Benzema et Militao blessés lors de la victoire du Real Madrid contre Valence

Le Real Madrid a battu Valence 2-0 au Santiago Bernabeu jeudi soir. Les champions en titre de la Liga avaient besoin de la victoire pour suivre le rythme de leurs rivaux barcelonais. Le Barça a battu le Real Betis mercredi pour porter son avance au sommet du classement de la Liga à huit points. Cependant, le Real a maintenant réduit l’écart à cinq avec la victoire.

Le Real a dominé le début de match jeudi. Les hôtes avaient 70% de possession et cinq tirs au total par rapport aux zéro tirs de Valence dans la première demi-heure. Cependant, les champions en titre n’ont pas pu mettre trop de pression sur le gardien Giorgi Mamardashvili pendant cette période.

Le défenseur vedette Eder Militao a ensuite été contraint de quitter le terrain à la 35e minute du match. Le défenseur central a sauté maladroitement et a semblé se tordre la cheville à l’atterrissage. Dani Carvajal, typiquement arrière latéral, a remplacé le Brésilien en défense centrale. Militao, cependant, ne semblait pas trop préoccupé par la blessure et a été vu souriant sur le banc plus tard dans le match.

Antonio Rüdiger a finalement mis le ballon dans les filets à quelques instants de la mi-temps. L’autre défenseur central a marqué de la tête un but sur un corner. Pourtant, l’objectif a finalement été atteint avec l’aide d’un examen VAR. Les rediffusions montraient Karim Benzema poussant Yunus Musah quelques secondes seulement avant que Rüdiger ne dirige le tir. La gravité du contact était certainement discutable. Néanmoins, le but n’a pas tenu et le match a été sans but avant la pause.

Asensio et Vini ont mis le Real Madrid sur Valence

Le Real a finalement pris la tête en début de seconde période grâce à Marco Asensio. L’ailier a frappé un beau tir à longue distance juste à l’extérieur de la surface. Le ballon a essentiellement frappé dans les airs, déconcertant Mamardashvili dans le but. Il n’a même jamais bougé de sa place.

Vinicius a doublé l’avance du Real deux minutes plus tard. L’autre ailier de l’équipe a récupéré le ballon vers le milieu du terrain, a devancé le défenseur de Valence Gabriel Paulista et a parfaitement dépassé le gardien avec un tir bas.

Cependant, l’homme fournissant les passes décisives sur les deux buts, Karim Benzema, a dû être remplacé à la 60e minute en raison d’une blessure. Le Français a quitté le terrain en boitant et est allé directement aux vestiaires. Rodrygo est entré dans la mêlée pour les hôtes.

Paulista expulsé pour un défi sauvage

Les esprits se sont enflammés à la 72e minute lorsque Paulista a sauvagement taclé Vinicius sur le flanc. Le défenseur central a été expulsé pour la tentative apparemment délibérée de blesser le joueur du Real. Les deux Brésiliens se sont affrontés dans les réactions ultérieures au défi. Militao a même eu des mots avec Paulista sur la touche lorsque le défenseur de Valence a quitté le terrain.

Valence n’est plus qu’à un point des trois derniers du classement. Le tiers inférieur du tableau de la ligue est également plein à craquer. En fait, les équipes entre la 11e et la 18e place de l’élite espagnole ne sont séparées que par trois points.

