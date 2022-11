Benzema et Mane parmi les 10 stars blessées exclues de la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 au Qatar est un tournoi pas comme les autres dans la mesure où il commence une semaine seulement après la mise en pause de la saison nationale.

Sans surprise, cela a entraîné une foule de problèmes de blessures, étant donné qu’un problème de trois semaines peut exclure complètement un joueur de la Coupe du monde, alors qu’auparavant, il aurait eu plusieurs semaines pour récupérer avant le coup d’envoi du tournoi.

Il manque des grands noms, mais qui sont-ils ? Et quels joueurs ont encore du mal à prouver leur forme physique ?

10 JOUEURS NOTABLES EXCLUS

Karim Benzéma (France)

Benzema s’est blessé à la cuisse gauche lors d’un entraînement samedi à Doha. Le vainqueur du Ballon d’Or 2022 a ressenti une forte douleur à la cuisse lors d’un sprint vers la fin de la séance d’entraînement et, après avoir subi une IRM, il a été confirmé qu’il avait subi une déchirure musculaire qui nécessiterait trois semaines de temps de récupération.

Benzema a évoqué son retrait dans une publication Instagram.

“Je n’ai jamais abandonné de ma vie mais ce soir je dois penser à l’équipe, comme je l’ai toujours fait”, a-t-il déclaré. “Alors la raison me dit de donner ma place à quelqu’un qui peut aider notre équipe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien.”

Également absent pour la France, le défenseur Presnel Kimpembegardien Mike Maignanmilieu de terrain Paul Pogba et N’Golo Kantéet, il y a quelques jours à peine, en avant Christophe Nkunku s’est fait une entorse au genou gauche.

Sadio Mané (Sénégal)

Mane, 30 ans, s’est blessé lors de la victoire 6-1 du Bayern Munich sur le Werder Brême le 8 novembre. Il a été remplacé à 20 minutes, l’équipe le décrivant le lendemain du match comme une blessure à la tête du péroné sa jambe droite inférieure.

Malgré la blessure, Mane a été inclus dans l’équipe du Sénégal pour la Coupe du monde et devait manquer au moins son premier match du tournoi contre les Pays-Bas le 20 novembre. Cependant, l’équipe a révélé lors d’une conférence de presse jeudi que d’autres scans sur le double joueur africain de l’année a montré qu’il aurait besoin d’une intervention chirurgicale pour sa blessure et qu’il ne pourrait pas jouer au Qatar.

Timo Werner (Allemagne)

Werner a été exclu en raison d’une blessure à la cheville, a déclaré son club RB Leipzig le 3 novembre. 0 Victoire en phase de groupes de la Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk mercredi après un coup au pied à la 13e minute.

“Cette nouvelle est extrêmement amère”, a déclaré l’entraîneur allemand Hansi Flick. “Je me sens très mal pour Timo personnellement car il va manquer la Coupe du monde à laquelle il voulait désespérément participer.”

Entre-temps, Marco ReusLa carrière de a été marquée par des blessures plus que la plupart. L’attaquant du Borussia Dortmund a vu ses coéquipiers allemands remporter la Coupe du monde 2014 depuis chez lui, a raté l’Euro 2016 et l’Euro 2020, et maintenant le joueur de 33 ans doit également s’absenter de la Coupe du monde 2022 en raison d’une blessure à la cheville.

Florian Wirtz, 18 ans, est également porté disparu. Il est considéré comme l’un des meilleurs jeunes espoirs d’Europe, mais a été exclu pendant au moins six mois après s’être déchiré l’ACL au genou gauche lors de la première mi-temps de la défaite 1-0 de Leverkusen face à son rival Cologne en mars.

Georginio Wijnaldum (Pays-Bas)

La participation de Wijnaldum à la Coupe du monde a pris fin après qu’il se soit fracturé le tibia à la jambe droite en août. Le milieu de terrain s’entraînait avec le club de Serie A de l’AS Roma et bien qu’il n’ait pas été inclus dans l’équipe néerlandaise de Louis van Gaal pour les matches de la Ligue des Nations en juin, il a été pressenti pour faire partie de l’équipe de la Coupe du monde.

“Parfois, le football peut être s—“, a déclaré l’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho. “En seulement deux semaines, Gini est devenu l’un des nôtres à cause de ses qualités humaines (ses qualités de footballeur que nous connaissions déjà). Malheureusement, dans un très malheureux accident, il a eu une grave blessure qui l’empêchera de jouer pendant longtemps.”

Diogo Jota (Le Portugal)

Jota a été exclu en raison d’une blessure au mollet subie le 18 octobre, mardi. Le joueur de 25 ans a été emmené sur une civière dans les arrêts de jeu lors de la victoire 1-0 de Liverpool en Premier League contre les champions de Manchester City.

“Vraiment pas une bonne nouvelle, oui il va rater la Coupe du monde”, a déclaré le manager de Liverpool, Jurgen Klopp. “Blessure assez grave au muscle du mollet et maintenant le processus commence. C’est à peu près tout. Tout le reste va maintenant suivre dans les prochains jours. Une très triste nouvelle pour le garçon, pour nous aussi et pour le Portugal… Je ne Je ne veux pas mettre de temps dessus [his return]. Ce sera long.”

