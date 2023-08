BeReal tue son onglet Découverte

Le point de BeReal est simple : gardez votre cercle serré. L’application où le plus comptes sont privé et les utilisateurs ne peuvent publier qu’une seule fois par jour dévoile une nouvelle fonctionnalité Amis d’amis qui permet utilisateurs à explorer ce que font les gens qu’ils connaissent un peu.

La gaffe de tir apparente de Meta

Tech Crunch rapports que BeReal remplace le flux Discovery de l’application par Friends of Friends, dans lequel vous pouvez voir les publications d’amis d’amis. Vous voyez ce qu’ils ont fait là-bas ? Lorsque les utilisateurs vont publier leur photo quotidienne, ils peuvent choisir s’ils souhaitent que cette publication apparaisse sur le flux Friends of Friends ou s’ils souhaitent qu’elle reste dans leur cercle restreint, un peu comme la liste d’amis proches d’Instagram. Les utilisateurs peuvent également supprimer des personnes spécifiques de leur flux Amis d’amis. La fonctionnalité est une version plus intime du flux Discover précédent, qui affichait des publications de n’importe quel nombre de personnes aléatoires à travers le monde qui ont donné des autorisations à l’application. ion — mais Friends of Friends complique trop le simple fait que si un utilisateur voulait qu’un ami d’un ami puisse voir ses photos, il pouvait simplement les ajouter à son F liste de riens.

BeReal n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Gizmodo.

BeReal a résonné profondément avec la génération Z parce que l’application manquait beaucoup d’éléments addictifs, avide de fiançailles cloches et sifflets que d’autres plateformes de médias sociaux vantent traditionnellement . Le gadget de ne pouvoir publier qu’une seule fois par jour était un changement de rythme rafraîchissant par rapport à l’interminable La page TikTok For You et le marché Instagram des déchets livrés directement. De cette façon, BeReal était en quelque sorte une plate-forme de médias anti-sociaux, une plate-forme qui empêchait activement les utilisateurs de dépenser plus qu’une petite quantité de temps dessus. Avec cela, il est difficile de penser que Friends of Friends est autre chose que la tentative de la plate-forme révolutionnaire de vous inciter à perdre votre temps et/ou à vous sentir FOMO.

Friends of Friends n’est pas le premier signe de la transformation Kafka-esque de BeReal en un cafard Big Tech. Plus tôt cet été, BeReal a lancé RealChat, qui est simplement une fonctionnalité DM qui vous permet de vous connecter plus directement avec les personnes de votre liste d’amis, probablement dans le but de rattraper les poids lourds des médias sociaux comme Instagram et Twitter (maintenant X). L’année dernière, cependant, il y a eu une tendance vertigineuse à les marques s’inscrivent à BeReal dans le but de profiter du buzz de l’ascension fulgurante de l’application avec la génération Z. Bien qu’apparemment inévitable, cet afflux d’identités d’entreprise a sapé les efforts de l’application pour organiser une expérience humaine authentique sur la plate-forme. À peu près au même moment, le vent a semblé tourner pour BeReal, car les données ont révélé que seuls neuf pour cent de l’application les utilisateurs d’Android utilisaient l’application quotidiennement.