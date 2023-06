Berkshire Hathaway de Warren Buffett augmente ses participations dans cinq sociétés commerciales japonaises

Berkshire Hathaway a déclaré lundi que sa filiale à 100%, National Indemnity Company, avait augmenté sa participation dans cinq sociétés commerciales japonaises à plus de 8,5% en moyenne.

Les entreprises concernées sont Itochu , Marubéni , Mitsubishi , Mitsui et Sumitomo . La valeur globale de ces intérêts dépasse celle des actions détenues par Berkshire dans n’importe quel pays en dehors des États-Unis, a déclaré la société.

Berkshire Hathaway a déclaré qu’il avait l’intention de conserver ses investissements japonais à long terme, le PDG Warren Buffett promettant que la société n’achètera que jusqu’à 9,9% de l’une des cinq sociétés.

Buffett s’est rendu au Japon en avril pour annoncer que Berkshire Hathaway augmenterait son investissement dans les différentes maisons de commerce japonaises à 7,4%, après avoir identifié les cinq entreprises comme des entités comparables à son conglomérat basé à Omaha.

Les cinq sociétés sont les plus importantes des soi-disant sogo-shosha, ou sociétés commerciales générales, et se concentrent sur des investissements diversifiés à long terme qui privilégient la valeur et les flux de trésorerie. Traditionnellement, ils ont joué un rôle central dans les importations d’énergie, de minéraux et de produits alimentaires au Japon et dans les exportateurs de produits finis.

Berkshire Hathaway ne détient aucun autre investissement au Japon.