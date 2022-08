Benzema vise le Ballon d’Or et la Coupe du monde après avoir remporté le prix de l’UEFA

Istanbul (AFP) – Pour Karim Benzema, le prix du joueur masculin de l’année de l’UEFA ne sera probablement pas la dernière reconnaissance qu’il recevra pour son rôle dans la course mémorable du Real Madrid à la gloire de la Ligue des champions la saison dernière.

Le Ballon d’Or suivra sûrement en octobre, avant de se rendre à la Coupe du monde au Qatar avec la France en novembre et décembre dans le but d’achever une renaissance de carrière vraiment remarquable.

Il n’y a pas si longtemps, Benzema, qui aura 35 ans au lendemain de la finale de la Coupe du monde en décembre, était un paria, exclu de l’équipe de France pendant cinq ans et demi en raison de son implication dans un scandale de chantage autour d’une sextape impliquant son ancien coéquipier Mathieu Valbuena.

Le natif de Lyon a été jugé à la fin de l’année dernière et a été condamné à un an de prison avec sursis et à une amende de 75 000 euros (74 659 $).

En juin, il a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation, désireux de tourner la page et de rester concentré sur le football.

Benzema a marqué 44 buts en 46 matchs avec le Real la saison dernière, dont 27 en Liga alors qu’il terminait la campagne en tant que meilleur buteur de l’élite espagnole de loin.

Mais sa meilleure forme est venue de la Ligue des champions, dans laquelle il était également le meilleur tireur d’élite avec 15 buts en seulement 12 apparitions.

Portant le brassard de capitaine, Benzema a marqué cinq fois en phase de groupes pour l’équipe de Carlo Ancelotti, mais le meilleur était à venir en huitièmes de finale.

Il a réussi un superbe triplé en 17 minutes en deuxième mi-temps lors de la spectaculaire victoire des 16 derniers contre le Paris Saint-Germain, et un autre à Chelsea en quart de finale aller.

C’est aussi son but en prolongation lors du match retour de cette rencontre qui a étouffé un retour de Chelsea dans l’œuf, et il a ensuite marqué trois autres buts au cours des deux manches de la demi-finale contre Manchester City, y compris une prolongation. coup de pied dans le match retour au Santiago Bernabeu qui a assuré la place du Real en finale.

« Le football est difficile, il y a des moments où tu es dominé et où tu dois t’accrocher. A Madrid, nous n’abandonnons jamais”, a déclaré Benzema.

Il n’était pas le joueur hors concours de la finale elle-même, avec Vinicius Junior marquant le seul but du match et le gardien Thibaut Courtois sous une forme inspirée à l’autre bout.

Courtois a également été nominé pour le prix de l’UEFA, avec Kevin De Bruyne de Manchester City, mais il n’était guère question que quelqu’un d’autre que Benzema soit couronné.

“Ce qui est le plus important pour moi, c’est de gagner des trophées collectifs. Si vous faites bien les choses sur le terrain, des récompenses individuelles suivront », a déclaré Benzema.

Cette saison a déjà commencé avec Benzema – qui était un jeune talent prodigieux dans l’équipe natale de Lyon avant de rejoindre le Real à 21 ans en 2009 – marquant alors que le Real battait l’Eintracht Francfort pour remporter la Super Coupe de l’UEFA à Helsinki.

Le Ballon d’Or devrait être le prochain, puis Benzema visera la Coupe du monde, un trophée qu’il a manqué de remporter avec la France en 2018 lors de son long exil international.