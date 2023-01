Berlin a pris la décision historique d’armer l’Ukraine. Mais beaucoup d’Allemands sont mal à l’aise

Berlin

CNN

—



Le plus grand moment de la guerre en Ukraine cette semaine s’est déroulé à des centaines de kilomètres du champ de bataille. Après des jours de pression diplomatique de la part de ses alliés de l’OTAN de plus en plus exaspérés, l’Allemagne a annoncé mercredi qu’elle enverrait des chars Leopard 2 en Ukraine, une décision potentiellement cruciale dans le conflit qui pourrait faire pencher la balance en faveur de Kyiv.

Les États-Unis et un certain nombre de pays européens fourniront également des chars de combat sophistiqués aux forces ukrainiennes. Une offensive de printemps est attendue de Moscou, mais la bataille de l’Ukraine pour récupérer son territoire à la Russie sera bientôt stimulée par l’arrivée d’armements occidentaux puissants et modernes.

Dans les rues d’Allemagne, cependant, les réactions ont été mitigées. Des inquiétudes quant à la façon dont la guerre pourrait maintenant s’intensifier à la conviction que son gouvernement fait ce qu’il faut, les gens semblaient diverger sur la question de savoir si la décision était la bonne. Et le pays est fracturé selon les partis, les générations et la géographie.

Les personnes à qui CNN a parlé ont préféré être identifiées uniquement par leur prénom. Manuel, un citoyen allemand de 29 ans vivant à Berlin, a déclaré à CNN qu’il craignait que la décision n’attise la colère de Moscou et n’aggrave le conflit qui dure depuis près d’un an. « Je ne pense pas que la Russie attaquera un membre de l’OTAN, du moins pour le moment. Mais je serais inquiet de représailles plus dures, dirigées contre l’Ukraine et son peuple », a-t-il déclaré.

Pour le charpentier de formation Eric, 27 ans, de Paderborn dans l’ouest de l’Allemagne, il est important de soutenir l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Cependant, il craint également que la fourniture à Kyiv de chars Leopard 2 ne crée plus de problèmes qu’elle n’en résout.

« Le déploiement et l’utilisation du Leopard 2 est un grand atout pour la guerre ukrainienne, mais nous devons faire face au fait que cela implique des obstacles et aussi des conséquences politiques.

“En plus de la logistique, les forces armées ukrainiennes doivent être formées à la manipulation et à la maintenance du Leopard 2”, a ajouté Eric. “Cela ne se produira probablement pas en Ukraine, ce qui signifie que l’OTAN et l’Allemagne interviendront à nouveau plus directement dans la guerre.”

Il considère la décision de son gouvernement comme une “ingérence majeure” dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine. “Le déploiement de chars et l’entraînement des troupes ukrainiennes pourraient être envisagés et transformés en déclaration de guerre par l’Allemagne et l’OTAN à tout moment”, estime-t-il.

Barbara, une bibliothécaire de 59 ans originaire de l’ouest de l’Allemagne, comprend la réticence du chancelier Olaf Scholz à se plier à la pression internationale, mais pense que l’Allemagne devrait rester en dehors du conflit dans la mesure du possible. “Je ne suis pas d’accord avec l’envoi de tout cet équipement de guerre en Ukraine”, a-t-elle déclaré à CNN. “Nous offrons beaucoup d’aide civile, donc quand il s’agit de la guerre, il est bon d’être réticent.”

Pour d’autres, la nécessité d’aider l’Ukraine face à l’agression russe l’emporte sur les inconvénients. Une autre Allemande, qui s’est identifiée comme Sybille, a déclaré: “Pour moi, c’est un gros problème que tant de gens perdent la vie et donc j’essaierais de donner ma compréhension pour la livraison de chars, d’autant plus que les avocats disent que ce n’est pas contre le droit international et je pense que la Russie ne respecte aucune loi dans notre monde.

Après des mois d’hésitation, le gouvernement allemand a annoncé mercredi qu’il répondrait aux appels de Kyiv pour les chars high-tech Leopard 2, après des semaines de pression sur Berlin de la part de certains de ses alliés de l’OTAN.

Cette décision s’est accompagnée d’une annonce du président américain Joe Biden selon laquelle il fournirait 31 chars M1 Abrams, renversant la résistance de l’administration à fournir à Kyiv des véhicules hautement sophistiqués mais nécessitant beaucoup d’entretien.

Quelques heures après que l’Allemagne et les États-Unis ont révélé leurs plans, la Russie a tiré des dizaines de missiles sur l’Ukraine, signalant la colère de Moscou face à l’évolution de la situation et indiquant qu’elle visera à nuire à la détermination ukrainienne dans la course pour amener les nouveaux chars sur le champ de bataille.

Un sondage d’opinion réalisé plus tôt ce mois-ci met également en lumière la différence d’attitude des Allemands. Le sondage Deutschlandtrend réalisé par le radiodiffuseur public ARD le 19 janvier posait aux répondants la question « L’Allemagne devrait-elle ou non livrer des chars de combat lourds comme le ‘Leopard’ à l’Ukraine ?

