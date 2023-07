Berkshire Hathaway prend le contrôle de l’installation de GNL alors que Buffett parie sur les infrastructures énergétiques

Berkshire Hathaway Energy a annoncé lundi avoir accepté d’acheter une participation de 50% dans l’installation de gaz naturel liquéfié de Cove Point pour 3,3 milliards de dollars en espèces.

La grande division de l’énergie et des services publics de Warren Buffett a acheté la participation de Énergie du Dominion et détiendra désormais une participation de 75 % en commandite dans Cove Point LNG situé à Lusby, dans le Maryland. Une filiale de Brookfield Infrastructure Partners détient les 25 % restants.

Bien que l’accord ne soit pas de grande taille pour Berkshire, il s’appuie sur un pari croissant sur les infrastructures énergétiques du conglomérat alors qu’il prend le contrôle de l’une des rares installations fonctionnelles aux États-Unis pouvant exporter du GNL.

« Il s’appuie sur leur thème à long terme selon lequel les ressources énergétiques deviennent plus précieuses et la propriété de l’un des rares exportateurs américains de GNL », a déclaré Bill Stone, directeur des investissements chez Glenview Trust et actionnaire de Berkshire.

Le terminal GNL de Cove Point a une capacité de stockage de 14,6 milliards de pieds cubes et une capacité d’émission quotidienne de 1,8 milliard de pieds cubes. La société a un contrat à long terme avec Sumitomo Corp., une société commerciale japonaise dans laquelle Buffett a également investi.

Berkshire Hathaway a d’abord acheté une participation dans le gazoduc et les actifs de stockage de Dominion pour 4 milliards de dollars en 2020. Greg Abel, président et ancien PDG de Berkshire Hathaway Energy, a précédemment déclaré à CNBC que l’accord en 2020 avait été conclu grâce à une relation solide qu’il entretenait avec l’ancien PDG Tom Farrel.

Abel est maintenant vice-président des opérations non-assurance chez Berkshire Hathaway et le successeur de « l’Oracle d’Omaha », âgé de 92 ans. Buffett a déclaré qu’Abel avait assumé de nombreuses responsabilités au sein du conglomérat.

En 2022, Berkshire a proposé de dépenser près de 4 milliards de dollars pour aider à générer plus d’énergie éolienne et solaire dans l’Iowa. Dans le même temps, le conglomérat a considérablement augmenté son exposition à deux sociétés énergétiques traditionnelles – Occidental Petroleum et Chevron.

« Buffett aime les pipelines depuis longtemps, étant donné leurs revenus de type pont à péage plutôt que l’exposition aux matières premières pures, et c’est probablement similaire », a déclaré Stone. « Les prix du gaz naturel ont baissé d’une tonne, mais je pense que la plupart de ces exportateurs travaillent sur des contrats d’achat ou de paiement à long terme. »

Les contrats à terme sur le gaz naturel ont chuté de plus de 40 % cette année à 2,709 $ par million d’unités thermiques britanniques.