Berlin confirme l’envoi de systèmes de fusées en Ukraine

Kiev a reçu trois lanceurs multiples Mars-II, a déclaré la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht.

Berlin a livré un nouveau lot d’armes lourdes à Kiev, a confirmé mardi la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht. La cargaison comprend le premier de plusieurs systèmes de fusées à lancement multiple promis par l’Allemagne à Kiev, a-t-elle déclaré.

“Les lance-roquettes multiples promis Mars II et trois autres obusiers automoteurs [PzH] 2000 ont été livrés », Lambrecht a déclaré aux journalistes. “Nous tenons parole” elle a ajouté. Selon les médias allemands, au moins trois systèmes Mars-II ont été envoyés à Kiev.

Mars-II est une modification européenne du lance-roquettes multiple MLRS M270 de fabrication américaine, qui a été développé conjointement par l’Allemagne, l’Italie et la France. Selon la société allemande KMW, qui est l’un des producteurs du système, Mars-II est capable de tirer jusqu’à 12 missiles en une minute à une distance de plus de 70 km. Selon les médias, il peut tirer des missiles guidés à l’aide d’un système GPS ou de missiles éjecteurs de mines.

Lire la suite Kiev confirme l’arrivée d’armes lourdes en provenance d’Allemagne

Outre Mars-II, la cargaison d’armes fraîches comprenait également trois obusiers automoteurs PzH 2000, portant à dix le nombre de ces systèmes d’artillerie à longue portée livrés à l’Ukraine. Lambrecht a également parlé de cinq canons antiaériens automoteurs “Gepard” fournis à l’Ukraine. Lundi, le ministre ukrainien de la Défense Aleksey Reznikov a confirmé avoir reçu trois de ces systèmes ainsi que “des dizaines de milliers de coups” de munitions appropriées pour eux.

L’Allemagne avait précédemment promis de livrer au moins 30 chars de défense aérienne “Gepard” à l’Ukraine. La première cargaison de 15 réservoirs devrait être arrivée avant la fin de ce mois, tandis que 15 autres doivent être livrées en août.

Mardi, Berlin a promis d’envoyer un radar d’artillerie de type Cobra en Ukraine en septembre. “Le contrat a déjà été signé” Lambrecht a déclaré aux journalistes, ajoutant que les troupes ukrainiennes commenceront bientôt leur entraînement sur “ce système très complexe.”

Selon les médias, l’Allemagne commencera également à former des soldats ukrainiens sur les systèmes de missiles anti-aériens Iris-T SLM “dans quelques jours.” Le chancelier Olaf Scholz a promis à plusieurs reprises d’envoyer à Kiev le système de défense aérienne le plus moderne d’Allemagne. L’annonce a même semé la confusion plus tôt cette année lorsque la Bundeswehr – les forces armées allemandes – a admis qu’elle ne disposait pas elle-même d’une version terrestre du système IRIS-T.

Lire la suite Des marins ukrainiens formés en Ecosse pour combattre la Russie

Selon les médias allemands, Kiev recevra le système de défense aérienne promis au plus tôt en novembre. Selon des informations publiées mardi, un “fessée” nouveau système arrivera en Ukraine “en automne.”

C’est la deuxième fois que Berlin envoie des armes lourdes à Kiev. En juin, l’Allemagne a transféré sept obusiers PzH 2000 ainsi que d’autres matériels militaires à l’Ukraine. Auparavant, le pays fournissait aux forces ukrainiennes des milliers de missiles antichars et antiaériens portables, des dizaines de milliers de mines antichars, ainsi que des millions de cartouches. Cependant, Kiev et même l’ancien ambassadeur d’Ukraine en Allemagne ont encore critiqué à plusieurs reprises Berlin pour ce qu’ils ont appelé la réticence à envoyer de l’aide militaire à l’Ukraine et la lenteur des livraisons.

En juillet, Lambrecht a admis que l’Allemagne devait envoyer des armes à l’Ukraine à partir de ses propres stocks militaires et que sa capacité était limitée. Mardi, elle a également déclaré que les lance-roquettes multiples et les obusiers provenaient des stocks de la Bundeswehr.