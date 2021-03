Lorsque le Real Madrid de Sergio Ramos, Thibaut Courtois, Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos a remporté la Liga en 2020t, je me demande si vous auriez pu nommer les joueurs qui ont fait le plus d’apparitions, le plus de départs et joué le plus de minutes pour Zinedine Zidane. côté?

Les indices sont que c’est un seul joueur, il n’a plus de contrat à l’été 2022, son agent dit qu’il a hâte de rentrer «chez lui», il a sauvé Madrid avec passion au cours de chacun des deux derniers week-ends et il est peut-être le joueur le plus sous-estimé et sous-estimé du monde. toute l’élite du football européen. En grandissant, notre homme adorait le brésilien Ronaldo parce qu’il le voulait être lui. Le héros de ce conte a ressenti une affinité émotionnelle pour Mike Tyson «parce que lui et moi nous sommes battus pour sortir de rien», et son nom est Karim Benzema.

Vous saviez probablement que le Français de 33 ans a sauvé les champions d’Espagne à deux reprises la semaine dernière grâce à un total de trois buts marqués en perdant des positions contre l’Atletico Madrid et Elche, mais saviez-vous que lors de la poussée de Madrid vers ce qui n’était que leur troisième Triomphe de la Liga en 12 ans, Benzema – pas Courtois, ni Casemiro, Ramos, Modric ou Kroos – était celui sur lequel Zidane comptait le plus? Départs, apparitions, minutes et buts, évidemment, personne n’avait plus que Benzema.

Les adversaires de la Ligue des champions de cette semaine, Atalanta, l’équipe jack-in-the-box de Serie A, sera conscient que depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real Madrid pour l’Italie en 2018 – et il convient de noter que la Juventus n’a pas encore battu l’Atalanta en cinq matches avec Ronaldo. en tête – Benzema a disputé 131 matchs toutes compétitions confondues et a marqué 77 buts. Même en ces jours presque sans précédent d’attaquants au but par match comme Ronaldo et Lionel Messi, les statistiques de Benzema depuis qu’il a repris le rôle d’attaquant principal dans le club politique le plus pressurisé du monde sont de classe mondiale.

Mais gardez à l’esprit qu’il a maintenant 33 ans et tenez compte du fait que Benzema, en grande partie, n’a pas été soutenu par un partenaire de frappe – quelqu’un pour lui faire de la place, lui soulager le fardeau de ses épaules avec 15 ou 16 buts. quelqu’un pour épingler les défenseurs centraux et jouer avec son esprit entièrement sur « Que puis-je faire pour que Benz ait plus de chances de marquer? » C’est précisément ce que Benzema a fait pour Ronaldo au cours de neuf années de succès.

Je pense que seules les statistiques froides en noir et blanc exigent que Los Blancos, quand il revient finalement à Lyon (le club qui lui pince encore les cordes du cœur), construisez à ce footballeur Rolls-Royce une belle statue dans l’Estadio Santiago Bernabeu rénové. Mais il est tellement, alors bien plus que ses statistiques.

Si vous avez besoin de rappeler ou de persuader, voici quelques aides-mémoire.

Allez jeter un œil au vainqueur que Benzema a marqué du week-end, sous le choc et la crainte des dépisteurs de l’Atalanta. Livre pour livre, je pense que cela pourrait être l’objectif de toute la saison espagnole jusqu’à présent.

Elche, l’un des clubs du sous-sol de la Liga, a mené pendant une bonne partie de la seconde période, est à égalité 1-1 et semble sûr d’obtenir ce qui ne sera que son premier point contre Madrid dans la capitale espagnole depuis décembre 1975. l’occasion, la perte de points à domicile pour ce candidat à la relégation serait convaincante pour la grande majorité que l’équipe de Zidane va être hors de la course (potentiellement un déficit de 10 points pour l’Atletico si Madrid fait match nul et l’équipe de Diego Simeone gagne) pour défendre leur Titre.

