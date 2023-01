Berhalter veut “continuer son rôle” avec l’USMNT

Gregg Berhalter a affirmé qu’il voulait continuer son rôle d’entraîneur-chef de l’USMNT. L’ancien joueur de 49 ans fait actuellement l’objet d’une enquête pour un incident de violence domestique en 1991. L’assistant Anthony Hudson a été nommé temporairement aux commandes jusqu’à ce que US Soccer prenne une décision finale sur le poste.

Berhalter a parlé de la question avec le revue de Harvard business jeudi. L’entraîneur a déclaré qu’il était avant tout triste pour sa femme. “Je pense que le pire pour moi, c’est que j’ai mal au cœur pour ma femme, parce que c’était son histoire à raconter, qu’elle le veuille ou non. Cela m’attriste vraiment, vraiment », a déclaré Berhalter.

“Mais ça avance et c’est ainsi que nous devons le voir ensemble en tant que famille. La famille a été incroyable et a pris les choses un jour à la fois et aller de l’avant.

Berhalter veut rester en tant qu’entraîneur-chef de l’USMNT

En plus d’aborder l’incident réel, Berhalter a également parlé de son rôle avec l’USMNT. Il a poursuivi en disant que son objectif initial était de modifier la façon dont le football américain était perçu dans le monde. “Lorsque nous avons commencé en 2018, nous voulions changer la façon dont le monde perçoit le football américain. Je pense que lorsque vous posez des questions au monde entier sur notre équipe, le monde nous voit sous un jour complètement différent », a déclaré l’entraîneur.

“Mais maintenant, il s’agit de pouvoir franchir la prochaine étape et cette prochaine étape consiste à faire quelque chose qu’aucune équipe américaine n’a jamais fait, et c’est aller en demi-finale et voir ce qui se passe à partir de là. Il y a beaucoup de grands défis à relever et, bien sûr, j’aimerais continuer dans mon rôle.

US Soccer explore les options

Le contrat de Berhalter en tant qu’entraîneur-chef de l’USMNT a techniquement expiré après la Coupe du monde au Qatar. Le football américain poursuit son enquête sur l’incident susmentionné et nommera un entraîneur-chef permanent dans un proche avenir.

Les Américains, sous Berhalter, ont traversé une phase de groupes assez difficile lors du tournoi. Ils ont cependant été largement battus par les Pays-Bas lors des huitièmes de finale.

