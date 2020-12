L’entraîneur américain Gregg Berhalter a indiqué qu’il était impatient de voir ce que les jeunes attaquants Ayo Akinola du Toronto FC et Daryl Dike d’Orlando City SC peuvent faire dans le camp de l’équipe nationale masculine de cette semaine.

Les deux joueurs viennent de connaître des saisons impressionnantes, avec Akinola marquant neuf buts en 15 apparitions tandis que Dike a enregistré huit buts et quatre passes en 17 apparitions. Chaque attaquant est également éligible pour représenter plusieurs équipes au niveau international, Akinola étant capable de représenter le Canada et le Nigéria, tandis que Dike peut également jouer pour le Nigéria.

Mais la position avant est celle où la compétition semble être grande ouverte pour les États-Unis Le mois dernier, l’attaquant de Caen Nicholas Gioacchini et l’attaquant de Telstar Sebastian Soto ont marqué leurs premiers buts pour les États-Unis lors d’une victoire 6-2 contre le Panama. Cela s’ajoute à l’attaquant du Werder Brême Josh Sargent, au Jozy Altidore du Toronto FC et au vétéran du Columbus Crew SC Gyasi Zardes, qui ont tous passé beaucoup de temps avec les États-Unis sous Berhalter.

Mais comme le match amical du 9 décembre contre El Salvador ne se déroule pas dans une fenêtre internationale et avec les séries éliminatoires de la Coupe MLS, les options de Berhalter étaient limitées, laissant Akinola et Dike avec une chance d’impressionner.

« Ils ont certainement leurs forces », a déclaré Berhalter à propos des deux attaquants. « Ayo a un très bon mouvement hors du ballon, est capable de trouver de l’espace, est bon derrière la ligne. Daryl est très puissant. » [He’s] bon fonctionnement dans la surface de réparation, très, très difficile à jouer, un très bon joueur de hold up. Donc, ce sont des choses que nous allons vouloir, que nous allons leur demander. «

Ayo Akinola du Toronto FC est éligible pour représenter les États-Unis, le Canada ou le Nigéria. Images USA Today

Berhalter a ajouté que la taille et la force de Dike permettraient aux États-Unis de jouer différemment de ce qu’ils feraient normalement.

« [Dike] est une telle présence physique, et c’est un gars à qui vous devez porter le ballon », a déclaré le manager américain.« Vous avez vu ce qu’il a fait dans [Orlando’s playoff] match contre la Nouvelle-Angleterre. Il a rendu la tâche très difficile pour les arrières centraux. Il était très physique, très agressif contre eux. Et j’avais l’impression qu’ils avaient juste besoin de lui mettre le ballon plus dans la surface. Je pourrais donc imaginer que quand il est sur le terrain, nous aimerions le lui faire passer davantage dans la surface de réparation, soit de retour au but, soit sur des centres pour attirer les défenseurs et peut-être les licencier ou les affronter. «

Akinola et Dike ne sont pas les seuls à avoir la double nationalité dans le camp, Berhalter notant qu’il y en a huit autres. Le milieu de terrain de LA Galaxy Efrain Alvarez fait partie de ce groupe. Alvarez n’est pas éligible pour jouer contre El Salvador en raison du fait qu’il a représenté le Mexique dans une compétition officielle au niveau des jeunes, et n’a pas encore déposé un changement unique d’association avec la FIFA.

Berhalter a soulevé quelques sourcils quand il a dit qu’Alvarez n’était pas éligible pour jouer pour les États-Unis « aujourd’hui », et a ajouté: « Ce n’est pas nécessairement qu’il ne peut pas jouer mercredi prochain. »

Cela semblait impliquer qu’Alvarez avait entamé le processus pour passer aux États-Unis, même si, pressé, Berhalter a admis que le processus n’avait pas encore commencé.

Berhalter a indiqué que le milieu de terrain de San Jose Earthquakes, Jackson Yueill, devrait rejoindre le camp américain dès qu’il aura approuvé le protocole de test du COVID-19. Le milieu de terrain du FC Cincinnati Frankie Amaya n’a pas été aussi chanceux. Amaya a été testée positive au COVID-19 et a été remplacée sur la liste par le milieu de terrain d’Orlando City Andrés Perea.

Le manager américain a également confirmé que l’équipe se réunirait en janvier pour le camp d’entraînement désormais annuel avec un match contre un adversaire non divulgué à la fin du mois.