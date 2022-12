Berhalter n’est pas sûr de son avenir en tant qu’entraîneur-chef des États-Unis

L’entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Greg Berhalter, a révélé que son avenir avec l’équipe n’était pas clair.

Les Américains ont été éliminés de la Coupe du monde 2022 par les Pays-Bas samedi. Bien que le score final ne raconte pas nécessairement toute l’histoire, l’USMNT est tombé 3-1 dans la nuit.

Après le match, Berhalter a fait des commentaires intéressants concernant son statut d’entraîneur-chef. Le correspondant d’ESPN Sam Borden que l’entraîneur américain aura besoin de temps pour réfléchir à son avenir. “Dans les deux prochaines semaines, je vais m’asseoir et me vider la tête et réfléchir à la suite”, a déclaré Berhalter.

Cependant, la décision n’appartient pas entièrement à l’entraîneur-chef. L’initié de l’USMNT, Tom Bogert, a également révélé que le contrat actuel de Berhalter prend fin à la fin de la Coupe du monde.

Avec le patron, le reste du personnel d’entraîneurs de l’équipe est également en lice pour un nouveau contrat.

La question de savoir si Berhalter mérite ou non un nouveau contrat devra certainement être soigneusement examinée.

L’Américain a actuellement un taux de victoire respectable de 62% pendant son temps avec l’équipe. Cela comprend la victoire de 37 de ses 60 matchs au total à la barre.

Points positifs tirés des performances de la Coupe du monde

L’USMNT s’est également plutôt bien comportée lors de la Coupe du monde 2022. Placés dans un groupe très compétitif contre l’Angleterre, l’Iran et le Pays de Galles, les Américains ont pu se qualifier pour les huitièmes de finale.

Malgré la défaite contre la dure équipe néerlandaise, les fans devraient être fiers de la jeune équipe USMNT.

Néanmoins, Berhalter a pris des décisions très intéressantes ces dernières semaines autour du tournoi. Bien qu’il ait joué son rôle dans les éliminatoires de la Coupe du monde, Ricardo Pepi a été complètement exclu de la liste du tournoi. Il a également pris une décision similaire avec Zack Steffen.

Le onze de départ de Berhalter pour le match contre les Pays-Bas n’a pas non plus été bien accueilli. L’entraîneur a fini par choisir Jesus Ferreira pour diriger la ligne de front, au lieu de Tim Weah ou Haji Wright.

L’USSF devrait cibler un grand nom pour le rôle

En fin de compte, l’USMNT était l’une des plus jeunes équipes de la Coupe du monde du Qatar. Ils ont clairement le talent pour progresser dans la phase de groupes, mais manquaient juste dans certains domaines.

Faire venir un manager de renom pour diriger l’équipe lors de la Coupe du monde 2026 pourrait être exactement ce dont les Américains ont besoin.

Crédit photo : IMAGO / Agence MexSport