Berlin autorise l’Ukraine à utiliser les armes allemandes contre des cibles en Russie après que les États-Unis ont également assoupli leur position

KIEV, Ukraine (AP) — Le gouvernement allemand a déclaré vendredi que l’Ukraine pouvait utiliser des armes fournies par l’Allemagne contre les attaques russes depuis des positions situées juste au-delà de leur frontière commune, dans le cadre d’un changement de politique important intervenu un jour après le président américain Joe Biden. a donné le feu vert à Kyiv riposter avec des armes américaines contre les moyens militaires russes ciblant la deuxième plus grande ville du pays.

Un communiqué du gouvernement allemand a noté qu’au cours des dernières semaines, la Russie avait préparé, coordonné et mené des attaques contre la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, en particulier depuis les zones situées juste de l’autre côté de la frontière russe.

« Ensemble, nous sommes convaincus que l’Ukraine a le droit, en vertu du droit international, de se défendre contre ces attaques », indique le communiqué. « Pour cela, il peut également utiliser les armes livrées à cet effet conformément à ses engagements juridiques internationaux, y compris celles livrées par nous », ajoute-t-il, sans donner plus de détails sur ce que Berlin a qualifié d’accords confidentiels avec Kiev.

Une attaque russe ce mois-ci dans la région nord-est de Kharkiv, comprenant un attaque à la bombe aérienne sur un grand magasin de matériaux de construction qui a tué 18 personnes le 25 mai, a forcé l’évacuation de milliers de personnes et a mis à rude épreuve les forces ukrainiennes épuisées dans ce qui s’avère être une période critique de la guerre, qui en est maintenant à sa troisième année. Cela semble avoir motivé un changement de politique parmi les dirigeants occidentaux.

L’armée du Kremlin, plus nombreuse et mieux équipée, exploite le manque de troupes et de munitions de l’Ukraine après une long retard dans l’aide militaire américaine. L’insuffisance de la production militaire de l’Europe occidentale a également ralenti les livraisons cruciales d’aide militaire à l’Ukraine.

La décision de Biden autorise l’utilisation des armes fournies par les États-Unis à « des fins de contre-feu dans la région de Kharkiv afin que l’Ukraine puisse riposter contre les forces russes qui les attaquent ou se préparent à les attaquer », a déclaré un responsable de Washington à l’Associated Press.

Mais les responsables, qui ont requis l’anonymat pour discuter de cette question sensible, ont souligné que la politique américaine appelant l’Ukraine à ne pas utiliser les ATACMS, les missiles à longue portée et autres munitions fournis par les États-Unis pour mener des frappes offensives à l’intérieur de la Russie n’a pas changé.

L’annonce allemande est intervenue quelques heures après que des missiles balistiques russes ont frappé un immeuble à Kharkiv et tué au moins quatre personnes lors d’une attaque nocturne.

La Russie a lancé dans la nuit cinq missiles balistiques S-300/S-400 sur Kharkiv, a annoncé l’armée de l’air ukrainienne. L’un d’eux a frappé un immeuble résidentiel vers minuit et a été suivi par un autre missile 25 minutes plus tard qui a touché les premiers intervenants, selon le gouverneur régional Oleh Syniehubov. Au moins 25 personnes ont été blessées, a-t-il précisé.

Les responsables ukrainiens ont déjà accusé la Russie de cibler les secouristes en frappant des bâtiments résidentiels avec deux missiles consécutifs – le premier pour attirer les équipes d’urgence sur les lieux et le second pour les blesser ou les tuer. Cette tactique est appelée « double tapotement » dans le jargon militaire. La Russie a utilisé la même méthode lors de la guerre civile en Syrie.

Outre Kharkiv, les troupes moscovites font pression dans la région de Donetsk, plus au sud, et rassemblent une force pour une attaque attendue dans la région de Soumy, plus au nord, selon des responsables ukrainiens.

Les restrictions imposées jusqu’à présent sur l’utilisation des armes occidentales ont frustré les responsables ukrainiens, car l’armée n’a pas pu ordonner de frapper les troupes russes massées de l’autre côté de la frontière – la ville de Kharkiv n’est qu’à 20 kilomètres de la Russie – ni les bases russes utilisées pour lancer des tirs. attaques de missiles.

La question de savoir s’il faut autoriser l’Ukraine à atteindre des cibles sur le sol russe avec Armes fournies par l’Occident est une question délicate depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle le 24 février 2022.

Les dirigeants occidentaux ont hésité à franchir le pas car cela va le risque de provoquer Le président russe Vladimir Poutine, qui a averti à plusieurs reprises que l’implication directe de l’Occident pourrait mettre le monde sur la voie d’une conflit nucléaire.

Mais comme la Russie a récemment pris l’initiative du champ de bataille dans certaines parties de la ligne de front de 1 000 kilomètres (600 milles), certains dirigeants occidentaux poussent pour un changement de politique permettant à Kiev de frapper des bases militaires en Russie avec des armes sophistiquées armes à longue portée fournis par ses partenaires occidentaux.

