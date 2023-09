Berhalter et Reyna des États-Unis prêts à aller de l’avant après leur rencontre

CHICAGO — Le directeur sportif de l’US Soccer, Matt Crocker, a déclaré que le manager de l’équipe masculine Gregg Berhalter et le milieu de terrain Giovanni Reyna avaient communiqué dans le but de faire avancer leur relation, Reyna étant sur le point d’être appelée dans le prochain camp auquel il est en assez bonne santé pour participer.

S’exprimant lors d’une table ronde avec des journalistes, Crocker a déclaré : « Je pense que Greg et Gio sont tous deux bien placés pour aller de l’avant. »

Ni Crocker ni un porte-parole américain n’ont donné davantage de détails sur la nature de la réunion, se contentant de dire que Berhalter et Reyna se sont entretenus « récemment ».

Choix de l’éditeur

1 Connexes

Berhalter et Reyna ne s’étaient pas parlé depuis qu’une querelle impliquant les deux familles avait éclaté au grand jour en décembre dernier. Pas plus tard que le 29 août, Berhalter a déclaré qu’il n’avait pas encore rencontré Reyna, mais les deux ont maintenant communiqué, ouvrant la voie à une nouvelle collaboration.

Crocker a ajouté : « De toute évidence, il y a eu beaucoup d’émotions au cours des 12 derniers mois. Le lien commun est qu’ils veulent tous les deux que le programme réussisse et c’est le point de départ et il y a une voie à suivre claire, une manière professionnelle de travailler et ils sont tous deux prêts. »

La relation entre Berhalter et Reyna a été soumise à de fortes tensions pendant une grande partie de l’année dernière et a commencé à se détériorer lors de la Coupe du monde 2022 lorsque Berhalter a informé Reyna qu’il n’aurait pas de rôle de titulaire auprès des États-Unis au Qatar. Reyna a mal réagi et a tellement boudé que Berhalter a envisagé de renvoyer le milieu de terrain chez lui.

Une intervention de Berhalter, de la haute direction de l’équipe et de Reyna a permis d’améliorer l’attitude du joueur, même si Reyna a continué à jouer avec parcimonie, enregistrant un total de seulement 52 minutes lors du tournoi.

L’entraîneur américain Gregg Berhalter s’entretient avec Gio Reyna lors de la Coupe du monde 2022. Danielle Parhizkaran/USA TODAY Sports

La question de l’attitude de Reyna et du manque de temps de jeu a réapparu après l’élimination des États-Unis face aux Pays-Bas en huitièmes de finale, lorsque Berhalter, s’exprimant lors d’une conférence de direction, a fait allusion à une situation impliquant un joueur anonyme qui a failli être renvoyé chez lui. . Les rapports ont rapidement désigné Reyna comme la joueuse en question.

Les parents de Reyna, Claudio et Danielle, tous deux anciens internationaux américains, étaient déjà furieux du manque de temps de jeu de Gio. Lorsque les détails du discours de Berhalter ont été révélés, ils se sont plaints auprès du directeur sportif de l’US Soccer, Earnie Stewart, du traitement réservé à leur fils, Danielle informant Stewart d’un incident de violence domestique vieux de plusieurs décennies impliquant Berhalter et sa femme Rosalind.

La dispute entre les Berhalter et les Reynas était particulièrement tendue étant donné qu’ils sont amis de longue date. Gregg Berhalter et Claudio Reyna étaient coéquipiers au lycée, tandis que Rosalind Berhalter et Danielle Reyna ont toutes deux joué à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill. Claudio Reyna était témoin au mariage des Berhalter.

Cette divulgation a donné lieu à une enquête ouverte par US Soccer et menée par le cabinet d’avocats Alston & Bird, et a eu pour effet d’interrompre les négociations avec Berhalter sur un nouveau contrat. Son contrat a pu expirer, l’USMNT étant géré à titre intérimaire, d’abord par Anthony Hudson et plus tard par BJ Callaghan.

L’enquête a largement corroboré la version des événements de Berhalter, selon laquelle il a demandé conseil à la suite de l’incident et a pris d’autres mesures pour réparer ses torts. Le couple finit par se réconcilier, se marie et a quatre enfants. L’enquête a conclu que US Soccer était libre de ramener Gregg Berhalter s’il le souhaitait. La réembauche de Berhalter a été officialisée en juin dernier.

Reyna a fait son retour à l’USMNT en mars, mais a subi une fracture au bas de la jambe en juin lors de la finale de la Ligue des Nations de la Concacaf contre le Canada. Il a ensuite raté la fenêtre internationale de septembre qui a vu les États-Unis s’imposer 3-0 contre l’Ouzbékistan et 4-0 contre Oman.

Reyna est de retour en entraînement complet pour le club du Borussia Dortmund et était remplaçante inutilisée lors de la victoire 1-0 de samedi contre le VfL Wolfsburg.

Les prochains matchs programmés de l’USMNT sont des matchs amicaux le 14 octobre contre l’Allemagne et le Ghana trois jours plus tard.

« Gio a hâte de participer au prochain camp, dès qu’il sera en forme, et Greg a hâte de travailler avec lui », a déclaré Crocker.