Bergeron et les Bruins de Boston ont battu les Canucks 5-2 pour une 11e victoire en 12 matchs

Patrice Bergeron a marqué son troisième but en deux jours et les Bruins de Boston ont remporté leur quatrième match consécutif, battant les Canucks de Vancouver 5-2 dimanche soir.

Brad Marchand a marqué son cinquième but en seulement huit matchs cette saison, Connor Clifton et Pavel Zacha ont également marqué et Tomas Nosek a ajouté un but dans un filet vide avec 1:58 à jouer pour Boston. Les Bruins ont remporté 11 victoires sur 12 et ont une fiche de 14-2-0.

Hampus Lindholm a récolté trois passes et David Pastrnak a obtenu deux passes, préparant Bergeron et Marchand pour les tirs sur réception alors que le premier trio des Bruins ouvrait la voie.

JT Miller a marqué son deuxième but en autant de matchs et Sheldon Dries a également marqué pour Vancouver, qui a perdu son troisième match consécutif. Thatcher Demko a stoppé 27 tirs pour Vancouver, qui est tombé à 1-3 lors d’un road trip de cinq matchs.

En plus de ses aides, Pastrnak a attiré une paire de pénalités pour trébucher des Canucks. Vers la fin de la première période, il s’est retrouvé pour un tir frappé, puis a glissé la rondelle à Bergeron dans l’enclave pour une passe qui a donné une avance de 2-1 à Boston. Bergeron a marqué deux buts samedi soir dans une victoire de 3-1 à Buffalo.

Après un va-et-vient de Lindholm et Zacha, les Bruins menaient 3-1, Pastrnak a préparé Marchand avec une passe croisée en fin de deuxième pour le cinquième but de Marchand depuis son retour d’une opération à la hanche hors saison.

Les Bruins menaient 4-1 jusqu’à ce que Dries marque avec un tir du côté du filet en 4:34 dans le troisième. Il ne restait que deux secondes sur une pénalité pour bâton élevé à Jakub Zboril de Boston lorsque les Canucks ont marqué leur deuxième but en avantage numérique du match. Entrant dimanche, les Bruins avaient tué 12 pénalités consécutives au cours des trois matchs précédents.

La séquence de Boston a pris fin à 9:05 du début de la première période lorsque Miller a battu le gardien de but Linus Ullmark lors d’une échappée. Les Canucks étaient en avance sur un patineur alors que Tomas Nosek a purgé une pénalité d’instigateur après une bagarre avec Kyle Burroughs, qui venait d’égaliser Pastrnak d’un coup dur.

Le combat n’a pas duré longtemps et les tensions ont continué à monter. AJ Greer a sorti Vasily Podkolzin de Vancouver avec un coup sûr au centre de la glace, puis les deux ont commencé à se balancer. Greer a décroché plusieurs tirs nets au visage de Podkolzin, qui saignait alors qu’il était ramené au banc sous les acclamations des partisans des Bruins.

Canucks : Rendez visite aux Sabres de Buffalo mardi soir lors du dernier de cinq matchs consécutifs sur la route.

Bruins : accueillera les Flyers de Philadelphie jeudi soir.

THE ASSOCIATED PRESS

