Berhalter approché par Club América, Sparta Rotterdam – sources

L’ancien entraîneur des États-Unis, Gregg Berhalter, est en lice pour les postes de direction vacants du côté de l’Eredivisie Sparta Rotterdam et des géants de la Liga MX Club América, ont confirmé des sources à ESPN.

Le poste de Sparta s’est récemment ouvert lorsque Maurice Steijn est parti pour devenir manager à l’Ajax Amsterdam. Berhalter, qui a dirigé l’USMNT lors de la Coupe du monde 2022, a un lien antérieur avec le Sparte pour y avoir joué de 1996 à 1998. Il a également passé du temps en tant que joueur avec le PEC Zwolle et le SC Cambuur.

Berhalter a également eu des entretiens préliminaires avec América sur la possibilité de pourvoir son poste de direction avant la nouvelle saison Apertura, qui commence le 30 juin, ont confirmé des sources à ESPN Mexico.

Les dirigeants du club de Mexico n’ont pas été en mesure de conclure un accord avec un nouveau manager, malgré le fait que le président de l’équipe, Santiago Baños, se soit rendu en Europe pour offrir le poste à Javier Aguirre et Diego Alonso.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’ancien entraîneur de Tijuana et du Celta Vigo, Eduardo Coudet, avait ensuite été proposé au conseil d’administration d’América en option après son départ de l’Atletico Mineiro la semaine dernière. Andre Jardine, l’actuel manager de l’Atlético San Luis, est également toujours en course pour devenir l’entraîneur du club.

La nouvelle de l’intérêt d’América pour Berhalter a été rapportée pour la première fois par TUDN, tandis que l’approche de Sparta Rotterdam a été initialement rapportée par Rijnmond Sport.

Berhalter, 49 ans, est dans les limbes depuis la fin de 2022, lorsque son contrat avec la Fédération américaine de football a été autorisé à expirer à la suite d’une enquête sur un incident de violence domestique de 1992 impliquant lui et sa désormais épouse Rosalind lorsque les deux étaient étudiants de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.

L’enquête a conclu que les Berhalter avaient répondu honnêtement au cours de l’enquête, confirmant que l’incident avait eu lieu, l’USSF déclarant que Berhalter était toujours candidat pour reprendre son poste de manager américain.

Un porte-parole du football américain a déclaré à ESPN le mois dernier que « rien n’a changé » en ce qui concerne la candidature de Berhalter.

Le poste américain reste ouvert avec d’abord Anthony Hudson, et maintenant BJ Callaghan à titre intérimaire, la fédération déclarant qu’elle prévoit de nommer un entraîneur d’ici la fin de l’été.

Le record de Berhalter avec les États-Unis était de 37-11-12, et comprenait des triomphes à la Ligue des Nations Concacaf 2021 et à la Gold Cup. Il a également mené les États-Unis aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022, où les Américains ont perdu 3-1 contre les Pays-Bas pour quitter le tournoi. Berhalter a également dirigé Hammarby IF en Suède et côté MLS le Columbus Crew.

En plus de ses séjours aux Pays-Bas, Berhalter a joué en tant que joueur avec Crystal Palace, Energie Cottbus, 1860 Munich et le LA Galaxy. Au niveau international, Berhalter a fait 44 apparitions pour les États-Unis et a fait partie des équipes lors des Coupes du monde 2002 et 2006.

Les informations de Cesar Caballero d’ESPN Mexique ont contribué à ce rapport.