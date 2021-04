Le match aller des demi-finales de l’UEFA Champions League est terminé, et c’était amusant. Le Real Madrid a récupéré un match nul contre Chelsea à domicile, tandis que le PSG a succombé à une défaite 2-1 contre Manchester City.

Voici les meilleures statistiques de l’action:

Real Madrid contre Chelsea

Le Real Madrid n’a pas battu Chelsea en quatre rencontres (2L, 2D). C’est le plus que Madrid ait affronté avec une équipe sans les vaincre au cours des 119 ans d’histoire du club.

Karim Benzema n’est devenu que le cinquième joueur à marquer 20 buts lors des huitièmes de finale de l’UCL. Thomas Muller (24), Robert Lewandowski (26), Lionel Messi (49) et Cristiano Ronaldo (67) sont les joueurs au-dessus de lui.

C’était également le cinquième but de Benzema en demi-finale de l’UCL en carrière, à égalité au quatrième rang de tous les temps avec Alessandro del Piero. Seuls Messi (6), Lewandowski (7) et Ronaldo (13) en ont plus.

Avec ce match nul, Thomas Tuchel a prolongé le record du club pour la plus longue séquence de matchs sans défaite à l’extérieur (11 matchs – 8 victoires, 3 défaites) pour un entraîneur-chef de Chelsea pour commencer son mandat.

Benzema est maintenant à égalité avec Raul Gonzalez pour les troisièmes équipes les plus différentes qui ont marqué contre dans l’UCL, avec 33. Aucun prix pour deviner qui est un et deux – Messi (36) et Ronaldo (35).

Benzema a également égalé Raul sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps de l’UCL. Il en a maintenant 71. Lewandowski en a 73, tandis que Ronaldo et Messi en ont respectivement 134 et 120.

PSG contre Manchester City

C’est la première fois dans un match UCL dans lequel il a commencé que Kylian Mbappe n’a eu aucun tir au but. En fait, il était tellement à l’écart que ses 30 touches sont le moins de tous les partants de l’une ou l’autre équipe. Le gardien de la ville Ederson en avait 31.

Avant la morosité de la deuxième mi-temps du PSG, Marquinhos n’est devenu que le deuxième capitaine d’équipe à marquer lors de saisons consécutives en demi-finale ou en finale de l’UCL. L’autre homme? Gaizka Mendieta, qui a marqué pour Valence lors des finales 2000 et 2001.

Pep Guardiola a rejoint Sir Alex Ferguson en tant que seul manager de l’histoire de l’UCL à surmonter plus d’un déficit à la mi-temps pour gagner en demi-finale ou plus tard (il l’a également fait en demi-finale 2015 contre Barcelone, pour le Bayern Munich). Ferguson l’a fait lors de la finale de 1999 contre le Bayern et lors du match aller de la demi-finale 2007 contre l’AC Milan.

Marquinhos n’est que le troisième joueur à marquer en quarts de finale et en demi-finale lors de saisons consécutives à l’UCL, après Ronaldo (2011-12, 2012-13, 2013-14) et Antoine Griezmann (2015-16, 2016-17).

Il s’agissait de la sixième victoire par élimination directe de Guardiola à l’UCL. Cela brise une égalité au sommet du classement UCL / Coupe d’Europe avec le légendaire Jock Stein, qui l’a fait cinq fois avec le Celtic entre 1967 et 1972.

Une statistique qui augure bien pour les fans de Manchester City – neuf des 10 équipes qui ont remporté le match aller d’une série UCL cumulée 2-1 à domicile ont progressé (la seule équipe qui n’a pas été le Real Madrid, qui a perdu 5-3 sur total à Ajax en 2018-19 après avoir remporté le match aller 2-1).

Manchester City a porté à 18 le record de victoires des matchs de haut vol à l’extérieur en Angleterre. Ils ont échoué pour la dernière fois le 12 décembre, lorsqu’ils ont été tenus à un match nul 0-0 à Old Trafford par Manchester United.

C’était le 62e match à élimination directe de Guardiola en carrière à l’UCL en tant qu’entraîneur-chef – à égalité avec Carlo Ancelotti pour la plupart de tous les temps.

(Statistiques fournies par le groupe Statistiques et informations d’ESPN)