Les résultats ont montré que 46% des Allemands étaient favorables à l’envoi de tels chars, tandis que 43% étaient contre.

De nettes différences d’opinion pouvaient être observées entre les Allemands de l’Est et de l’Ouest ainsi que les générations plus jeunes et plus âgées.

Le sondage a montré qu’il y avait plus de soutien pour l’envoi de chars de combat lourds dans les États de l’ouest de l’Allemagne, une personne sur deux soutenant la livraison, tandis que dans les anciens États communistes, 59 % ont rejeté l’idée.

Pour Eric, ce découpage géographique a du sens. “L’Allemagne de l’Est a une forte proportion de citoyens de droite et l’AfD [far-right party Alternative for Germany] électeurs, et une histoire différente avec la Russie en raison de l’occupation après la Seconde Guerre mondiale, donc une plus grande méfiance à l’égard des décisions politiques », a-t-il déclaré.

L’âge joue également un rôle car, selon le sondage, les générations plus âgées étaient plus susceptibles d’approuver l’envoi des chars. Quelque 52% des 18 à 24 ans pensaient que l’Allemagne ne devrait pas livrer les chars.

La division la plus claire était politique. Une forte proportion de partisans du parti vert de gauche allemand – 61 % – a approuvé la livraison. Le résultat était moins clair au sein du Parti social-démocrate (SPD) de centre gauche de Scholz, avec seulement 49 % de voix favorables.

Le refus le plus lourd pour la livraison de chars de combat lourds est venu des partisans de l’AfD. 84% d’entre eux ont rejeté la livraison de chars Leopard à l’Ukraine.

À la suite de la décision de mercredi, la condamnation du co-dirigeant de l’AfD, Tino Chrupalla, était claire, car il a qualifié cette décision d'”irresponsable et dangereuse”.

“L’Allemagne risque d’être directement entraînée dans la guerre”, a-t-il écrit sur Twitter.

La bibliothécaire Barbara admet que son pays a une “histoire difficile” tandis que Berliner Manuel estime que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne a adopté une “forte culture antimilitariste” qui est désormais profondément ancrée dans la psyché allemande.

“Toute implication directe ou indirecte dans une guerre n’est pas incontestée”, a-t-il expliqué.

S’il est vrai que l’Allemagne moderne a hésité à s’impliquer dans des conflits internationaux dans le contexte de la démilitarisation après la Seconde Guerre mondiale, le pays a adopté une approche évolutive de la sécurité et de la politique militaire à la suite de la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

La nouvelle approche est intervenue au milieu des accusations des alliés occidentaux de Berlin d’être relativement plus lents à offrir un soutien à Kyiv – en partie en raison de sa dépendance au gaz russe.

Des personnalités politiques allemandes ont également pesé dans le débat cette semaine.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, députée et ancienne vice-présidente du Parti libéral-démocrate (FDP) centriste allemand, a qualifié la décision de l’Allemagne de fournir le Leopard 2 de “difficile, mais inévitable”.

Elle a ajouté que la décision serait “un soulagement pour une Ukraine maltraitée et courageuse”.

Les responsables ukrainiens ont souligné à plusieurs reprises la nécessité de livrer les chars de combat lourds, y compris le Leopard 2, estimant qu’ils fourniront un véhicule de combat puissant à l’Ukraine et renforceront ses forces avant l’éventuelle offensive russe du printemps.

Le législateur allemand Ralf Stegner, qui est membre du SPD de Scholz, a critiqué le hashtag “Libérez les léopards” qui a surgi sur les réseaux sociaux, une expression ironique appelant au déploiement des chars sur le champ de bataille.

« Les gens parlent de ‘Libérez les léopards’ comme s’il s’agissait d’animaux de zoo. C’est une affaire bien trop sérieuse pour la traiter comme s’il s’agissait d’un événement sur les réseaux sociaux », a-t-il déclaré à la chaîne de télévision gratuite allemande Phoenix.

Stegner s’est demandé si les chars pouvaient changer radicalement le cours de la guerre en faveur de l’Ukraine, ou simplement conduire à un conflit prolongé et à d’autres victimes civiles dévastatrices.

« Nous devons considérer la fin ; nous devons nous demander ce qui vient après cela? Nous avons eu la décision avec les Marder (véhicules de combat d’infanterie). Dès que cela a été fait, le débat a commencé immédiatement sur les chars de combat. Comment allons-nous d’ici? Est-ce que cela raccourcit vraiment la guerre, ou cela conduit-il simplement à plus de morts de guerre ?

Stegner a conclu : « En fin de compte, les livres d’histoire montreront si [the decision] avait raison ou pas.

ARD-Deutschlandtrend a interrogé 1211 citoyens allemands ayant le droit de vote. L’enquête a été réalisée du 17 au 18 janvier 2023. Les données ont été pondérées pour représenter les facteurs sociodémographiques et les tendances de vote. Les résultats ont une marge d’erreur de plus ou moins deux points.