Reece James (Angleterre)

Le défenseur de Chelsea James n’a pas été inclus dans l’équipe anglaise de 26 joueurs pour la Coupe du monde après s’être blessé au genou contre l’AC Milan le mois dernier. Le joueur de 22 ans était dans une course contre la montre pour être en forme et, dans une déclaration sur les réseaux sociaux, James s’est dit “dévasté” et a ajouté qu’il “croyait vraiment” qu’il pouvait aider l’équipe du Qatar.

James s’est envolé pour Dubaï pour suivre un programme de récupération spécialisé et avait commencé à courir à l’extérieur à la base de Chelsea à Cobham, mais après un dialogue régulier entre les médecins du club et l’équipe médicale anglaise, l’arrière droit a été jugé trop risqué pour sa forme physique à prendre au Qatar.

L’arrière gauche de Chelsea manque également pour l’Angleterre Ben Chilwellqui s’est arrêté dans le temps d’arrêt de la victoire 2-1 de Chelsea en Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb, avec des scans montrant qu’il avait des dommages “importants” aux ischio-jambiers.

Jesus ‘Tecatito’ Corona (Mexique)

L’entraîneur mexicain Gerardo “Tata” Martino avait espéré que Tecatito aurait pu se remettre en forme à temps pour le tournoi au Qatar et l’a inclus dans Le Tride la liste provisoire de 31 joueurs il y a deux semaines. Mais

Le joueur de Séville s’est fracturé le péroné et a subi des lésions ligamentaires à la cheville gauche lors d’une séance d’entraînement en août. Peu de temps après avoir subi la blessure, le club de LaLiga a annoncé que sa convalescence serait de quatre à cinq mois, ce qui rend peu probable qu’il soit prêt à temps.

Martino a expliqué ce qui avait changé le 5 novembre : « La décision a été prise parce que nous avons eu une triple communication avec Jésus, où nous avons parlé avec le médecin, le préparateur physique et moi-même. [Corona] m’a dit directement qu’il n’était pas en mesure de se battre pour un [World Cup] endroit.”

Arthur Melo (Brésil)

Le milieu de terrain de la Juventus Arthur Melo, prêté à Liverpool, a été hors d’usage après s’être blessé à la cuisse en octobre. Arthur a subi une intervention chirurgicale à Londres et devrait être absent jusqu’au nouvel an, bien qu’il n’ait fait qu’une seule apparition senior pour les Reds.

Défenseur du Brésil Diego Carlos est également porté disparu après s’être rompu le tendon d’Achille lors de la victoire d’Aston Villa sur Everton en août.

Giovani Lo Celso (Argentine)

Lo Celso a subi une blessure aux ischio-jambiers pour laquelle le milieu de terrain a dû être opéré lors de la défaite de Villarreal en Liga contre l’Athletic Bilbao le 30 octobre. Le joueur de 26 ans a été remplacé et des analyses ont confirmé que le milieu de terrain avait subi une déchirure aux ischio-jambiers.

Les médias espagnols ont rapporté que Lo Celso, qui est prêté par Tottenham Hotspur, avait épuisé toutes les options possibles pour être sur le vol vers le Qatar, y compris des consultations avec des spécialistes de différentes parties du monde pour un traitement moins invasif.

L’Argentine manque également les attaquants Nicolas Gonzalez et Joaquin Correa. Gonzalez de la Fiorentina a subi une blessure musculaire lors de la séance d’entraînement de jeudi, a annoncé la FA argentine, tandis que Joaquin Correa de l’Inter Milan a été retiré en raison d’une blessure non divulguée.

Amine Harit (Maroc)

L’un des joueurs les plus talentueux du Maroc, Harit s’est blessé lors du dernier match de son club avant la Coupe du monde. La victoire 3-2 de Marseille en Ligue 1 contre Monaco ce week-end a vu le milieu de terrain souffrir d’une entorse du ligament croisé après une collision avec le Français Axel Disasi.

Le manager Igor Tudor a déclaré: “D’après ce que nous savons, c’est une très grosse blessure. Il s’est blessé juste avant la Coupe du monde, nous en avons parlé toute la semaine, je suis très triste.”

« Comme vous pouvez l’imaginer, au-delà de la douleur physique, il est difficile de voir le rêve de la Coupe du monde s’envoler quelques heures avant de le vivre. Harit a dit.

10 JOUEURS NOTABLES À SURVEILLER AVEC DES PROBLÈMES DE BLESSURES EN COURS

Alphonse Davies (Canada)

Paulo Dybala (Argentine)

Son Heung-min (Corée du Sud)

Romelu Lukaku (Belgique)

Raul Jiménez (Mexique)

Kalvin Phillips (Angleterre)

Raphaël Varane (France)

Sardar Azmoun (L’Iran)

Ronald Araujo (Uruguay)

Joe Allen (Pays de Galles)