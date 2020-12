Karim Benzema a marqué deux fois alors que le Real Madrid battait l’Athletic Bilbao à 10 joueurs 3-1 mardi soir pour égaliser les points avec la Real Sociedad et l’Atletico Madrid en tête du classement de la Liga.

Athletic aurait pu avoir une pénalité quand Inaki Williams a été poussé par Dani Carvajal alors qu’il s’apprêtait à tirer, avant que les visiteurs ne soient réduits à 10 hommes lorsque Raul Garcia a été expulsé pour deux fautes à tir rapide sur Toni Kroos. Vinicius Junior avait la meilleure chance de la mi-temps lorsque son effort à courte portée a été sauvé par le gardien Unai Simon, puis Kroos a donné l’avantage à Madrid à la mi-temps, tirant bas dans le coin inférieur.

L’Athletic a menacé de surprendre après la pause quand Ander Capa a égalisé. Un rallye de Madrid a suivi alors que Vinicius avait un effort exclu pour hors-jeu, un appel de pénalité de handball a été rejeté et Benzema a dirigé le centre de Carvajal devant Simon avec 15 minutes à jouer avant de marquer à nouveau dans les dernières secondes du match après que Thibaut Courtois ait sauvé de Mikel Vesga à l’autre extrémité.

Positifs

Ce fut un match potentiellement délicat pour le Real Madrid, lorsque l’équipe aurait facilement pu perdre sa concentration et glisser après trois victoires importantes consécutives. L’absence d’un Casemiro suspendu était un autre signe d’avertissement. Au lieu de cela, l’expulsion précoce inutile de Garcia, une masterclass au milieu de terrain de Kroos et quelques finitions cliniques de Benzema ont permis de maintenir la séquence sans victoire de 15 ans d’Athletic au Real.

L’équipe compte tellement sur les buts de Benzema et sa forme est extrêmement encourageante, tout comme celle de Kroos et Carvajal depuis son retour de blessure. Les contributions de l’arrière droit à l’attaque ne doivent pas être sous-estimées.

Négatifs

C’était une performance en grande partie professionnelle, voire professionnelle, et il y a eu des épisodes en seconde période où Madrid a lutté plus qu’il n’aurait dû contre 10 hommes, bien que cela soit peut-être compréhensible étant donné la liste des matchs. Il y a eu des plaintes fréquentes et justifiées de la part des entraîneurs et des joueurs au sujet du calendrier chargé, et les joueurs de l’équipe devront intensifier et jouer leur rôle au cours de la saison.

L’abandon par Zinedine Zidane de sa politique de rotation préférée et très discutée n’est peut-être que temporaire – et pourrait être rétabli dès le week-end prochain – mais sa récente dépendance à des vétérans éprouvés comme Luka Modric, Kroos et Benzema pourrait le prouver. coûteuse plus tard en termes de fatigue ou, pire, de blessures.

Note du manager sur 10

sept — Le onze de départ de Zidane a été une surprise. L’entraîneur ne voulait apparemment pas risquer de changer une équipe gagnante, seul Federico Valverde revenant d’une fracture du tibia pour remplacer Casemiro. La décision était la bonne, traiter le match avec le sérieux qu’il méritait, bien que l’entraîneur n’ait pas été satisfait de l’oscillation de Madrid en seconde période. Les remplaçants Isco, Marco Asensio et Rodrygo étaient tous des introductions logiques compte tenu de l’état du jeu.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Aucune sauvegarde en première mi-temps à effectuer. Il a arrêté le premier effort de Capa et a été laissé sur le sol alors qu’il envoyait le second. Un énorme arrêt de temps supplémentaire qui change la donne pour refuser Vesga.

DF Dani Carvajal, 8 ans – Aurait pu donner une pénalité avec une poussée précoce pour déséquilibrer Williams. Bien suivi pour découper une balle dangereuse dans la surface avant la mi-temps. Croisé expert pour le vainqueur de Benzema.

DF Raphael Varane, 6 ans – A commencé plus de matchs que tout autre joueur de champ cette saison et pourrait faire une pause.

DF Sergio Ramos, 6 ans – A laissé Capa dans l’espace pour l’égalisation de l’Athletic quand il est allé chasser le ballon à la place, un échec défensif régulier de la sienne.

DF Ferland Mendy, 7 ans – N’a pas attiré l’attention comme Carvajal, mais n’a pas mal joué non plus. Un tir très, très optimiste avec son mauvais pied en seconde période.

Karim Benzema a marqué deux fois lors de la victoire du Real Madrid sur l’Athletic Bilbao. Denis Doyle / Getty Images

MF Federico Valverde, 6 ans – De retour après cinq semaines d’absence et il faudra du temps pour revenir à son meilleur. Seulement prêt à jouer 60 minutes à ce stade. Tir large deux fois en première mi-temps.

MF Toni Kroos, 8 ans – Attrapé deux fois au début par le cogneur athlétique Raul Garcia alors qu’il était expulsé. Un tir provisoire en première mi-temps a été suivi d’un effort bien meilleur et précis à distance pour son 20e but au Real Madrid.

MF Luka Modric, 7 ans – Son quatrième départ en 10 jours, à l’âge de 35 ans. Un affichage plus silencieux cette fois, qui suggérait peut-être un repos est en retard. Une passe décisive pour Benzema dans le temps supplémentaire.

FW Vinicius Junior, 7 ans – Plongé à la recherche d’un penalty en première mi-temps. Mettez la chance la plus claire de Madrid de la mi-temps dans le corps de Simon et avait exclu un effort en deuxième mi-temps. Décollé au bout d’une heure, c’est maintenant presque deux mois sans objectif.





FW Lucas Vazquez, 6 ans – A maintenant commencé neuf matchs d’affilée mais peut sortir de l’équipe maintenant. Carton jaune avant la mi-temps pour un mauvais défi sur l’ailier Alex Berenguer.

FW Karim Benzema, 9 ans – Un début de compétence scandaleux, contrôler le ballon avec son dos, a été suivi d’un autre plus tard dans la première mi-temps lorsqu’il a dansé devant deux défenseurs pour trouver de l’espace à l’intérieur de la surface. A marqué sa troisième tête consécutive, puis a attrapé un but tardif pour sécuriser les trois points.

Substituts

MF Isco, 6 ans Introduit avec une demi-heure après avoir été un sous-marin inutilisé dans les trois matchs la semaine dernière. Zidane dit qu’il est responsable de ne pas avoir donné de chances au meneur de jeu, mais c’était une autre occasion d’impressionner qu’Isco n’a pas su saisir.

FW Marco Asensio, 6 ans – A pris le court virage qui a conduit au but de Benzema, mais ne peut pas s’en attribuer trop de mérite. Un coup de curling tardif large.

FW Rodrygo, N / R – Joué les 20 dernières minutes.