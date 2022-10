Benzema sacré roi du Ballon d’Or

L’attaquant a remporté la plus haute distinction individuelle du football à Paris

Karim Benzema a remporté lundi la plus haute distinction individuelle du football, le Ballon d’Or, pour la première fois de sa carrière.

L’attaquant du Real Madrid et de la France, 34 ans, a connu une saison remarquable en 2021/2022 où il a aidé son pays à remporter le titre de l’UEFA Nations League et son club à remporter la 14e couronne de la Ligue des champions ainsi que les titres de la Liga et de la Super Coupe d’Espagne.

Un panel de 100 journalistes nommés par le magazine France Football a voté en faveur du numéro neuf devant Sadio Mane du Bayern Munich et Kevin De Bruyne de Manchester City.

Endurant une attente de 14 ans pour mettre la main sur le trophée depuis qu’il a rejoint Madrid depuis le club d’enfance de Lyon en 2009, Benzema, avec un costume et des lunettes rondes inspirés de son idole de la musique, feu Tupac Shakur, a affirmé que “l’age est juste un nombre” comme le plus ancien vainqueur du Ballon d’Or depuis le premier, Stanley Matthews, en 1956.

“Les gens jouent jusqu’à leurs dernières années maintenant et j’ai toujours ce désir ardent. C’est ce dynamisme qui m’a permis de continuer et ne m’a jamais permis de lâcher prise », a déclaré Benzema lors de la réception de son prix sur la scène du Théâtre du Châtelet.

« Cela me rend vraiment fier. Tout le travail que j’ai fait, je n’ai jamais abandonné. C’était un rêve d’enfant comme tous les enfants [have]. J’avais deux motivations dans ma vie – [Zinedine] Zidane et Ronaldo [Nazario]. J’ai toujours eu ce rêve dans ma tête que tout est possible.

« Il y a eu une période difficile où je n’étais pas en équipe de France, mais je n’ai jamais cessé de travailler dur ni d’abandonner. J’ai toujours gardé la tête froide, concentré sur le football et je suis vraiment fier de mon parcours ici. Benzema ajouté.

« Ce n’était pas facile, c’était une période difficile. C’était aussi dur pour ma famille. Être ici aujourd’hui, pour la première fois pour moi, je suis content et content de mon travail et je continue.

Devenu le premier vainqueur français du prix depuis Zidane en 1998 et le cinquième de l’histoire, Benzema était le favori incontesté pour soulever le Ballon d’Or cette année, le précédent vainqueur Lionel Messi n’ayant pas réussi à figurer sur la liste des 30 en raison de ses débuts peu flatteurs. saison au Paris Saint Germain.

Benzema a marqué 44 buts en 2021/2022, dont 27 en Liga où il était le meilleur buteur, et 15 marqués en Ligue des champions où il était également en tête du peloton devant Robert Lewandowski le 13.

Lors de la course de Madrid à la finale à Paris où ils ont battu Liverpool, Benzema a marqué un triplé de 17 minutes lors d’une victoire de retour contre le PSG en 16 derniers, puis un autre à Chelsea lors du match aller du quart de finale.

En demi-finale contre Manchester City, champion de Premier League, Benzema a marqué trois autres buts sur deux manches.

Ses exploits dans toutes les compétitions l’ont vu égaler la légende du club Raul en tant que deuxième meilleur buteur de Madrid de tous les temps derrière l’ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, avec 322 buts contre 450 pour le Portugais.

Ronaldo a terminé 20e du classement du Ballon d’Or, son plus bas depuis 2005.

Soulignant la domination de la Liga, personne en dehors de l’élite espagnole n’a remporté le prix depuis que Ronaldo l’a fait en tant que joueur de Manchester United en 2008 avant de passer à Madrid le même été que Benzema l’année suivante.

Un trio de joueurs du FC Barcelone est rentré chez lui avec trois des autres grands honneurs proposés. Alexia Putellas a conservé le prix de la meilleure joueuse féminine, tandis que le milieu de terrain d’évasion Gavi a reçu le trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans.

La signature estivale de Robert Lewandowski a remporté consécutivement les prix Gerd Muller du meilleur attaquant du monde, bien que ce soit pour ses 57 buts marqués avec l’ancien club du Bayern Munich et de la Pologne la saison dernière.

Rejoignant son collègue de Bernabeu Benzema dans la gloire, Thibaut Courtois a remporté le prix Yashin du meilleur gardien de but du monde, aidé par une performance d’homme du match en finale de la Ligue des champions où il a tenu Mane et Liverpool à distance lors d’une victoire 1-0 au Stade. de France.