté que l’Ukraine demandait aux donateurs étrangers des centaines de milliards de dollars pour les efforts de reconstruction, suggérant que l’UE paierait la majeure partie de l’aide et fournirait à Kiev plus de 500 milliards d’euros (523 milliards de dollars).

Avant cette lourde demande, le président Vladimir Zeleksny avait déclaré lors d’une conférence de l’OTAN à Madrid que Kiev avait besoin de 5 milliards de dollars par mois pour couvrir son déficit budgétaire. Le dirigeant ukrainien a insisté sur le fait que Kiev ne concéderait aucun territoire à la Russie en échange d’un cessez-le-feu et a fait pression sur l’Occident pour qu’il fournisse plus d’armes à l’Ukraine afin de renverser la vapeur contre Moscou.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et « créer de puissantes forces armées ».

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.