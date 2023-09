Berhalter admet que l’USMNT a beaucoup à améliorer après une victoire amicale

ST. LOUIS – Gregg Berhalter a salué l’état d’esprit de son équipe nationale masculine américaine au cours des 10 dernières minutes de la victoire 3-0 contre l’Ouzbékistan, mais a admis qu’il y avait encore beaucoup de place à l’amélioration après son premier match en tant qu’entraîneur-chef.

Les États-Unis ont pris l’avantage dès la quatrième minute grâce au but de Tim Weah, mais ont ensuite travaillé dur pendant une grande partie du match, car la défense ouzbèke composée de cinq hommes s’est avérée difficile à briser.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Carlisle : notes des joueurs de la victoire de l’USMNT contre l’Ouzbékistan

Il a fallu un but dès la première minute des arrêts de jeu de la part du remplaçant Ricardo Pepi pour sécuriser le match, avant que Christian Pulisic ne marque sur penalty quatre minutes plus tard pour compléter le score. Les deux buts tardifs sont survenus alors que l’Ouzbékistan était réduit à 10 après que Khojiakbar Alidzhanov ait été contraint de quitter le match sur blessure et que les visiteurs n’avaient pas de remplaçants.

« Je pense que nous utilisons ce jeu comme outil d’apprentissage », a déclaré Berhalter. « Nous pouvons nous améliorer et nous devons nous améliorer et nous le ferons. »

« J’ai vraiment, vraiment aimé l’état d’esprit des 10 dernières minutes du match », a-t-il ajouté. « On pouvait voir que les gars voulaient toujours attaquer. Il ne s’agissait pas de conserver le 1-0. Il s’agissait d’être agressifs. Alors qu’ils passaient à quatre, nous avions plus d’espace et j’ai aimé que les gars veuillent attaquer. il.

« Je pense que c’est une bonne base pour commencer et dire à quoi ressemble la concurrence internationale des autres régions et que nous utiliserons au fur et à mesure. »

Gregg Berhalter s’entretient avec Christian Pulisic lors de son premier match en tant qu’entraîneur-chef de l’USMNT, contre l’Ouzbékistan. Bill Barrett/ISI Photos/USSF/Getty Images pour USSF

Les États-Unis ont dû travailler dur pour remporter la victoire. Alijonov et Eldor Shomurodov ont eu des occasions claires d’égaliser l’Ouzbékistan, mais tous deux ont été défaits par la combinaison d’une finition capricieuse ainsi que d’un gardien de but stellaire de Matt Turner.

Berhalter a expliqué qu’il avait mis en place une stratégie tactique pour tenter de faire sortir l’Ouzbékistan de son bloc bas, mais que son équipe n’avait pas joué assez vite une fois la première ligne de pression brisée.

« Nous avons donné le ballon dans des moments difficiles. C’était la première chose », a-t-il déclaré. « La deuxième chose est que lorsque nous construisions, nous étions méthodiques dans notre construction en essayant d’attirer l’adversaire. Je pensais qu’il nous manquait alors l’accélération de l’attaque une fois que nous avions franchi ce front cinq et cela aurait pu être mieux.

« Il est toujours difficile de briser une défense à cinq. Vous avez vu qu’ils venaient de tomber et nous voulions les suivre. Nous ne l’avons pas fait assez souvent.

« Et puis l’autre chose que je voudrais noter, c’est que notre presse après [losing possession], transition défensive, doit s’améliorer. Je pense que nous leur avons donné trop d’occasions de passer derrière nous alors que nous aurions pu être mieux placés pour récupérer le ballon immédiatement après l’avoir perdu. »

Berhalter a ajouté que cela ne le dérangeait pas que son équipe joue avec un rythme plus lent à condition que cela soit accompagné d’un changement de rythme.

« Si nous devions prendre notre temps pour déployer leur défense, puis trouver quelqu’un une fois que nous aurons dépassé leur top cinq, alors nous devrons accélérer l’attaque », a-t-il déclaré. « Nous avons besoin de chiffres pour avancer, nous avons besoin de chiffres pour entrer dans la surface de réparation, nous avons besoin de courses derrière la ligne de fond et je pensais que c’était ce qui nous manquait parfois. »

Le match de samedi était le premier pour Berhalter depuis la Coupe du monde de décembre dernier au Qatar. Peu de temps après le tournoi, une querelle publique avec la famille du milieu de terrain Gio Reyna a abouti à la révélation d’un incident de violence domestique survenu en 1992 impliquant Berhalter et son désormais épouse Rosalind. Une enquête menée par un cabinet d’avocats externe a largement innocenté Berhalter, lui permettant ainsi d’être toujours candidat à la direction de l’USMNT. Il a re-signé avec US Soccer en juin.

Berhalter a déclaré qu’il ne s’était accordé qu’un bref instant pour réfléchir à tout ce qui s’était passé au cours des neuf derniers mois.

« Au son de l’hymne, vous réfléchissez un peu au fait que vous êtes de retour, a-t-il déclaré. « Et puis c’est le retour au travail, et vous êtes sur la touche et vous entraînez, essayant d’aider l’équipe à gagner un match. «