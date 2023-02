Benzema rejoint les légendes de la Liga dans le top 5 des buteurs de tous les temps

Karim Benzema a fait un pas de plus vers la consolidation de sa réputation de grand joueur de tous les temps de la Liga mercredi lorsque le but de l’attaquant du Real Madrid contre Elche l’a placé parmi les cinq meilleurs buteurs de tous les temps de la ligue, le faisant passer devant une autre légende madrilène, Raul Gonzalez. .

Benzema a marqué deux fois sur place, prenant le meilleur sur Edgar Badía à 12 mètres. Ces tirs au but le portent à 230 buts en Liga, ce qui le place à deux devant Raul.

Ce fut tout un voyage pour Benzema, 35 ans, qui n’a pas toujours semblé être un buteur naturel depuis qu’il a rejoint Madrid depuis Lyon en juillet 2009 – le même été que le club a battu à deux reprises le record du monde de transfert, d’abord pour Kaka, puis pour Cristiano Ronaldo. Au début, il a fait face à la concurrence de Gonzalo Higuain pour une place dans l’équipe. L’entraîneur de l’époque, Jose Mourinho, n’était pas convaincu, déclarant – après qu’une blessure à Higuain a laissé Benzema comme son seul attaquant disponible – que “si vous n’avez pas de chien pour aller chasser, vous allez avec un chat.”

Le retour de Benzema lors de sa première saison 2009-10 a été modeste, avec huit buts en championnat en 27 apparitions – dont 13 en tant que remplaçant – mais son total a rapidement commencé à augmenter. Dans tous les cas, la présence de Ronaldo à ses côtés signifiait que l’attaquant français ne devait jamais supporter seul le fardeau de marquer des buts. Ses totaux de buts en Liga pour les sept saisons suivantes étaient respectables de 15, 21, 11, 17, 15, 24 et 11.

Il y a eu une baisse spectaculaire en 2017-18, avec une perte de forme entraînant une avalanche de critiques au cours d’une série de trois mois sans marquer en Liga de novembre à février, et un record de seulement cinq buts en championnat en 32 apparitions. Mais la fortune de Benzema – et son rôle dans l’équipe – a radicalement changé avec le départ de Ronaldo pour la Juventus en juillet 2018.

Karim Benzema du Real Madrid a enregistré son plus grand nombre de buts pour une saison de Liga la saison dernière, malgré ses 34 ans à mi-parcours de la campagne. Angel Martinez/Getty Images

En l’absence de remplacement similaire, Benzema a pris la responsabilité d’entrer dans les chaussures de buteur de Ronaldo. Son but en Liga compte depuis : 21, 21, 23, un record personnel de 27 en 2021-22, et 11 jusqu’à présent cette saison. Cette poussée de fin de carrière a vu Benzema grimper dans le classement de tous les temps des buteurs de la Liga, ses buts en 2023 le poussant devant deux autres icônes du Real Madrid : Alfredo Di Stefano et Raul.

Pour les fans de Madrid d’un certain âge, Di Stefano est incontesté comme le plus grand joueur du club et dans la conversation avec Pelé et Diego Maradona comme le meilleur footballeur de tous les temps. Le polyvalent né en Argentine – le décrire comme un attaquant ne rendrait pas justice à son influence sur le terrain – a marqué 227 buts en 329 matches de championnat en Espagne entre 1953 et 1966. La grande majorité d’entre eux, 216, est venu pour Madrid, avec 11 en deux saisons à l’Espanyol avant de prendre sa retraite à l’âge de 40 ans. Di Stefano était le joueur phare de l’ère dorée du Real Madrid, remportant huit titres de champion et cinq Coupes d’Europe consécutives, marquant dans les cinq finales entre 1956 et 1960.





Raul était une figure d’une stature similaire pour les équipes madrilènes des années 1990 et 2000. Faisant ses débuts en équipe première en 1994 à l’âge de 17 ans – après avoir été débauché de ses rivaux de l’Atletico Madrid après la fermeture de leur académie – Raul est devenu capitaine de club, remportant six titres de champion et trois ligues de champions. Il a marqué 228 buts en 550 matches de Liga, tous pour Madrid, avant de déménager en Allemagne avec Schalke en 2010. Raul est maintenant entraîneur du Real Madrid Castilla, l’équipe réserve du club (qui joue ses matchs à domicile à l’Estadio Alfredo Di Stefano) , et considéré comme un successeur potentiel de Carlo Ancelotti.





Devant cette illustre paire, il ne reste que quatre joueurs qui ont marqué plus de buts en Liga que Benzema.

Le premier d’entre eux devrait être à sa portée dans les prochaines semaines. La légende mexicaine Hugo Sanchez a marqué 234 buts en 347 matchs de championnat pour l’Atletico Madrid, le Real Madrid et le Rayo Vallecano entre 1981 et 1994. Sanchez a pris de l’importance à l’Atletico, marquant 54 buts en quatre saisons, avant un déménagement controversé à Madrid. Son record là-bas était dévastateur, y compris un soulier d’or européen de 38 buts en championnat en 1989-90. Grâce aux buts de Sanchez, Madrid a dominé le football espagnol, remportant la Liga cinq fois de suite entre 1985 et 1990.

Attraper le troisième sur la liste pourrait être ambitieux cette saison, mais c’est un objectif réaliste pour Benzema l’année prochaine. Les clubs d’athlétisme Telmo Zarra a détenu le record du meilleur buteur de la ligue pendant plus de 60 ans, donnant son nom au trophée Zarra de Marca, décerné chaque saison au joueur espagnol le plus performant de la Liga (à ne pas confondre avec le prix Pichichi, qui est décerné au joueur de la ligue carrément meilleur buteur). L’attaquant basque, réputé pour sa capacité à diriger, a marqué 251 buts en 277 matchs de championnat – une moyenne remarquable de 0,91 buts par match – passant toute sa carrière professionnelle à l’Athletic de 1940 à 1955.

Vous avez peut-être entendu parler des deux meilleurs buteurs de l’histoire de l’élite espagnole : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ronaldo a marqué 311 buts en 292 matchs de Liga pour le Real Madrid entre 2009 et 2018, soit 1,07 buts par match. Mais c’est Messi – en partie grâce à sa longévité supplémentaire, avec une carrière à Barcelone qui a duré de 2004 à 2021, lorsqu’il est parti pour le Paris Saint-Germain – qui a fini par gagner la fusillade avec Ronaldo et en tête de liste, avec une mâchoire -perdant 474 buts en 520 apparitions en Liga.

Benzema pourrait-il les dépasser à temps ? Eh bien, il devrait marquer 244 autres buts en Liga – plus de doubler son décompte actuel – pour attraper Messi. Et à 35 ans, même les plus grands fans de Benzema pourraient admettre que c’est peu probable.