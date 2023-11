Berhalter sélectionne 24 joueurs pour le camp d’entraînement de l’USMNT avant les quarts de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre Trinité-et-Tobago

CHICAGO (9 novembre 2023) – L’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a sélectionné les 24 joueurs du camp d’entraînement de l’USMNT qui se prépareront pour les deux matchs critiques contre Trinité-et-Tobago lors des quarts de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf 2023-24. Le match à domicile aura lieu le 16 novembre à Austin, avec le coup d’envoi du Q2 Stadium à 21 h HE (20 h locale). Le match aller se jouera le 20 novembre à 19 h HE au stade Hasely Crawford de Port of Spain, à Trinidad.

Les deux matchs seront diffusés en direct sur TNT, Universo, MAX et Peacock. L’audio en direct en espagnol du match sera disponible sur la radio Fútbol de Primera. Les supporters pourront également suivre les matchs via FacebookTwitter @USMNTInstagram @USMNT et l’application officielle US Soccer.

La liste représente une continuité significative, avec un total de 20 des 24 joueurs se rendant à Austin qui ont participé au camp le mois dernier, dont les buteurs Folarin Balogun et Gio Reyna. L’équipe est composée de 12 joueurs qui faisaient partie de l’USMNT lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et 15 joueurs ont aidé les États-Unis à remporter leur deuxième titre consécutif dans la Ligue des Nations de la Concacaf en juin dernier.

« L’objectif qui nous attend est clair. Nous voulons concourir pour notre troisième titre en Ligue des Nations et la chance de jouer la Copa America, et il faudra de la concentration et de la détermination pour dépasser Trinité-et-Tobago », a déclaré Berhalter. “Nous avons constitué un groupe de base au cours des deux dernières fenêtres pour nous préparer à cette opportunité, et nous voulons terminer l’année sur une bonne note et nous positionner pour participer à deux compétitions importantes l’année prochaine.”

ALIGNEMENT DÉTAILLÉ PAR POSITION (Club/Pays ; Sélections/Buts)

GARDIENS DE BUT (3) : Ethan Horvath (Nottingham Forest/ENG; 9/0), Gaga Slonina (KAS Eupen/BEL; 1/0), Matt Turner (Nottingham Forest/ENG; 35/0)

DÉFENSEURS (8) : Cameron Carter-Vickers (Celtique/SCO ; 14/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/NED ; 30/2), Kristoffer Lund (Palerme/ITA ; 3/0), Tim Ream (Fulham/ENG ; 53/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG ; 14/1), Antonee Robinson (Fulham/ENG ; 37/2), Miles Robinson (Atlanta United ; 27/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER ; 7/0)

MILIEUX DE TERRAIN (8) : Paxten Aaronson (Eintracht Francfort/GER ; 1/0), Johnny Cardoso (Internacional/BRA ; 9/0), Luca de la Torre (Celta Vigo/ESP ; 19/0), Lennard Maloney (Heidenheim/GER ; 1/0 ), Weston McKennie (Juventus/ITA ; 48/11), Yunus Musah (AC Milan/ITA ; 31/0), Gio Reyna (Borussia Dortmund/GER ; 22/6), Malik Tillman (PSV Eindhoven/NED ; 6/ 0)

AVANTS (5) : Brenden Aaronson (Union Berlin/GER ; 36/8), Folarin Balogun (Monaco/FRA ; 6/3), Kevin Paredes (Wolfsburg/GER ; 2/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED ; 20/9), Alex Zendejas (Club América/MEX; 7/1)

LES YEUX SUR LE PRIX

En plus de mettre l’USMNT en position de remporter son troisième championnat CNL consécutif, les quarts de finale servent de qualification pour la prestigieuse Copa America 2024, le tournoi international prééminent d’Amérique du Sud, qui se déroulera aux États-Unis l’été prochain. L’édition 2024 de l’événement comprendra 10 nations de la CONMEBOL et six nations invitées de la Concacaf, dont l’Argentine, championne en titre de la Coupe du monde et de la Copa America, dirigée par le capitaine et attaquant de l’Inter Miami Lionel Messi.

ALLUMER LA LAMPE

Avec 43 buts marqués en 16 matches cette année, les buteurs américains ont été variés. Sept des 13 joueurs qui ont trouvé le chemin des filets pour l’USMNT en 2023 font partie de ce roster : Ricardo Pepi (6), Brenden Aaronson (2), Folarin Balogun (2), Weston McKennie (2), Gio Reyna ( 2), Chris Richards (1), Alex Zendejas (1)

LE SYSTÈME BUDDY

La liste comprend quatre groupes de coéquipiers du club, tous issus d’équipes européennes : Fulham (Ream, A. Robinson), le PSV Eindhoven (Dest, Pepi, Tillman) et Nottingham Forest (Horvath, Turner).

Le trio du PSV a tous rejoint l’ancien directeur sportif du football américain Earnie Stewart à Eindhoven cet été. Tim Ream et Antonee Robinson en sont à leur quatrième saison en tant que coéquipiers à Craven Cottage. Matt Turner a quitté Arsenal pour Nottingham Forest, où il a rencontré Ethan Horvath, qui revient d’une campagne de promotion réussie avec Luton Town dans le championnat anglais.

CONTRE. LES GUERRIERS SOCA

Les États-Unis et Trinité-et-Tobago se sont rencontrés 28 fois, ce qui Guerriers Soca le cinquième adversaire le plus fréquent de l’histoire de l’USMNT.

Les États-Unis détiennent un avantage historique de 21-3-4 contre Trinité-et-Tobago. Les 21 victoires contre Trinidad constituent le deuxième plus grand nombre de victoires de l’USMNT contre un adversaire international derrière le Mexique (23 victoires).

