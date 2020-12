Karim Benzema a marqué deux fois alors que le Real Madrid réalisait l’une de ses meilleures performances de la saison pour battre le Borussia Monchengladbach 2-0 et se qualifier pour les 16 derniers matchs de la Ligue des champions.

Le premier de Benzema est venu dans les 10 premières minutes alors qu’il hochait la tête du centre de Lucas Vazquez devant le gardien de Gladbach Yann Sommer. Alassane Plea aurait dû égaliser, tirant large en tête-à-tête avec Thibaut Courtois, avant la deuxième tête de Benzema, cette fois sur une livraison sensationnelle de Rodrygo.

Madrid a eu des chances de faire trois avant la mi-temps, alors que Luka Modric a frappé le poteau et avait un but exclu pour hors-jeu, tandis que Benzema et Vazquez ont également frappé les bois après la pause dans une performance dominante sur 90 minutes.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Positifs

La tâche de Madrid ici était simple: gagner, et ils passeraient aux 16 derniers. Cela – et continuer à se qualifier fièrement depuis la phase de groupes – était la priorité un soir où d’autres considérations telles que le niveau de performance ou même le dépassement le groupe était secondaire. Dans l’état actuel des choses, ils ont fait tout cela et plus encore avec un affichage parfait des notes.

Parfois, ils ont fait le gouffre en termes de qualité entre ces équipes, bien loin du moment où Madrid avait besoin de marquer deux fois au cours des cinq dernières minutes pour gagner un match nul en octobre. Madrid peut désormais se concentrer sur les questions nationales et grimper au classement de la Liga, après avoir mis fin à une campagne de test du groupe B sur un sommet.



1 Liés

Négatifs

Ce fut une nuit presque parfaite au cours de laquelle l’équipe, comme elle le fait si souvent, a répondu à l’adversité de manière convaincante. En tant que tel, il n’y avait pas de points négatifs à proprement parler.

Note du manager sur 10

8 – Zinedine Zidane aurait été sérieusement en danger de perdre son emploi si son équipe avait été battue. Au lieu de cela, sa position est renforcée. Sa sélection d’équipe était parfaite, avec un seul changement dans l’équipe qui a gagné 1-0 à Séville. Ce changement était cependant important, car le capitaine Sergio Ramos est revenu d’une blessure pour probablement le match le plus important de la saison de Madrid jusqu’à présent. Zidane a gardé Vazquez dans l’équipe, et il a excellé à l’arrière droit, tout comme Rodrygo sur l’aile. Aucune modification tactique n’a été nécessaire pendant le match et ses substitutions – faisant intervenir Marco Asensio et Sergio Arribas lorsque l’équipe avait besoin de nouvelles jambes – avaient du sens.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 7 ans – Monchengladbach a à peine menacé son but. Un arrêt précoce sur Marcus Thuram, puis est sorti de sa ligne pour réduire les angles pour la chance de Plea.

DF Lucas Vazquez, 8 ans – A conservé sa place à l’arrière droit avec Dani Carvajal juste assez en forme pour faire le banc. J’ai vraiment bien réussi, obtenir beaucoup d’attaquants malgré le fait que Thuram ait à gérer en défense. Un centre bien placé pour le premier de Benzema, et a frappé le poteau tardivement.

DF Raphael Varane, 7 ans – Dominé Breel Embolo dans la mesure où il a été enlevé à la mi-temps. A fait une erreur, permettant à Plea de se placer derrière lui pour la meilleure chance du match de Mönchengladbach.

DF Sergio Ramos, 7 ans – De retour après trois semaines. Ramos n’est pas une garantie de solidité défensive – Madrid avait concédé quatre buts lors des deux matches de Ligue des champions qu’il avait commencé avant ce soir – mais sa présence en tant qu’organisateur vocal de toute l’équipe est notée. Malchanceux de ne pas marquer avec une tête en seconde période.

DF Ferland Mendy, 7 ans – Une présence de plus en plus fiable, son partenariat avec Ramos sur le côté gauche de la défense ne cesse de se développer. Solide ici contre la ligne de front mobile et dangereuse de Gladbach.

MF Casemiro, 7 ans – A déclaré avant le match qu’il comprend la rotation de Zidane de l’équipe, mais sa présence est un must dans les grandes occasions. Repéré Vazquez dans l’espace avant le premier but de Madrid. Sinon tranquillement efficace.

Karim Benzema a remporté le plus grand besoin du Real Madrid, marquant deux têtes de tête en première mi-temps pour aider Madrid à se qualifier pour les 16 derniers de la Ligue des champions. PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP via Getty Images

MF Toni Kroos, 7 ans – Travaillé dur, descendant profondément pour commencer à faire passer des mouvements, et pressant haut si nécessaire. Son partenariat avec Modric a été crucial pour la domination de Madrid. Avait un coup de deuxième mi-temps bien enregistré.

MF Luka Modric, 9 ans A couru le jeu dans un affichage d’élite de passes, de mouvements et de contrôle. Frappé le poteau avant la mi-temps, puis a exclu une belle frappe pour hors-jeu.

FW Vinicius Junior, 7 ans – Profiter d’une course dans l’équipe avec Eden Hazard absent. Ses astuces et ses films ne rapportent souvent pas, mais il n’arrête jamais d’essayer des choses. J’aurais dû tirer au but en seconde période alors qu’il était derrière mais a plutôt choisi de passer.

FW Rodrygo, 8 – Il y a quelque chose dans la Ligue des champions qui fait ressortir le meilleur de lui. A célébré son troisième départ consécutif avec une prestation exceptionnelle pour le deuxième de Madrid, ce qui leur a donné un coussin sur ce qui aurait pu être une nuit difficile.

FW Karim Benzema, 9 ans – Près de la forme supérieure. A marqué ses premiers buts en un mois, les deux têtes bien prises, et s’est vu refuser un tour du chapeau par les boiseries. Quelques touches magnifiques dans la seconde moitié lors de la descente plus profonde, aussi.

Substituts

FW Marco Asensio, N / R – A joué un peu moins de 20 minutes, venant pour Vinicius, et a bien fait.

MF Sergio Arribas, N / R – A fait ses débuts en Ligue des champions en remplaçant Rodrygo sur l’aile droite et n’avait pas l’air impressionné.