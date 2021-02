Karim Benzema et Ferland Mendy ont marqué alors que le Real Madrid battait Getafe 2-0 en Liga mardi pour se déplacer à moins de cinq points du leader du championnat, l’Atletico Madrid.

Madrid a pris l’initiative dès le début, alors que Casemiro tirait à bout portant au-dessus de la barre et Benzema se dirigeait contre les boiseries. L’équipe locale était l’équipe la plus dangereuse tout au long de la première mi-temps, et Luka Modric avait un effort bien sauvé par le gardien de Getafe David Soria avant la mi-temps.

Après la pause, Benzema a également été refusé par Soria avant que l’attaquant français ne sorte de l’impasse, se dirigeant sur le centre de Vinicius Junior par la droite. Six minutes plus tard, Ferland Mendy a doublé l’avance de Madrid et a mis fin au match, explosant en avant de profondeur pour obtenir le centre de Marcelo.

Positifs

Le 3-4-3 de Madrid – un plan élaboré par l’entraîneur Zinedine Zidane pour faire face à une longue liste d’absents, avec huit joueurs blessés et Toni Kroos banni – était une expérience tactique intéressante. Ce n’était pas toujours transparent, comme on pouvait s’y attendre d’un système en grande partie inconnu, mais cela avait l’avantage d’amener fréquemment Marcelo, en particulier, à des postes où il pourrait troubler Getafe. C’était la meilleure performance du Brésilien cette saison.

Le choix surprise de Marvin Park pour son premier départ a soulevé des sourcils, surtout avec Isco en disgrâce, mais le joueur de 20 ans a justifié sa sélection. L’histoire de l’ailier – de Tranmere à Majorque en passant par Madrid – est inhabituelle, mais il a déjà fait preuve de beaucoup de promesses et n’a pas semblé déplacé à cette occasion.

Négatifs

La première mi-temps a parfois été difficile à regarder, un fait non aidé par l’approche peu imaginative, timide et maladroite de Getafe. Dans le même temps, avec Kroos manquant, une part importante de la fluidité du milieu de terrain de Madrid l’accompagnait, car Casemiro et Modric devaient faire le travail de trois joueurs en tant que milieu de terrain deux.

L’échec d’Isco à prendre un départ était humiliant, compte tenu du manque d’alternatives, et a sûrement confirmé que sa carrière au Real Madrid serait bientôt terminée. Zidane était un grand fan du meneur de jeu, ce qui en fait une partie intégrante de ses meilleures équipes de Madrid, mais cela ressemble maintenant à une vie.

Note du manager sur 10

8 – Zidane a montré ici une flexibilité et une ingéniosité que beaucoup ne veulent pas lui attribuer. Les décisions à prendre en termes de sélection étaient limitées, avec seulement 13 joueurs seniors disponibles. Sa solution à la blessure d’Alvaro Odriozola était audacieuse: un changement de système qui a vu Mendy rejoindre Raphael Varane et Nacho dans un troisième arrière, et Marcelo et Marvin à l’arrière.

Zidane est souvent accusé d’être réticent à faire confiance aux jeunes joueurs, mais la crise des blessures de Madrid lui a forcé la main, et ici Marvin et Sergio Arribas ne l’ont pas laissé tomber.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Son match le plus silencieux de la saison, avec Getafe ne rassemblant qu’un seul tir hors de la cible toute la nuit. Pas besoin, alors, de son habituel un superbe arrêt par match.

DF Ferland Mendy, 8 ans – Hors de position en tant que défenseur central gauche et excellé. A joué un rôle extrêmement impressionnant dans le deuxième but crucial, en commençant le mouvement lui-même, en jouant le ballon à Marcelo et en poursuivant sa course pour terminer la livraison du Brésilien pour son premier but de la saison.

DF Raphael Varane, 7 ans – Le vainqueur du match contre Huesca a eu une soirée beaucoup moins dramatique ici. Getafe a offert si peu d’avenir qu’il y avait relativement peu de choses à faire pour Varane, mais ce qu’il a fait, il l’a bien fait.

DF Nacho, 6 ans Il a l’air de revenir à son niveau, mais ce n’était pas un jeu pour tirer des conclusions.

DF Marcelo, 8 ans – Un affichage bien amélioré. Joué nominalement en tant qu’arrière gauche, mais se déplaçait souvent dans le champ pour fonctionner comme meneur de jeu lorsqu’il était en possession. Bien lié avec son compatriote Vinicius dès le début, et plus tard a fourni l’aide à Mendy. Boite plus tard.

DF Marvin Park, 7 – Son premier départ et sa troisième apparition de la saison. Son ensemble de compétences convient au rôle d’ailier. Légèrement écrasé un dangereux centre de première mi-temps, puis un tir croisé a été arrêté.

MF Casemiro, 6 ans – A eu une chance de marquer dans les cinq premières minutes, mais a tiré haut. J’ai travaillé dur aux côtés de Modric et j’ai parcouru beaucoup de terrain.

Karim Benzema a eu la malchance de ne pas marquer en première mi-temps mais a obtenu sa récompense en deuxième avec son 11e but de la saison. Photo de GABRIEL BOUYS / AFP via Getty Images

MF Luka Modric, 6 ans – A raté Kroos et a vu l’une des meilleures chances de Madrid en première période écartée. Personne n’aurait pu s’attendre à ce que le joueur de 35 ans joue autant que lui – impliqué dans 21 des 22 matchs de championnat de Madrid – mais il n’y a pas d’alternative pour le moment.

FW Vinicius Junior, 7 ans – A couru à la défense de Getafe dès le début, remportant un coup franc, mais est ensuite resté relativement calme avant qu’un changement inattendu du côté droit ne le voit balancer un excellent centre pour le premier but.

FW Marco Asensio, 6 ans – L’un des meilleurs joueurs de Madrid ces dernières semaines, mais un peu en dessous de la moyenne ici. Décollé à 15 minutes de la fin.

FW Karim Benzema, 8 ans – Aurait pu marquer quand il a frappé la barre avec une tête tôt et à nouveau après la mi-temps lorsque Soria a fait un superbe arrêt. Finalement obtenu l’ouverture avec une heure écoulée et a maintenant 11 buts en championnat pour la saison.

Substituts

FW Sergio Arribas, 7 ans – Remplacé Marvin après 55 minutes et semble un joueur bien rangé.

MF Isco, N / R – Entré pour Asensio et a fait très peu. Va sûrement passer cet été.

DF Victor Chust, N / R – Une introduction tardive pour Marcelo blessé.