Dans le temps supplémentaire, Rodrygo renvoie le ballon à son leader français, mais cela oblige Benzema à interrompre sa foulée car le service est derrière lui et à l’extérieur de la surface de réparation d’Elche. Le n ° 9 de Madrid tourne, semble à peine y penser, ramène le ballon à la position du jeune Brésilien et il le pousse vers l’avant dans un espace juste devant Benzema. Son tir est instantané, vicieux, parfaitement placé et tout simplement beau à regarder (à moins que vous ne soyez Edgar Badia, le gardien catalan provocateur et consterné d’Elche).

But de la saison? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Allez le regarder dès que vous avez fini de lire ceci.

Je n’attribue pas le flop ultérieur d’Atleti plus tard dans la soirée à une sorte de pouvoir surnaturel que Benzema possède mais, grâce à son but et au malheureux match nul 0-0 des leaders de la ligue contre Getafe, un écart potentiel de 10 points est devenu à peine six. De plus, le Real Madrid a l’avantage face à face qui lui donnerait le titre s’il finissait en tête à égalité avec Los Colchoneros.

Je pense que si j’étais poussé à choisir un favori des 269 buts par lesquels Benzema a jusqu’à présent remboursé l’investissement désormais ridiculement bon marché de 35 millions d’euros de Madrid en 2009, alors qu’il était la quatrième signature du deuxième régime présidentiel de Florentino Perez (après Ronaldo, Kaka et Raul Albiol), alors cela viendrait de la course victorieuse à leur victoire au titre l’été dernier.

Karim Benzema est sorti de l’ombre de Cristiano Ronaldo et met le Real Madrid sur le dos dans la quête d’une autre couronne de la Liga. Denis Doyle / Getty Images

Valence était des visiteurs du stade Alfredo Di Stefano du terrain d’entraînement de Valdebebas à Madrid. Ce n’était que la deuxième fois que l’équipe deuxième de Zidane (ils poursuivaient Barcelone) jouait sans foule dans leur complexe d’entraînement et Los Che est arrivé pour faire la guerre au football – c’était un match de bout en bout, sans quart-demandé-aucun-donné.

À 2-0, après avoir marqué le premier, Benzema a pris la première passe coupée de Marco Asensio de sa droite sur la course. Il l’a tourné vers le haut et au-dessus de Hugo Guillamon de Valence, l’a regardé tomber un peu en arrière là où il l’aurait aimé être et puis, sans rompre la foulée, il n’a produit rien de moins excitant ou puissant qu’un missile Exocet à l’extérieur de sa botte gauche. dans le coin supérieur droit du but de Jasper Cillessen. C’était de la poésie à regarder.

Il n’est pas nécessaire ici de faire plus que de noter que pour tout son football céleste, Benzema n’est pas un ange. Au fil des ans, des conversations ont eu lieu avec la police française et espagnole sur une série de questions. Il est toujours exclu de ses fonctions avec l’équipe nationale de France, sinon il – comme son coéquipier madrilène Raphael Varane – serait un champion du monde après Les Bleus«Triomphe de la Coupe du monde en Russie il y a trois ans.

C’est une supposition plutôt qu’une certitude, mais si Zidane succède à Didier Deschamps dans le rôle d’entraîneur de la France à la suite du Championnat d’Europe de cet été, comme beaucoup le soupçonnent, cela signifierait-il un rappel pour Benzema?

« Il est comme mon grand frère, il me donne toujours du soutien et des conseils », a récemment déclaré Benzema au magazine Icon en décrivant Zidane. Ce n’est pas une mauvaise relation à avoir avec votre patron. Un point important aussi, car il n’y a pas que des bouquets de fleurs et de tapotements dans le dos pour lui à Madrid.

