« Cela dépendra du joueur et de ses performances avec ses clubs », a déclaré Berhalter. « Nous avons toujours dit que nous étions ouverts à accueillir de nouveaux joueurs. Nous sommes ouverts à un joueur qui se fraye un chemin dans l’équipe et c’est comme ça que ça devrait être. L’équipe nationale est une collection de joueurs de différents clubs et si un joueur se porte très bien, nous sommes plus que disposés à lui donner une opportunité. «

« Je veux juste qu’ils s’éloignent du match et qu’ils essaient vraiment d’aller quelque part et de simplement se débrancher, se détendre et être en famille et tout ce qu’il faut juste pour se préparer à ce qui va se passer dans la seconde moitié de l’année », a-t-il déclaré.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy