Berlin accueille des émissaires pour les négociations sur le climat au milieu d’une vague de chaleur historique en Europe occidentale

Alors que le monde est sous le choc des retombées économiques de la pandémie et de la guerre en Ukraine, de hauts responsables de 40 pays se sont réunis lundi à Berlin pour des entretiens en tête-à-tête sur la manière de rester concentré sur la lutte contre le changement climatique et sur son impact.

Les organisateurs ont présenté la réunion de deux jours comme une opportunité de rétablir la confiance entre les pays riches et les pays pauvres avant le sommet des Nations Unies sur le climat de cette année en Égypte, après que les discussions techniques du mois dernier aient réalisé peu de progrès sur des questions clés telles que l’aide climatique aux pays en développement.

“Beaucoup des pays les plus pauvres et les plus vulnérables du monde subissent actuellement de graves impacts climatiques”, a déclaré l’envoyée allemande pour le climat Jennifer Morgan à l’Associated Press. « La question est de savoir comment les aider à s’adapter à ces impacts et quand ils subissent des pertes et des dommages réels. Nous devons aussi faire preuve de plus de solidarité.

Les pays en développement attendent toujours que les pays riches fournissent 100 milliards de dollars d’aide climatique chaque année, un objectif qu’ils étaient censés atteindre d’ici 2020.

Cependant, les grands pollueurs ont aussi longtemps résisté à l’idée qu’ils devraient payer pour la destruction que leurs émissions de gaz à effet de serre causent dans le monde.

Les pourparlers à huis clos à Berlin démarrent avec des experts présentant une présentation sur la question des “pertes et dommages” aux ministres, qui se diviseront ensuite en petits groupes pour discuter et s’écouter dans l’espoir de renforcer la confiance avant l’ONU de novembre. sommet de Charm el-Cheikh.

La réunion de Berlin intervient alors que les scientifiques affirment que la chaleur extrême qui frappe de grandes parties de l’hémisphère nord au cours des dernières semaines pourrait devenir la nouvelle norme en été si le réchauffement climatique se poursuit.

« Pendant que cette réunion a lieu, des parties de l’Europe cuisent, en fait elles brûlent ; et malheureusement, c’est une expérience qui n’est déjà que trop familière à des millions de personnes à travers le monde », a déclaré Alok Sharma, le responsable britannique qui a dirigé les pourparlers sur le climat de l’année dernière à Glasgow. Il a dit aux délégués à l’ouverture de la réunion : « Mon appel à vous tous est, s’il vous plaît, accélérons notre travail.

“Il nous incombe en ces temps incertains d’agir rapidement pour garantir que l’action climatique reste au sommet de l’agenda international, et que la situation actuelle ne soit pas prise comme prétexte pour revenir en arrière ou revenir sur les engagements antérieurs – en particulier ceux liés au soutien des pays en développement », a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui présidera le sommet de Charm el-Cheikh.

La Chine participait à la réunion de Berlin. La Russie n’était pas invitée.

La question des sources d’énergie mises en danger par la guerre de la Russie en Ukraine plane sur les pourparlers.

Les militants écologistes avertissent que les efforts récents de pays comme l’Allemagne pour exploiter de nouvelles sources de combustibles fossiles pourraient saper les actions climatiques déjà fragiles des pays. Le chancelier allemand Olaf Scholz devrait discuter lundi de l’achat de gaz naturel liquéfié égyptien avec le président du pays, Abdel Fattah al-Sissi, à Berlin, à quelques kilomètres seulement du lieu des pourparlers sur le climat.

“La guerre d’agression russe nous oblige à prendre des décisions à court terme que nous n’aimons pas, y compris l’utilisation accrue du charbon pendant une période très limitée”, a déclaré Morgan, qui était auparavant à la tête de Greenpeace International.

“Mais non seulement nous nous en tenons fermement à nos objectifs climatiques – nous accélérons la transition énergétique et éliminerons encore plus rapidement l’utilisation des énergies fossiles”, a-t-elle ajouté, citant un plan récemment approuvé pour accélérer l’énergie solaire et éolienne. génération en Allemagne.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, vient également aux pourparlers à la suite des revers subis aux États-Unis par le président Joe Biden dans ses efforts pour réguler la pollution et stimuler les énergies renouvelables telles que l’énergie éolienne et solaire.

L’avertissement de chaleur extrême entre en vigueur au Royaume-Uni ; Les feux de forêt se propagent en France

Le tout premier avertissement de chaleur extrême en Grande-Bretagne est en vigueur pour de grandes parties de l’Angleterre alors que les autorités se préparent à des températures record qui perturbent déjà les voyages, les soins de santé et les écoles.

L’alerte “rouge” durera tout au long de lundi et mardi lorsque les températures pourraient atteindre 40 ° C pour la première fois, posant un risque de maladie grave et même de décès chez les personnes en bonne santé, selon le UK Met Office, le service météorologique du pays.

La température la plus élevée jamais enregistrée en Grande-Bretagne est de 38,7 °C, un record établi en 2019. Les opérateurs ferroviaires demandent aux clients de ne pas voyager sauf en cas d’absolue nécessité, car la chaleur risque de déformer les rails et de perturber l’alimentation électrique, entraînant de graves retards.

La France envoie plus d’avions bombardiers d’eau et des centaines de pompiers supplémentaires pour lutter contre la propagation des incendies de forêt alimentés par les vents chauds tourbillonnants de la vague de chaleur torride.

Les vents changeant de direction, les autorités du sud-ouest de la France ont annoncé lundi leur intention d’évacuer davantage de villes et de déplacer 3 500 personnes risquant de se retrouver sur le chemin des flammes déchaînées. Trois avions bombardiers d’eau supplémentaires rejoignaient six autres qui effectuaient déjà des passages répétés au-dessus des flammes et des nuages ​​​​de fumée denses.

Le gouvernement a déclaré que plus de 200 renforts étaient également ajoutés à une force de 1 500 pompiers qui luttaient nuit et jour pour contenir les incendies qui déchiraient les forêts de pins sèches de la région de la Gironde.