Le dernier affrontement compétitif entre les équipes a eu lieu lors de la phase de groupes de la Gold Cup 2023, l’USMNT grâce à la performance exceptionnelle de l’attaquant Jesús Ferreira pour une victoire 6-0 lors du dernier match de groupe le 2 juillet à Charlotte, Caroline du Nord. Ferreira a enregistré une première victoire. un demi-tour du chapeau, tandis que Cade Cowell, Gianluca Busio et Brandon Vazquez ont ajouté des buts en seconde période pour permettre aux États-Unis de décrocher la première place du groupe A.

La rivalité entre les États-Unis et Trinité-et-Tobago remonte au 21 mars 1982, lors d’une victoire amicale 2-1 à Port of Spain, la capitale trinidadienne.

Le match aller à Trinidad aura lieu un jour après le 34e anniversaire de l’un des buts les plus importants de l’histoire du football américain. Le 19 novembre 1989, « Shot Heard ‘Round the World » de Paul Caligiuri a permis à l’USMNT de s’imposer 1-0 lors de la dernière journée de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 1990, renvoyant ainsi les États-Unis au tournoi pour la première fois depuis 40 ans.

USMNT EN SÉRIE À DEUX LONGS

Alors que les matchs de novembre sont officiellement classés comme quarts de finale de la Ligue des Nations de la Concacaf 2023-24, la série aller-retour sert également de qualification pour la Copa America de l’année prochaine aux États-Unis. Bien que les séries aller-retour soient plus courantes dans les huitièmes de finale de compétitions comme l’UEFA Champions League, c’est la septième fois que l’USMNT participe à une série aller-retour avec un autre adversaire, et la première fois en dehors des qualifications pour la Coupe du monde. L’USMNT entre dans la série de ce mois-ci avec le Guerriers Soca détenant un record de 4-2 dans les séries aller-retour, remportant chacune des quatre dernières instances.

USMNT en série à deux étapes

Adversaire (compétition)

Premiere jambe

Deuxième jambe

Agrégat Mexique

(WCQ 1962) 3-3D

(Los Angeles, Californie) 0-3L

(Mexico, Mexique) 3-6 L Haïti

(1970 WCQ) 0-2L

(Port-au-Prince, Haïti) 0-1 litre

(San Diego, Californie) 0-3L Antilles néerlandaises

(CMQ 1986) 4-0 W

(Saint-Louis, Missouri) 0-0D

(Curacao) 4-0 W Jamaïque

(CMQ 1990) 0-0D

(Kingston, Jamaïque) 5-1 W

(Saint-Louis, Missouri) 5-1 W Grenade

(CMQ 2006) 3-0W

(Columbus, Ohio) 3-2 W

(Saint-Georges, Grenade) 6-2 W Barbade

(CMQ 2010) 8-0 W

(Carson, Californie) 1-0W

(Bridgetown, Barbade) 9-0 F

AU STADE Q2

Le Q2 ​​Stadium a accueilli des matchs de l’USMNT dans trois compétitions officielles différentes, les trois visites précédentes se terminant par des victoires par blanchissage devant des foules à guichets fermés. Gyasi Zardes a décroché un 86ème vainqueur d’une minute lors de la victoire 1-0 contre le Qatar en demi-finale de la course de l’équipe au titre de la Gold Cup 2021. Trois mois plus tard, l’attaquant de 18 ans Ricardo Pepi a marqué deux fois pour permettre aux États-Unis de s’imposer 2-0 contre la Jamaïque lors des qualifications pour la Coupe du monde.

En juin de l’année dernière, les quatre buts de Jesús Ferreira ont propulsé les États-Unis vers une défaite 5-0 contre la Grenade alors que l’équipe entamait avec succès sa campagne 2022-23 de la Ligue des Nations de la Concacaf. Les quatre buts de Ferreira ont égalé un record d’équipe pour le plus grand nombre de buts dans un match, cette victoire prolongeant la séquence d’invincibilité de l’USMNT sur le sol américain à 26 matchs consécutifs, égalant également le record de l’équipe établi de 2013 à 2015.

À PROPOS DE LA LIGUE DES NATIONS DE LA CONCACAF

Créée pour maximiser la qualité, la quantité et la fréquence des matchs compétitifs pour l’ensemble des 41 associations membres de la Concacaf, la Ligue des Nations de la Concacaf 2023-24, qui a débuté en septembre, a un format remanié pour inclure davantage de matchs à élimination directe qui qualifieront les équipes pour l’été continental. compétitions.

La CNL 2023-24 continuera à se jouer selon un format de trois ligues (A, B et C), les 41 équipes nationales seniors masculines de la région étant réparties dans les ligues selon les résultats de la CNL 2022-23.

Les États-Unis participeront à la Ligue A, qui a été élargie pour inclure 16 équipes (au lieu de 12) et un nouveau tour de quarts de finale a été créé pour proposer davantage de matchs à élimination directe.

NOTES SUR LA LISTE

L’effectif sera en moyenne de 23 ans, 334 jours à compter du premier jour d’entraînement le 13 novembre, avec 15 joueurs de 24 ans et moins.

L’effectif compte en moyenne 19 sélections dont 11 en compétition officielle.

L’équipe est composée de 12 joueurs qui faisaient partie de l’USMNT lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 et 15 joueurs ont aidé les États-Unis à remporter leur deuxième titre consécutif dans la Ligue des Nations de la Concacaf en juin dernier.

Vingt joueurs ont pris part au camp d’octobre de l’USMNT.