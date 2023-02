Benzema du Real Madrid dépasse Raul dans le classement des buteurs de la Liga

Karim Benzema s’est hissé dans le top cinq des buteurs de tous les temps de la Liga mercredi, après avoir marqué deux fois lors de la victoire 4-0 du Real Madrid sur Elche.

Le premier but de Benzema l’a placé devant le grand madrilène Raul Gonzalez sur 229 buts en Liga, après avoir dépassé une autre légende du club, Alfredo di Stefano, le mois dernier.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Maintenant sur 230 buts, les seuls joueurs à avoir marqué plus que Benzema sont le Mexicain Hugo Sanchez – qui a joué pour l’Atletico Madrid, le Real Madrid et le Rayo Vallecano – avec 234 buts, l’attaquant de l’Athletic Club Telmo Zarra avec 251, et Cristiano Ronaldo et Lionel. Messi, avec respectivement 311 et 474.

“Karim est un joueur qui n’est pas qu’un attaquant, c’est un joueur complet, il se combine bien avec ses coéquipiers, des joueurs comme Rodrygo ce soir, il est toujours prêt dans la surface de réparation et il nous aide beaucoup en possession”, entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a dit de Benzema après son dernier jalon.

“Karim a une carrière fantastique, espérons qu’il pourra continuer, tous les fans de Madrid veulent qu’il soit à ce niveau.”

Benzema a rejoint Madrid depuis Lyon en 2009 et en est maintenant à sa 14e saison au Santiago Bernabeu.

Il a remporté cinq Ligues des champions au cours de cette période – en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2022 – et quatre titres de LaLiga, ainsi que deux Copas del Rey, quatre Supercopas espagnoles, quatre Super Coupes de l’UEFA et quatre Coupes du monde des clubs.

Benzema a adopté le rôle du principal buteur de Madrid lorsque Cristiano Ronaldo a quitté le club en 2018. Il a marqué un record de 27 buts en Liga lors de la saison 2021-22 alors que Madrid a remporté la ligue, tout en inscrivant 15 buts en Ligue des champions – 10 d’entre eux. dans la phase à élimination directe – dans les victoires de retour contre le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City.

Ces performances ont été récompensées par le Ballon d’Or 2022, remportant le prix individuel tant convoité pour la première fois en octobre de l’année dernière.