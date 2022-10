Benzema de retour mais la saison parfaite du Real Madrid se termine par un match nul

MADRID – La saison parfaite du Real Madrid en Liga s’est terminée par un match nul 1-1 contre les visiteurs d’Osasuna dans un match qui a vu Karim Benzema manquer un penalty tardif.

Benzema est revenu à l’action près d’un mois après avoir été écarté d’une blessure à la cuisse, mais l’attaquant français n’a pas pu se convertir à la 79e minute alors que la séquence de six victoires consécutives de Madrid en Liga pour ouvrir la saison a été interrompue.

Vinicius Junior a donné l’avantage à Madrid juste avant la mi-temps, mais Kike Garcia a égalisé avec une tête brillante du bord de la surface sur le gardien remplaçant Andriy Lunin, qui jouait à la place de Thibaut Courtois.

Avec 19 points, Madrid est à égalité avec Barcelone en tête du classement de la Liga, avec le classique imminente le 16 octobre.

Réaction rapide

1. Le premier défaut de Madrid n’est pas le pire

Le Real Madrid avait été presque impeccable jusqu’à présent cette saison, avec un record dans ce match qui comprenait neuf matchs disputés entre LaLiga, la Ligue des champions et la Super Coupe de l’UEFA, et neuf victoires. Un match nul 1-1 à domicile contre un adversaire maladroit à Osasuna n’est pas un désastre, mais c’est néanmoins une erreur malvenue et un rappel précoce que les champions d’Espagne et d’Europe en titre ne sont pas infaillibles.

Il y a beaucoup de facteurs contributifs pour expliquer pourquoi Madrid ne tirait pas tout à fait sur tous les cylindres ici. Leur meilleur joueur, Karim Benzema, vient tout juste de revenir d’une blessure, tandis que Thibaut Courtois était absent (plus sur les deux dans un instant) tout comme Luka Modric. Il y a aussi souvent une lenteur dans l’équipe après la pause internationale, avec tant de membres de l’équipe ayant été absents de leur pays.

Le résultat laisse Madrid au niveau de 19 points avec un Barcelone renaissant en tête du tableau et met en place une course au titre à deux équipes potentiellement passionnante, les deux équipes ayant la chance de porter un coup rapide en le classique ici au Santiago Bernabeu le 16 octobre. D’ici là, attendez-vous à voir Madrid revenir à toute vitesse.

Karim Benzema est revenu après une absence de près d’un mois pour blessure, mais n’a pas pu faire gagner le Real Madrid. Getty Images

2. Cherchez Benzema pour le secouer

Le Real Madrid n’avait pas vraiment eu de mal à trouver le filet en l’absence de Benzema. Depuis que l’élu du Ballon d’Or s’est blessé à la cuisse contre le Celtic le 6 septembre, l’équipe avait marqué 11 buts en quatre matchs : trois contre le Celtic, quatre contre Majorque et deux contre le RB Leipzig et l’Atletico Madrid. Pourtant, Benzema est “The Boss” – comme il a été décrit sur la première page de Diario AS dimanche matin – il n’était donc pas surprenant de le retrouver en tête contre Osasuna.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Benzema a presque célébré son retour avec un quasi-accident scandaleux à la 37e minute, prenant le centre de Vinicius Junior pour la première fois sur la volée et le mettant à quelques centimètres de large. La seconde mi-temps a offert une chance encore meilleure de le faire lorsque Madrid a reçu un penalty pour la poussée de David Garcia sur Benzema lui-même. Il a tiré haut, hors de la barre et plus, cependant, dans un rare échec à se convertir sur place.

L’entraîneur Carlo Ancelotti a insisté sur le fait que nous reverrions “le même Karim comme toujours” assez tôt. Avec des matchs gagnables contre le Shakhtar Donetsk et Getafe cette semaine, Madrid espère que Benzema sera de retour à son meilleur niveau au moment où il affrontera le Barça.

3. Courtois est irremplaçable

Ce ne doit pas être facile d’être le gardien de but suppléant du meilleur de l’entreprise. Thibaut Courtois était presque omniprésent la saison dernière – commençant 36 des 38 matchs de championnat sur le chemin de la victoire du titre de Madrid et disputant chaque match de la course historique de la Ligue des champions de Madrid – alors Andriy Lunin a dû être patient, travailler dur à l’entraînement et attendre son heure.

