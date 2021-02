BLOOMINGTON, Ind.: Mackenzie Holmes a marqué 25 points, Grace Berger a obtenu son troisième triple-double de la saison et la 15e Indiana a battu Penn State 90-65 mercredi.

Berger a récolté 17 points, 11 rebonds et sa 10e aide est venue avec 2:35 à faire au quatrième quart sur une passe à Holmes dans le couloir. Berger a les trois seuls triples doubles du programme, dont un contre Penn State en janvier.

Berger a commencé la course de 12-0 de l’Indiana pour commencer le troisième quart et aider à construire la première avance à deux chiffres du match à 51-40. Les Hoosiers ont tiré 57,1% dans le quart-temps et ont maintenu Penn State à 3 sur 12 pour transformer un déficit de 40-39 à la mi-temps en une avance de 65-51.

Ali Patberg a ajouté 16 points et huit rebonds, et Aleksa Gulbe a marqué 15 pour Indiana (12-4, 10-2 Big Ten Conference). Nicole Cardano-Hillary était le seul partant de l’Indiana pas à deux chiffres, marquant neuf points avec cinq passes et quatre interceptions.

Holmes était 10 sur 12 sur le terrain, 5 sur 6 sur la ligne des lancers francs et elle a également attrapé sept rebonds.

Niya Beverley a marqué 16 points pour Penn State (8-8, 5-7). Maddie Burke a ajouté 13 points et Anna Camden 12.

___

Plus de basket-ball universitaire féminin AP: https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://twitter.com/AP_Top25