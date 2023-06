Benzema marque lors du dernier match avec Madrid ; Vinícius Júnior de retour dans l’équipe après des abus raciaux

MADRID (AP) – Karim Benzema a converti son penalty et a reçu une ovation debout des fans avant d’être remplacé au stade Santiago Bernabeu, mettant fin à sa carrière mémorable avec le Real Madrid dimanche.

Benzema a été remplacé après avoir marqué l’égalisation à la 72e minute lors du match nul 1-1 de Madrid contre l’Athletic Bilbao lors de son dernier match avec la puissance espagnole après 14 saisons. Madrid avait annoncé plus tôt dimanche que l’attaquant français ne reviendrait pas la saison prochaine.

Le dernier tour de la ligue espagnole a également marqué le retour à l’action de Vinícius Júnior pour la première fois depuis qu’il a été victime d’abus racistes lors d’un match de championnat contre Valence il y a deux semaines.

Vinícius n’avait pas joué lors des deux derniers matchs de Madrid après le dernier incident d’insultes racistes à son encontre à Valence le 21 mai, provoquant une réaction généralisée des autorités espagnoles et du monde du football. Le club avait déclaré qu’il avait été mis à l’écart en raison d’un problème mineur au genou.

L’attaquant brésilien n’a pas été en mesure de marquer, ayant un but à la 79e minute refusé pour hors-jeu.

Benzema a trouvé le chemin des filets lors de son match d’adieu.

Il a tiré dans un tir bas depuis le point, puis a célébré en envoyant des baisers à la foule au Bernabeu. Il a été immédiatement remplacé par l’entraîneur Carlo Ancelotti, recevant une grande ovation des fans.

Après le match, les joueurs madrilènes ont lancé Benzema en l’air à quelques reprises, comme ils l’ont fait pour les autres joueurs qui ne reviendront pas la saison prochaine – Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano Díaz.

Toujours portant le brassard de capitaine, Benzema s’est approché des tribunes et a applaudi les supporters.

Le résultat a permis à Madrid de terminer à la deuxième place devant l’Atletico Madrid, qui a fait match nul 2-2 à Villarreal après avoir concédé un égaliseur dans les arrêts de jeu.

« C’était un plaisir de jouer avec lui », a déclaré le gardien madrilène Thibaut Courtois à propos de Benzema. « C’est un excellent joueur, une légende. C’est dommage qu’il parte mais on comprend qu’il a le droit de choisir son destin.

Les adieux de Benzema sont intervenus au milieu des informations selon lesquelles il jouera en Arabie saoudite la saison prochaine.

L’attaquant de 35 ans est à Madrid depuis 2009. Il a aidé le club à remporter un record de 25 titres, dont cinq ligues des champions, cinq coupes du monde des clubs et quatre ligues espagnoles.

Benzema a terminé sa carrière avec Madrid avec 354 buts – le deuxième de tous les temps – et 648 apparitions, soit le cinquième de tous les temps.

LIGUE DE CONFÉRENCE EUROPA

Dans la lutte pour la dernière place européenne encore disponible, Osasuna a battu Gérone 2-1 à domicile pour terminer septième et décrocher une place en Europa Conference League.

Bilbao a terminé à la huitième place, à deux points d’Osasuna. Majorque s’est imposé 3-0 contre Rayo Vallecano pour terminer neuvième, à trois points d’Osasuna.

COMBAT DE RELEGATION

Six équipes – Valladolid, Celta Vigo, Almeria, Valence, Getafe et Cadix – tenteront d’éviter la relégation lors des matches qui se joueront plus tard dimanche.

