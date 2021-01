L’entraîneur américain Gregg Berhalter a salué le jeu de l’attaquant Jozy Altidore, affirmant que l’attaquant du Toronto FC avait eu un «excellent» camp en janvier avec l’USMNT.

Les États-Unis s’entraînent actuellement à Orlando, en Floride, après un premier entraînement à Bradenton, à proximité, à l’IMG Academy. Les États-Unis affronteront Trinité-et-Tobago ce dimanche, Altidore faisant partie de la liste des 25 joueurs.

« Pour Jozy, ça a été un super camp. Il participe vraiment bien. Il a poussé dur », a déclaré le manager américain aux journalistes via un appel Zoom. « Nous avons dû reculer un peu la semaine dernière, mais nous le reconstruisons cette semaine. Vous voyez qu’il a l’expérience, il a la maturité. »

Le temps de jeu d’Altidore au niveau des clubs a été limité en raison de diverses blessures au cours des trois dernières saisons, disputant 48 des 91 matches de championnat possibles. Plus tôt ce mois-ci, Berhalter a déclaré que « la cohérence de [Altidore’s fitness] va être important, « en termes de ce que l’attaquant pourra apporter aux États-Unis en 2021. Lundi, Berhalter a ajouté qu’il appréciait la présence vétéran qu’Altidore fournit également.

« Je pense que c’est bien d’avoir des vétérans dans les parages parce qu’ils savent qu’ils peuvent parler aux jeunes joueurs », a déclaré Berhalter. « Mais ils savent aussi ce qu’est l’équipe nationale et ils connaissent l’histoire de l’équipe nationale et c’est important. Donc, Jozy a été bon, c’était super de l’avoir au camp. »

Mais Berhalter a également déclaré qu’il voulait des joueurs motivés, et cela s’applique à tous les joueurs, y compris Altidore.

« Nous voulons des joueurs qui s’efforcent d’être des partants. Nous ne voulons pas de joueurs qui sont à l’aise pour jouer un rôle de remplaçant », a déclaré Berhalter. « Nous voulons qu’ils poussent pour être des partants mais la compétition est bonne pour l’équipe. »

jouer 1:06 Julien Laurens examine l’impact de l’arrivée prévue de Thomas Tuchel à Chelsea sur Christian Pulisic.

Un joueur qui ne sera pas disponible pour la sélection contre T&T est l’ailier Jordan Morris, qui a quitté le camp pour terminer son transfert de prêt au côté du championnat anglais Swansea City. Berhalter a indiqué qu’il était en faveur de cette décision, affirmant que Morris « allait être entre de bonnes mains ».

« C’est ce à quoi Jordan aspirait », a déclaré Berhalter à propos du prêt. « Et pour Jordan, c’est maintenant l’occasion d’aider son équipe à devenir potentiellement promue et c’est une grande réussite dans le football. La promotion automatique est une chose, et le [promotion] Le jeu éliminatoire est le jeu le plus cher au monde, non? Ce sera donc un grand défi pour la Jordanie, [and a] grand défi pour le club de Swansea, pour voir s’ils peuvent entrer en Premier League cette année. «

Une certitude à sortir du match de dimanche sera qu’un gardien de but fera ses débuts internationaux. Les trois gardiens de la liste américaine – Matt Turner de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre, le gardien des tremblements de terre de San Jose JT Marcinkowski et Matt Freese de l’Union de Philadelphie – ne sont pas encore apparus pour les États-Unis, mais sur la base des commentaires de Berhalter, Turner, qui a également été appelé pour le camp de janvier 2020, semble avoir la voie intérieure pour commencer contre les Soca Warriors.

« Matt s’est certainement amélioré. Je pense que c’est la nuit et le jour, comparé à lui [in the] camp de janvier dernier « , a déclaré Berhalter. » Il avait, je pense, les réflexes en janvier dernier, mais maintenant tout son jeu s’est amélioré et vous pouvez voir qu’il a gagné en confiance et que toute la saison derrière lui l’a vraiment amélioré. Il a l’air vif.

« Dans les matchs, il a fait de gros arrêts et c’est vraiment la marque de ce que nous savons que Matt est capable de faire, c’est la grande capacité d’arrêts. Et puis il doit continuer à travailler avec ses pieds, continuer à améliorer l’accumulation de le gardien de but, mais il fait un excellent travail. Nous sommes vraiment heureux avec lui. «