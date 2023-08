Berhalter dévoile l’équipe de l’USMNT pour les matchs amicaux de septembre

L’entraîneur-chef de l’USMNT, Gregg Berhalter, a nommé sa première équipe à son retour dans l’équipe pour deux matches amicaux internationaux en septembre. Les États-Unis affrontent Oman et l’Ouzbékistan alors qu’ils tournent leur attention vers la Copa America 2024 et la Coupe du monde 2026. Ces deux compétitions se déroulent aux États-Unis.

L’équipe de 23 joueurs constitue la première décision de Berhalter depuis son retour à l’USMNT. Il est brièvement parti après la Coupe du monde 2022, où les États-Unis ont atteint les huitièmes de finale. Une querelle très publique entre Berhalter et la famille de Gio Reyna a remis en question son avenir avec l’équipe. Cependant, US Soccer a ramené Berhalter et il est sous contrat jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Sa première équipe comprend un mélange de joueurs qui ont régulièrement joué pour lui au Qatar en novembre et décembre. Cependant, il est également possible que quatre joueurs obtiennent leur première apparition internationale pour les Stars and Stripes. Cela inclut notamment deux joueurs de l’Inter Miami qui bénéficient de l’engouement et du succès de Lionel Messi.

Berhalter appelle une équipe basée en Europe pour les matchs amicaux de l’USMNT en septembre

Callender et Cremaschi sont deux des quatre joueurs de la Major League Soccer. Les autres sont Cade Cowell et Miles Robinson de San Jose et d’Atlanta, respectivement. Le reste de l’équipe comprend des joueurs de Premier League, de LaLiga, de Serie A, de Bundesliga et potentiellement de Ligue 1 à Folarin Balogun.

Douze des joueurs de l’équipe faisaient partie de l’équipe de la Coupe du monde 2022. Les omissions notables de cette équipe incluent Tyler Adams et Gio Reyna. Malgré la relation apparemment froide de Berhalter avec Reyna, il a assuré aux journalistes que la star du Borussia Dortmund n’était absent qu’en raison d’une blessure. Reyna et Adams sont sur le point de retrouver leur forme physique, mais cela n’en valait pas la peine pour deux matchs amicaux. Ricardo Pepi, qui n’a pas participé à la Coupe du monde, est de retour dans ce camp.

Dix des joueurs de l’équipe ont changé de club cet été, dont Folarin Balogun. Cela inclut six joueurs qui faisaient partie de cette équipe de Coupe du monde.

Cette équipe de 23 joueurs disputera ses deux matches amicaux début septembre. Le premier match aura lieu à Saint-Louis contre l’Ouzbékistan. Puis, trois jours plus tard, le 12 septembre, l’USMNT affronte Oman. Les deux jeux sont disponibles sur TNT pour le public anglophone. Une couverture en espagnol est disponible sur Universo et Peacock.

L’équipe complète de l’USMNT pour les matchs amicaux de septembre

Drake Callender (Inter Miami), Ethan Horvath (Nottingham Forest), Matt Turner (Nottingham Forest).

Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Kristoffer Lund (Palerme), Mark McKenzie (Genk), Kevin Paredes (Wolfsburg), Tim Ream (Fulham), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Atlanta United) , Joe Scally (Borussia Mönchengladbach).

Johnny Cardoso (Internacional), Ben Cremaschi (Inter Miami), Luca de la Torre (Celta Vigo), Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Malik Tillman (PSV Eindhoven).

Brenden Aaronson (Union Berlin), Folarin Balogun (Arsenal/Monaco), Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Juventus).

PHOTO : IMAGO / Zuma sur le fil