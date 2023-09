Berhalter révèle la composition des États-Unis pour affronter l’Ouzbékistan en match amical

ST. LOUIS — Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, a dévoilé sa composition avant le match amical de samedi contre l’Ouzbékistan, mis en évidence par une attaque menée par l’ailier de l’AC Milan Christian Pulisic et l’attaquant de l’AS Monaco Folarin Balogun.

L’alignement comprend également le gardien Matt Turner ainsi que quatre défenseurs composés de Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson.

La présence de Luca de la Torre au milieu de terrain dépend de sa récupération suffisante d’une blessure au mollet. Tanner Tessmann remplacera de la Torre si ce dernier ne peut pas y aller. Weston McKennie et Yunus Musah occuperont les deux places restantes au milieu de terrain tandis que Tim Weah jouera sur l’aile opposée à Pulisic.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Berhalter a ajouté vendredi que Balogun ne jouerait que 45 minutes car le joueur était toujours en train de s’installer dans son nouveau club après son transfert d’Arsenal.

Le match de samedi est le premier des deux matches amicaux contre des adversaires de la Confédération asiatique de football, le deuxième set ayant lieu mardi contre Oman à St. Paul, Minnesota.

« Ce sera intéressant de voir leurs styles différents, ce qu’ils apportent et comment nous pouvons contrecarrer cela », a déclaré Berhalter à propos des deux matches à venir.

Le camp actuel est le premier que Berhalter passe avec l’équipe depuis la Coupe du monde 2022.

Le contrat de Berhalter a expiré fin 2022 et est resté dans les limbes alors que US Soccer enquêtait sur un incident de violence domestique en 1992 impliquant Berhalter et son désormais épouse Rosalind. Cet incident est devenu connu à la suite d’une querelle publique entre Gregg Berhalter et la famille du milieu de terrain Gio Reyna.

Au cours des six mois suivants, les États-Unis ont été dirigés par intérim par Anthony Hudson et plus tard par l’actuel assistant de l’USMNT, BJ Callaghan, qui a mené l’USMNT à la victoire lors de la Ligue des Nations de la Concacaf 2023. Après avoir recherché le prochain manager américain, US Soccer a choisi Berhalter en juin.

Gregg Berhalter à l’entraînement avant le match amical de l’USMNT contre l’Ouzbékistan à Saint-Louis. John Dorton/ISI Photos/Getty Images pour l’USSF

Avec Berhalter réuni avec l’équipe, il a déclaré que l’ambiance était la même qu’avant.

« Je pense que les émotions étaient probablement la semaine dernière avant d’arriver au camp, et quand vous arrivez au camp, vous vous sentez tellement à l’aise, que ce soit avec le staff ou avec les joueurs », a-t-il déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse de vendredi.

« Vous reprenez là où vous vous étiez arrêté et nous avons construit des relations très solides au cours de ces quatre dernières années. C’était bien d’entrer dans le camp, de les raviver et de voir le staff. L’ensemble du groupe a travaillé à un niveau très élevé. ces huit derniers mois et ça fait vraiment plaisir de voir de loin. »

Alors que Berhalter a révélé sa composition, il s’est montré moins ouvert en termes de détails sur la façon dont l’équipe peut s’améliorer avant la Coupe du monde 2026, que les États-Unis co-organisent avec le Canada et le Mexique.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

« Si vous regardez les meilleures équipes du monde, elles évoluent au fil des années et nous voulons être en mesure d’évoluer », a-t-il déclaré. « Parce que nous savons que cela mènera à une amélioration, qu’il s’agisse de coups de pied arrêtés, de défense à mi-bloc, de cohérence dans un bloc médian sur lequel nous n’avons pas besoin d’appuyer haut pendant tout le match.

« Il y a un certain nombre de choses différentes dont nous pouvons commencer à parler avec le groupe. »

Berhalter est resté fidèle à son objectif d’amener les États-Unis à un tour de Coupe du monde comme ils n’en avaient jamais eu auparavant, et ainsi de changer à jamais le football américain.

Les États-Unis ont atteint les demi-finales de l’édition inaugurale du tournoi en 1930, alors que leur meilleure performance de l’ère moderne – vaguement définie comme commençant en 1990, lorsque les hommes américains se sont qualifiés pour la Coupe du monde pour la première fois en 40 ans. — était un quart de finale en 2002.

« Pour nous, c’est vraiment le travail que nous pouvons faire au cours des trois prochaines années pour construire un groupe qui, lorsque nous atteindrons la Coupe du Monde, sera sûr de pouvoir battre l’élite du football international », a-t-il déclaré.

« C’est ce qu’il faudra pour faire ce dont nous parlons, n’est-ce pas ? Si nous voulons participer à des tours auxquels nous n’avons jamais participé auparavant, il faudra que nous battions ces équipes et que nous utilisions les trois prochains. années pour constituer l’équipe et acquérir les expériences dont nous sommes convaincus que nous pouvons réellement le faire.

« Quand nous disons changer le football en Amérique pour toujours, pour moi, c’est à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Nous avons un groupe de gars fantastique. Je pense que le monde a pu le voir lors de la dernière Coupe du Monde avec leur humilité et leur comportement. et quel type de personnes ils sont et je suis ravi que l’Amérique puisse mieux connaître le groupe sur et en dehors du terrain.