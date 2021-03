Karim Benzema a marqué son cinquième but en Ligue des champions de la saison, Sergio Ramos a trouvé le filet sur penalty et Marco Asensio a scellé la victoire tardivement alors que le Real Madrid battait l’Atalanta 3-1 pour progresser 4-1 au total et en quarts de finale de la compétition.

Les visiteurs ont bien commencé et Thibaut Courtois a été contraint de faire un arrêt précoce sur Robin Gosens. Vinicius Junior avait un tir bloqué après un échange de passes inspiré avec Benzema avant que l’attaquant français n’ouvre le score après que le dégagement du gardien de l’Atalanta Marco Sportiello soit tombé directement à Luka Modric.

Vinicius s’est rapproché après la mi-temps, dribblant à travers la défense de l’Atalanta avant de manquer de près, mais s’est ensuite racheté en remportant un penalty qui a été converti par le capitaine Ramos. Luis Muriel a marqué une consolation avec un coup franc brillant, mais le remplaçant Marco Asensio a répondu une minute plus tard, assurant la victoire et poussant Madrid en quarts de finale pour la première fois depuis 2018.

Positifs

Le Real Madrid avait été éliminé en Ligue des champions lors des huitièmes de finale deux ans consécutifs – par une jeune équipe passionnante de l’Ajax en 2019 et par Manchester City dans une égalité qui a duré six mois en 2020 – et était désespéré. pour éviter le même sort cette fois. Leur forme européenne cette année avait également été inégale, les défaites à domicile et à l’extérieur contre le Shakhtar Donetsk mettant l’entraîneur Zinedine Zidane sous de sérieuses pressions plus tôt dans la campagne, ce résultat n’était donc en aucun cas garanti.

La performance n’était pas parfaite, mais il y avait plus qu’assez de moments forts, notamment un affichage toujours excitant et parfois frustrant de Vinicius, tandis que les vétérans Benzema, Ramos et Modric ont tous livré. Madrid n’ira pas en quarts de finale parmi les favoris du tournoi, mais aucune équipe ne sera désireuse de les affronter non plus.

Négatifs

Madrid a été devancé par l’Atalanta dès le début, trouvant difficile de faire face au jeu pressant de l’entraîneur Gian Piero Gasperini, très énergique et interhumain. Les défenseurs Raphael Varane, Nacho et Ramos ont tous été contraints de commettre des erreurs, et cela ressemblait à une longue nuit pour l’équipe locale avant que le but de Benzema ne leur donne un coussin.

L’absence de l’irremplaçable Casemiro était une préoccupation avant le coup d’envoi – le Real Madrid avait perdu deux de ses trois derniers matches européens dans lesquels le milieu de terrain brésilien n’avait pas commencé – et il ne fait aucun doute qu’ils semblent plus vulnérables sans lui.

Note du manager sur 10

7– Zidane est resté avec un système de trois à l’arrière qui n’avait pas vraiment impressionné contre Elche en Liga ce week-end, Nacho rejoignant Sergio Ramos et Raphael Varane en défense, et Lucas Vazquez et Ferland Mendy en tant qu’arrières. Encore une fois, cela n’a pas toujours fonctionné particulièrement bien, mais encore une fois Zidane a obtenu le résultat, il est donc difficile d’être trop critique.

Le côté s’est amélioré au fil de la soirée, et la sélection de Vinicius s’est avérée être absolument la bonne décision alors que beaucoup d’autres auraient opté pour Rodrygo ou Asensio.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Le pressage d’Atalanta signifiait que Courtois était fréquemment appelé à l’action pour faire avancer le ballon rapidement avec ses pieds en première mi-temps, ce qui n’est pas sa plus grande force. A effectué deux bons arrêts en seconde période sur Duvan Zapata.

DF Lucas Vazquez, 7 ans – Le côté droit de Madrid a été pris pour cible par l’Atalanta en première période et Vazquez a souffert en conséquence, l’équipe italienne attaquant l’espace derrière l’ailier. Sa deuxième mi-temps a été bien meilleure, un centre a vu Benzema frapper les boiseries, puis il a préparé Asensio pour son but.

DF Raphael Varane, 7 ans – A perdu la possession tôt pour donner à Atalanta sa première chance du match et a souvent été laissé exposé par Vazquez. Amélioré avec l’équipe plus tard.

DF Sergio Ramos, 8 ans – Il a forcé son retour d’une opération au genou avec ce jeu à l’esprit et a lancé un défi important au début de Mario Pasalic. A très bien pris son penalty pour son 15e but en Ligue des champions avant d’être retiré par précaution à une demi-heure de la fin.

DF Nacho, 7 ans – Joué sur la gauche des trois arrières et mis dans un affichage généralement solide. Ramassé un carton jaune.

DF Ferland Mendy, 7 ans – Combiné avec brio avec Karim Benzema en première mi-temps, et à nouveau avec Vinicius en seconde pour jouer l’ailier au but. Ses contributions offensives sont de plus en plus courantes.

MF Federico Valverde, 6 ans – Joué à droite du milieu de terrain, plutôt que de remplacer Casemiro au milieu, et a été malmené par Pasalic en première mi-temps. A montré ses niveaux d’énergie élevés, mais n’est jamais vraiment entré dans le jeu.

MF Toni Kroos, 7 ans – Est devenu seulement le deuxième joueur de champ allemand à commencer 100 matchs de Ligue des champions, aux côtés de Philipp Lahm. A joué un rôle pivot et discipliné au milieu de terrain.

MF Luka Modric, 8 ans Une superbe passe décisive pour Benzema, prenant chaque décision juste après avoir reçu le ballon du gardien Sportiello et impressionné toute la nuit.

FW Vinicius Junior, 8 – Un de ses matchs les plus excitants cette saison. Un point en première mi-temps s’est terminé avec son centre étant dirigé loin. Un autre l’a vu prendre une touche supplémentaire après avoir joué un doublé avec Benzema. Un troisième était le meilleur du lot, commençant dans sa propre moitié de terrain et finissant au but avant de tirer large alors qu’il aurait dû marquer. Puis s’est relevé et a remporté le penalty. Encourageant.

FW Karim Benzema, 8 ans – En forme suprême avec six buts maintenant à ses cinq derniers matchs. Un tir de première mi-temps a été bloqué, puis a joué une belle passe pour créer une excellente chance pour Vinicius. A bien pris le but et a ensuite été refusé par le gardien et le poteau avec sa tête.

Substituts

DF Eder Militao, 6 ans – Remplacé Ramos et n’a causé aucun problème à l’arrière.

FW Rodrygo, 6 ans – Entré pour Vinicius avec le jeu déjà gagné.

FW Marco Asensio, NR – A joué les 10 dernières minutes et a très bien pris son but avec un drive bas à l’intérieur du poteau le plus proche.