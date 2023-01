Berlin a demandé l’autorisation d’envoyer des chars Leopard 2 de fabrication allemande en Ukraine, révèle Ben Wallace | Nouvelles du monde

Un pays qui exploite des chars Leopard de fabrication allemande a demandé la permission à Berlin de donner l’armure lourde à l’Ukraine, a révélé le secrétaire britannique à la Défense.

Ben Wallace n’a pas dit à quelle nation il faisait référence, mais il s’agit probablement de la Pologne, qui a clairement indiqué qu’elle souhaitait envoyer certains de ses chars de combat principaux Leopard 2 pour soutenir les forces ukrainiennes dans leur lutte contre Russie.

La pression monte sur le gouvernement d’Olaf Scholz pour permettre au Leopard, l’un des chars les plus meurtriers et les plus modernes au monde, de faire partie d’une nouvelle vague d’aide militaire de plus en plus puissante pour Kyiv avant ce que beaucoup pensent être une nouvelle escalade de la guerre.

Allemagne détient la licence d’exportation afin que tout pays voulant fournir Ukraine avec sa propre flotte de chars doit obtenir l’autorisation de Berlin.

“Je crois comprendre qu’une demande officielle d’un pays a été envoyée aujourd’hui – je ne connais pas plus de détails sur qui ou quoi – et c’est évidemment le processus qui doit être suivi”, a déclaré M. Wallace à Sky News après avoir eu des entretiens avec 10 autres alliés sur une base militaire en Estonie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que l’Allemagne devrait dire oui, M. Wallace a répondu : “Je veux autant de chars pour soutenir l’effort ukrainien pour 2023.

“Il n’y a pas de secret là-dessus… Si nous voulons faire passer le message au Kremlin que nous n’abandonnons pas, que nous doublons, les chars en font partie.”

Le ministre lituanien de la Défense, qui était également présent au rassemblement, est allé plus loin en déclarant à l’agence de presse Reuters que plusieurs pays annonceraient leur intention d’envoyer des chars Leopard en Ukraine lors d’une grande réunion sur une base aérienne américaine en Allemagne vendredi.

“Certains pays enverront certainement des chars Leopard en Ukraine, c’est certain”, a déclaré Arvydas Anusauskas à propos des promesses.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays cette semaine à dire qu’il envoyer des chars occidentaux en Ukraineun moment historique et une augmentation significative du soutien.

Ben Wallace a déclaré que la bataille la plus difficile en Ukraine était encore à venir



“Scholz ne peut pas décider”

La Grande-Bretagne n’envoie que 14 de ses chars Challenger 2 – assez pour équiper un escadron mais pas assez pour avoir un impact significatif sur la direction de la guerre à elle seule.

L’espoir était d’encourager l’Allemagne à emboîter le pas, mais M. Scholz n’a pas encore confirmé sa volonté de le faire.

Une source européenne de haut niveau a déclaré à Sky News que les forces armées allemandes avaient compris l’importance des chars dans le combat de l’Ukraine, signalant que l’obstacle semblait être politique.

“L’armée allemande (…) comprend que vous ne pouvez pas dire que l’Ukraine doit gagner mais pas envoyer de chars (…) Mais Scholz ne peut pas décider”, a déclaré la source.

M. Wallace a déclaré qu’il était d’accord sur le fait que la bataille la plus difficile en Ukraine est encore à venir.

Le Royaume-Uni a envoyé des chars Challenger 2 en Ukraine



“Si l’année dernière était consacrée à la défense et à l’attrition de l’armée russe, cette année, il s’agit de démontrer que l’Ukraine peut repousser la Russie de manière significative et même plus loin qu’elle ne l’a déjà été”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire à la Défense s’est entretenu avec des soldats britanniques déployés sur la base militaire de Tapa en Estonie avec un détachement de chars Challenger 2 dans le cadre d’une mission de l’OTAN visant à dissuader l’agression russe contre l’alliance militaire.

En service depuis 1994, le char Challenger 2 pèse 62,5 tonnes et est armé d’un canon rayé de 120 mm et d’un canon à chaîne de 7,62 mm.

Le Challenger 2 a déjà été déployé en Bosnie et pendant la guerre d’Irak de 2003.

