Berghuis quitte Feyenoord pour rejoindre son rival Ajax dans la controverse sur le transfert d’Eredivisie

Steven Berghuis a signé un contrat de quatre ans avec l’Ajax, a annoncé le club lundi. Eric Verhoeven/Socrate/Getty Images

L’Ajax a signé Steven Berghuis de Feyenoord pour un contrat de quatre ans, a annoncé le club lundi.

La décision de l’international néerlandais a suscité une controverse aux Pays-Bas en raison de la rivalité entre les deux équipes, en particulier entre leurs fans.

Berghuis, qui était sous contrat avec l’équipe de Rotterdam jusqu’à la mi-2022, a déclaré dans un déclaration qu’il voulait bouger pour développer davantage son jeu.

« J’ai 29 ans et ce n’est un secret pour personne que je voulais passer à l’étape suivante », a déclaré Berghuis.

« Il est important pour moi de me développer davantage dans le sport. Lors du choix de mon nouveau club, en plus de mon développement en tant que joueur de football, je recherchais beaucoup la combinaison de jouer pour des trophées, de jouer à l’UEFA Champions League et rester dans l’image avec l’équipe nationale. A l’Ajax, je pense que tout cela coïncide. »