Benzema du Real Madrid est prêt pour un nouveau contrat

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Benzema s’approche d’un nouvel accord avec Madrid

Karim Benzéma s’approche d’une prolongation de contrat avec le Real Madrid, selon Fabrice Romano.

Le contrat actuel de l’attaquant français talismanique devrait expirer à l’été 2023, mais une prolongation devrait le maintenir au stade Santiago Bernabeu pour une autre saison.

Benzema a déjà confirmé Los Blancoss que son intention est d’accepter la proposition de contrat du club, et cela est considéré comme n’étant qu’une question de temps avant que l’accord ne soit conclu.

Le conseil d’administration du club – ainsi que le président Florentino Perez et le manager Carlo Ancelotti – sont tous d’accord sur la décision de garder Benzema pour une saison supplémentaire.

Cela ne devrait pas être une surprise compte tenu de l’impact que l’ancien Lyonnais a eu depuis son déménagement en Espagne. Rien que la saison dernière, il a marqué 44 buts et en a aidé 15 autres en seulement 46 matches, dont 15 en Ligue des champions en route vers sa cinquième victoire finale avec le club.

Son total cette saison est de quatre buts et une passe décisive en huit matches, contribuant à un bilan global très impressionnant du Real Madrid de 327 buts et 160 passes décisives en 613 apparitions.

Il a été question que Los Blancos pourrait chercher à déménager pour Manchester City Erling Haaland en 2024, mais Benzema reste l’homme principal incontesté pour l’instant.

Karim Benzema devrait signer une prolongation de contrat au Real Madrid. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

– L’AC Milan envisage de signer l’ailier du Midtjylland Gustave Isaksen dans la fenêtre de transfert de janvier, selon Calciomercatoqui ajoutent que le Rossoneri a repéré le joueur de 21 ans alors qu’il marquait le premier but du club danois lors d’un match nul 2-2 contre Feyenoord en Ligue Europa jeudi. Isaksen est considéré comme un renfort possible en raison des problèmes de blessures qui Alexis Saelemaekers et Messie Junior sont confrontés.

– La décision de Massimiliano Allegri de jouer Danilo en défense centrale pourrait signifier que la Juventus intensifiera ses efforts pour signer un autre arrière latéral, selon Calciomercato. Danilo a aidé à ancrer la défense de la Juve lors de sa victoire 3-1 en Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa mercredi, ce qui pourrait se produire avec une plus grande régularité à l’avenir. Par conséquent, la Juve voudra ajouter un autre joueur et améliorer la qualité qui peut être invoquée dans les zones étendues.

– Fabrice Romano a rapporté que de nombreux clubs suivent les progrès du milieu de terrain de Guimaraes Ibrahima Bamba, qui a même été considéré pour une convocation en Italie par Roberto Mancini. Cela survient alors que le joueur de 20 ans a signé une prolongation de contrat qui le maintiendra avec le club portugais jusqu’en 2026.

– Moïse Turay suscite l’intérêt de nombreux clubs à travers l’Europe, selon Marché du pied. Le Bayern Munich, le Borussia Mönchengladbach, l’Eintracht Francfort, Lille et la Lazio ne sont que quelques-unes des équipes qui regardent le talentueux ailier. Le joueur de 18 ans a été appelé dans l’équipe nationale de Sierra Leone alors qu’il n’a jamais fait d’apparition en équipe première à Troyes, qui souhaite qu’il signe son premier contrat professionnel avec eux.

– Capitaine du Rayo Vallecano Oscar Tréjo a signé une prolongation de contrat pour rester du côté de la Liga jusqu’en 2024, le club a confirmé. Le joueur de 34 ans a débuté les sept matches de championnat de Rayo cette saison, enregistrant un but et deux passes décisives.