« Il y aura toujours des hauts et des bas au cours d’une carrière, mais chacun doit affronter des défis dans sa vie », est le point de vue de Benzema. « Mes défis sont de taille, mais je suis assez fort et suffisamment robuste psychologiquement pour faire face. Je ne suis pas un lâcheur. »

Dans cette interview avec Icon, il a parlé plus en détail de son personnage, admettant que « Ce n’est pas vrai que rien ne m’affecte. J’ai des sentiments comme tout le monde mais je ne montre jamais mes faiblesses – même si je les ai. Si les choses sont mauvais et je suis à terre, je le cache. «

Ce n’est pas l’approche adoptée par Benzema lorsque Jose Mourinho était aux commandes. Avec l’autre avant-centre de Madrid, Gonzalo Higuain, blessé, Mourinho a fait sa remarque infâme que si « vous devez aller chasser mais vous n’avez pas de chien, vous devez amener votre chat parce que vous ne pouvez pas le faire vous-même. . » Le manager portugais envoyait un message sans subtilité à ses supérieurs qu’il voulait qu’ils ajoutent Emmanuel Adebayor à l’équipe (ils l’ont fait) mais Benzema savait qu’il était le « chat » en question.

Une fois le match suivant remporté, Benzema – même s’il n’était au club que depuis un peu plus d’un an – a frappé à la porte de Mourinho, a clairement exprimé sa fureur blessée, a exigé beaucoup plus de respect public et privé et, après une heure de se débarrasser des choses, dégager l’air ayant, comme il l’admet, «perdu» quand il a consommé à l’origine les mots de son manager. Il est assez dur, cet homme, comme le montre son but et son décompte depuis que Ronaldo est parti à Turin.

De plus, le fait que la saison parfois difficile de la Ligue des champions de Madrid soit toujours vivante (idem pour leur défense en Liga) est en grande partie dû à cet attaquant franco-algérien à la tête en daim, élégant et sous-estimé.

Les gens continuent à parler de Robert Lewandowski parce que le Bayern Munich est sur une lancée en ce moment, mais Benzema est deux fois le footballeur, et bien qu’il y ait eu beaucoup de publicité sur le fait que l’international polonais devienne le troisième meilleur buteur de tous les temps de la Ligue des champions derrière Ronaldo. et Messi, j’aimerais qu’il soit noté que Benzema n’est qu’à trois buts de Lewandowski et qu’aucun de ses buts n’est une pénalité – le Bayern en a 12. Quatre des 69 frappes de Benzema dans cette compétition de clubs d’élite sont allées jusqu’à présent. cette saison: deux très importants pour sauver un match nul contre le Borussia Mönchengladbach en Allemagne et pour battre l’Internazionale 3-2 à Madrid.

C’est leur homme de prédilection, mais il pourrait bien être leur homme de passage à Lyon à la fin de cette saison si la campagne de cerf-volant réalisée par Ronaldo et le super-agent Jorge Mendes que l’international portugais pourrait revenir au Santiago Bernabeu prend façonner. Je suis sûr que c’est dans les plans de Perez et de son très cher Benzema de terminer la dernière année de leur relation contractuelle, mais il est clair d’après le représentant du joueur, Karim Djazari, que Lyon – la ville et le club – est très présent dans leur esprit.

« Karim est déchiré entre quitter le plus grand club du monde et retourner à Lyon, mais c’est une question de temps », a récemment expliqué Djazari. « Il rêve de retourner jouer pour Lyon et de réaliser de grandes choses. Porter le brassard de capitaine là-bas parmi une équipe d’enfants talentueux pourrait être magique. »

Maintenant, les agents parlent et les rêves ne deviennent pas toujours réalité. Dans ce cas, je prie pour qu’ils ne le fassent pas, du moins pas de sitôt. C’est un joyeux privilège que Benzema fasse la démonstration de son presque génie sur les terrains espagnols semaine après semaine. Nous regardons un vrai grand de tous les temps du match européen, et si Benzema mène à nouveau Madrid en Ligue des champions cette semaine et les aide à conserver leur titre en Liga, alors il est temps pour Perez d’ignorer l’âge du Français, d’accepter que son niveau de jeu et de forme physique est au niveau d’un joueur de 27 ans et demande à Benzema de consacrer encore deux ou trois saisons de son football ballétique, beau, belligérant et brillant au Real Madrid.