Une opportunité rare s’est présentée ici, avec Courtois exclu tard le jour du match avec un problème de dos. Lunin a souvent semblé nerveux et incertain lors de ses rares apparitions à Madrid, comme s’il était trop désireux de faire bonne impression. Ici, son premier arrêt est survenu à la 28e minute, un arrêt direct sur un tir optimiste à longue distance de Jon Moncayola. Il n’y avait pas grand-chose que Lunin pouvait faire contre le superbe égaliseur de tête de Kike Garcia, qui s’est enroulé au-dessus de sa tête, et il y a eu un moment nerveux plus tard lorsque le gardien a hésité à venir pour un centre et a été presque pris dans le no man’s land.

Il pourrait être injuste de porter un jugement définitif sur la capacité de Lunin, étant donné le peu de lui que nous avons vu sous un maillot du Real Madrid, mais Courtois ne peut pas revenir assez tôt.

Notes des joueurs

Real Madrid: Andriy Lunin 5 ; Dani Carvajal 6, Antonio Rudiger 6, David Alaba 7, Ferland Mendy 6 ; Aurélien Tchouameni 6, Toni Kroos 7, Dani Ceballos 5 ; Rodrygo va 6, Vinicius Junior 8, Karim Benzema 7.

Sous-titres : Eduardo Camavinga 7, Fede Valverde 6, Marco Asensio 5, Eder Militao 6, Mariano Diaz 5.

Osasuna : Sergio Herrera 5; Nacho Vidal 7, Unai García 7, David García 5, Juan Cruz 6 ; Lucas Torro 7, Darko Brasanac 6, Jon Moncayola 7 ; Abde Ezzalzouli 7 ans, Moi Gomez 6 ans ; Kike García 7.

Sous-titres : Ruben Pena 6, Aimar Oroz 6, Manu Sanchez 6, Budimir 6, Aridane Hernandez 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Vinicius Junior, Real Madrid.

Son but était une énorme tranche de chance, une croix qui a trouvé son chemin dans le coin inférieur, mais Vinicius n’a jamais cessé d’essayer de faire bouger les choses alors que Madrid poussait pour un vainqueur.

PIRE : David Garcia, Osasuna.

A donné le penalty qui aurait dû voir le Real Madrid remporter la victoire avec sa poussée sur Benzema et a été expulsé pour laisser son équipe clôturer le match sous pression avec 10 hommes.

Faits saillants et moments marquants

BENZEMA ENVOIE LA PÉNALITÉ SUR LA BARRE TRANSVERSALE 😱 pic.twitter.com/IJ3aeCModS — ESPN FC (@ESPNFC) 2 octobre 2022

Pas la façon dont le vainqueur présumé du Ballon d’Or envisageait son retour sur le terrain après sa mise à pied pour blessure.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Dani Ceballos du Real Madrid : “Nous voulions les trois points, nous avons essayé jusqu’au bout. Nous avons perdu deux points, vraiment, parce que l’équipe poussait dans les dernières minutes mais nous n’avons pas pu remporter la victoire.”

Kike Garcia d’Osasuna : “Vous regardez les retours qu’ils ont eu à la télévision et vous pensez ‘maintenant c’est ton tour !’ Mais on a tenu bon, je pense qu’on a une bonne équipe qui défend bien la surface et on l’a montré.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Surprenant que Karim Benzema ait été fragile aux tirs au but lors des matchs de LaLiga ces derniers temps. Depuis le début de la saison dernière, il n’a désormais pas réussi à convertir cinq pénalités (marqué 8/13). Et trois de ces ratés ? Contre Osasuna.

– Osasuna a évité la défaite lors de matches consécutifs sur la route contre le Real Madrid pour la première fois depuis les nuls consécutifs en 1994 et 2001.

Suivant

Real Madrid: L’équipe de Carlo Ancelotti accueillera mardi le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions et accueillera Getafe samedi.

Osasuna : L’équipe basque accueillera Valence vendredi en Liga.