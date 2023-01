Benzema ne rejoindra pas Ronaldo à Al Nassr

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Al Nassr continue d’essayer de signer des stars pour rejoindre Ronaldo, mais Benzema re-signe avec Madrid

Karim Benzéma a accepté un nouveau contrat avec le Real Madrid malgré une poussée du club saoudien d’Al Nassr, comme l’a rapporté Marché du pied.

Al Nassr a déjà signé Cristiano Ronaldo et cherchent apparemment à faire des mouvements plus ambitieux sur le marché des transferts, ayant récemment été liés à des offres pour des défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Sergio Ramosmilieu de terrain de Barcelone Sergio Busquets et le coéquipier de Benzema au Real Madrid Luka Modric.

Cependant, il semble que toute tentative de signer Benzema sera vaine. Le vainqueur du Ballon d’Or 2022 est devenu très attaché au Real Madrid depuis qu’il les a rejoints depuis l’Olympique Lyonnais en 2009, et il aurait pour objectif de mettre fin à sa carrière avec les détenteurs actuels de la Liga et de la Ligue des champions.

Dans cet esprit, le joueur de 35 ans devrait prolonger son contrat d’une année supplémentaire pour le garder au Santiago Bernabeu jusqu’à l’été 2024. Foot Mercato rapporte que les conditions ont déjà été convenues et que la nouvelle devrait être formalisé très prochainement.

Benzema a joué 15 fois pour le Real Madrid cette saison malgré des blessures – notamment en se retirant de l’équipe de France pour la Coupe du monde – marquant 10 buts et ajoutant une passe décisive.

Benzema a marqué dimanche dans ce qui s’est avéré être une humiliation pour le Real Madrid dans la Supercopa espagnole aux mains de Barcelone et de la sensation de 18 ans Gavi, qui a marqué un but et deux passes décisives dans le Classique.

Karim Benzema est le dernier joueur de haut niveau européen à avoir attiré une offre d’Al Nassr en Arabie saoudite, mais l’attaquant français n’est pas intéressé. Fayez Nureldine/AFP via Getty Images

– Raphaël Léao veut rester avec l’AC Milan et les négociations contractuelles devraient faire en sorte que cela se produise après Je Rossoneri face Internazionale dans la Supercoppa Italiana, selon Calciomercato. On espère que la rencontre à venir sera décisive, Milan ayant offert à l’international portugais un salaire de 7 millions d’euros bonus compris, qui durerait jusqu’en 2027.

– L’AC Milan veut signer définitivement Brahim Díaz du Real Madrid lorsque son Rossoneri le prêt se termine, mais je veux le faire pour moins de 22 millions d’euros précédemment convenus, comme l’a rapporté Calciomercato. L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, aimerait que le milieu de terrain offensif soit disponible pour Los Blancos en début de saison prochaine, tandis que le directeur sportif de l’AC Milan Paolo Maldini espère négocier un nouveau contrat.

– West Ham United a fait une offre de 30 millions d’euros plus des bonus pour l’attaquant de Lorient Terem Moffiselon Marché du pied, qui ajoute que le Nigérian a déjà un accord avec l’OGC Nice. Moffi préférerait rester en Ligue 1, mais Lorient n’a pas encore conclu d’accord avec Nice et souhaite qu’il déménage en Angleterre, où Southampton a également manifesté son intérêt.

– Leeds United décidera de signer ou non le milieu de terrain d’Angers Azzedine Ounahi après avoir déjà investi dans Georginio Rutterselon Fabrice Romano. Un accord n’est pas encore exclu, même si d’autres clubs font leur chemin, Napoli ayant déjà offert 15 millions d’euros à l’international marocain.

– Tandis que Alexandre Sandro est dans la dernière année de son contrat avec la Juventus et a été fortement lié à un départ en tant qu’agent libre, Tutosport rapportent que le Brésilien a une clause dans son contrat qui signifie qu’il aura automatiquement une autre année s’il fait 40 apparitions cette saison. Le défenseur a joué 19 fois jusqu’à présent cette saison.

– Torino pourrait être prêt à signer les deux Ivan Ilic et Isak Hiên de Hellas Vérone, selon Sky Sports Italie. Ilic est déjà sur le point de déménager tandis que Hien ne rejoindrait qu’en été si un transfert devait avoir lieu.