L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a donné son plein soutien à son compatriote Karim Benzema après que l’attaquant français a appris cette semaine qu’il était sur le point d’être jugé pour complot en vue d’une tentative de chantage.

Le parquet de Versailles accuse l’attaquant du Real Madrid d’avoir fait pression sur son ancien coéquipier de France Mathieu Valbuena en 2015 pour qu’il paye des maîtres chanteurs qui menaçaient de révéler une vidéo intime dans laquelle figurait Valbuena.

– Benzema fait l’objet d’un procès dans le scandale de la « sex tape » de Valbuena

« Il [Benzema] a mon soutien total « , a déclaré Zidane vendredi. » Je sais que ce n’est pas une situation facile. L’important est ce que je vois et il va bien. «

Aucune date pour le procès n’a été fixée.

« Ce sont des situations difficiles et nous voulons qu’elles soient résolues le plus rapidement possible », a déclaré Zidane. « Il [Benzema] se détache de tout cela et se concentre sur son travail, sa famille. Il fait ce qu’il aime et veut rendre les gens heureux quand il est sur le terrain. «

Titulaire à Madrid, Benzema n’a pas joué pour la France depuis octobre 2015 après avoir été suspendu par la Fédération française de football (FFF) en raison de son implication présumée dans l’extorsion présumée de Valbuena. Benzema aurait été approché par un ami d’enfance pour servir d’intermédiaire et persuader Valbuena de traiter directement avec les maîtres chanteurs. Au lieu de cela, Valbuena a informé la police.

Benzema a nié tout acte répréhensible.

Zidane, quant à lui, espère que le capitaine du Real Madrid Sergio Ramos et l’ailier Lucas Vazquez signeront bientôt de nouveaux accords.

Le capitaine madrilène Ramos et Vazquez n’ont pas encore renouvelé leurs contrats au Bernabeu, qui expirent le 30 juin, et sont libres de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier.

Interrogé avant le match de championnat de samedi à Osasuna s’il craignait que les internationaux espagnols ne partent cet été, Zidane a déclaré: « Nous verrons ce qui se passera.

« Je ne veux pas penser comme ça. Dans le football, vous ne savez pas ce qui peut arriver. J’espère que ça sera réglé. Ce que je veux pour mes joueurs, c’est que ça soit résolu le plus tôt possible. Pour le moment. Lucas et Sergio sont là et nous avons un match demain. Mes joueurs sont prêts à jouer, à s’entraîner, à bien faire les choses, c’est ce qui compte pour moi. «