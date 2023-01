Berhalter souhaite continuer en tant qu’entraîneur des États-Unis malgré l’enquête

Gregg Berhalter a déclaré qu’il aimerait continuer en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis dans le cycle de la Coupe du monde 2026, cinq jours après l’expiration de son contrat avec l’équipe.

En plus d’entreprendre un examen du programme USMNT après la Coupe du monde 2022, US Soccer a commandé une enquête sur un incident de violence domestique de 1991 impliquant la désormais épouse de Berhalter. L’incident a été révélé par Danielle Reyna, la mère du joueur de l’USMNT Gio Reyna, a déclaré Danielle Reyna mercredi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Dans ce contexte, on a demandé à Berhalter lors d’une apparition jeudi dans “The New World of Work”, une émission en ligne produite par la Harvard Business Review, s’il voulait toujours être l’entraîneur.

“Il s’agit de pouvoir passer à l’étape suivante et la prochaine étape consiste à faire quelque chose que vous savez que l’équipe américaine a jamais fait et qui obtient les demi-finales et voit ce qui se passe à partir de là”, a-t-il déclaré, en prévision de la Coupe du monde 2026 qui sera accueilli par les États-Unis ainsi que le Canada et le Mexique.

“Donc, il y a beaucoup de grands défis à relever. Bien sûr, j’aimerais continuer dans mon rôle.”

Berhalter a rendu public des détails sur l’incident de 1991 dans un longue déclaration publiée sur Twitter mardi. Peu de temps après la publication de la déclaration, US Soccer a annoncé qu’il avait lancé une enquête après avoir pris connaissance de l’incident le 11 décembre.

Mercredi, dans une autre longue déclaration fournie à ESPN et à d’autres médias, Danielle Reyna a admis avoir partagé des détails sur l’incident de violence domestique – dans lequel Berhalter a déclaré avoir donné un coup de pied à sa femme après une vive dispute – avec le directeur sportif de l’USSF, Earnie Stewart.

L’entraîneur adjoint de l’USMNT, Anthony Hudson, dirigera l’équipe pour les matches amicaux contre la Serbie le 25 janvier à Los Angeles et contre la Colombie trois jours plus tard à Carson, en Californie.

Mais lors d’une conférence de presse mercredi, Stewart a admis la possibilité que Berhalter puisse être réembauché comme entraîneur à la conclusion de l’enquête du cabinet d’avocats externe et de l’examen interne du programme masculin par US Soccer.

“Toute notre famille est attristée par ces événements”, a ajouté Berhalter. “Quelque chose dont nous voulons avancer.

“Comme nous l’avons dit dans la déclaration, c’était quelque chose que nous ne cachions pas à l’époque, et nous n’étions pas prêts à nous en cacher maintenant. Je pense que le pire pour moi, c’est que j’ai mal au cœur pour ma femme parce que ça était son histoire à raconter si elle le voulait ou non.”

Alors que l’animateur Adi Ignatius a présenté Berhalter pour commencer l’émission, il a déclaré que la Harvard Business Review lui avait demandé s’il voulait annuler la comparution de jeudi compte tenu de la controverse très publique et qu’il avait choisi de ne pas le faire.

“La décision de Berhalter de limiter le temps de jeu de l’un de ses jeunes joueurs a incité les parents du joueur à essayer de le faire chanter en menaçant de révéler un incident il y a plus de trois décennies où Berhalter et une femme se sont disputés”, a déclaré Ignatius dans le cadre de l’introduction. “C’est le cauchemar ultime d’une maman footballeuse.”

Berhalter n’a pas contesté cette caractérisation des événements.

L’ancien capitaine de l’USMNT Claudio Reyna, le mari de Danielle et le père de Gio, a envoyé plusieurs messages au directeur général de l’USMNT Brian McBride et à Stewart pendant la Coupe du monde, dans lesquels il a déclaré qu’il partageait sa frustration face à l’expérience de Gio en Coupe du monde.

Plusieurs sources ont déclaré à ESPN qu’il avait menacé de partager des allégations sur le passé de Berhalter, mais Reyna a nié ces allégations.

“Pendant que j’étais au Qatar, j’ai partagé mes frustrations à propos de l’expérience de la Coupe du monde de mon fils avec un certain nombre d’amis proches, dont Earnie et Brian McBride. Cependant, à aucun moment je n’ai jamais menacé qui que ce soit, et je ne le ferais jamais”, a-t-il déclaré. dans le communiqué de mercredi.