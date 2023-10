Benzema à propos de la sortie de Madrid: j’ai toujours voulu rejoindre la ligue saoudienne

Karim Benzema a rejoint Al Ittihad cet été parce qu’il a toujours voulu vivre en Arabie Saoudite et « aider le football saoudien à se développer ».

L’attaquant français, qui a remporté le Ballon d’Or en 2022, a quitté le Real Madrid après 14 ans « pour tenter un nouveau défi », en signant pour Al Ittihad en juin avec les champions saoudiens de Pro League en tant qu’agent libre.

« Eh bien, avec tout ce que j’ai fait et gagné avec le Real Madrid, je pense que c’était pour moi le bon moment pour tenter un nouveau défi », a déclaré Benzema, vainqueur du Ballon d’Or 2022. Site Web de la Pro League saoudienne . « Bien avant le football, j’ai toujours voulu venir ici. En plus, c’est un pays musulman. J’ai tout de suite ressenti cet amour pour moi. Sur et en dehors du terrain, je me sens bien.

« Ce pays m’a accueilli à bras ouverts. Je ressens l’amour des gens ici, c’est évident que cela me rend heureux. »

Benzema, 35 ans, a signé un contrat de trois ans avec Al-Ittihad et a de grands objectifs.

« Je veux vraiment aider le football saoudien à se développer », a-t-il ajouté. « Il [Al Ittihad] C’était un projet qui commençait tout juste à éclater de partout donc de mon côté j’avais envie de faire partie de l’histoire. C’est la raison pour laquelle je suis venu ici. »

Depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en décembre 2022 après avoir quitté Manchester United, de nombreuses stars du football ont déménagé au Moyen-Orient.

Parmi ceux qui ont rejoint la Saudi Pro League cet été figurent Neymar, Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Roberto Firmino, Sadio Mané et Marcelo Brozovic.

« Je suis vraiment surpris et satisfait du niveau du jeu ici », a déclaré Benzema. « Vraiment surpris car en Europe, nous ne regardons pas beaucoup le football d’ici. Aujourd’hui, nous regardons de plus en plus à cause des grands noms qu’ils ont signés. »

Outre Benzema, Al-Ittihad, entraîné par Nuno Espirito Santo, a renforcé son effectif avec l’ancien milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté et l’ancien attaquant du Celtic Jota.

« L’équipe n’a pas vraiment changé par rapport à l’année dernière, ce qui est une bonne chose », a déclaré Benzema. « Il n’y a eu que quelques renforts. Nous avons une bonne équipe et nous travaillons bien ensemble. »

Al-Ittihad est quatrième du championnat, à quatre points du leader Al Hilal après neuf matches.

Benzema, qui a marqué trois buts et en a inscrit trois autres en sept matches de championnat jusqu’à présent cette saison, a déclaré que son meilleur était encore à venir.

« Je me sens bien, je vais de mieux en mieux. » il a dit. « Je vais monter en puissance. Petit à petit, le niveau de l’équipe monte et le mien aussi. Mais le plus important pour moi sera de remporter des trophées en fin de saison. »

Benzema est le deuxième meilleur buteur madrilène de tous les temps derrière Cristiano Ronaldo et a remporté 25 trophées avec les géants espagnols.