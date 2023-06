Benzema à Mbappe : évaluation du plan de transfert du Real Madrid

La saison de LaLiga n’était même pas terminée lorsque les activités de transfert d’été du Real Madrid ont commencé.

Madrid a annoncé le 3 juin que Marco Asensio, Mariano Diaz et Eden Hazard quitteraient le club. Un jour plus tard – quelques heures avant le dernier match de la saison de Madrid contre l’Athletic Club – le nom de Karim Benzema a été ajouté à cette liste. Puis, 72 heures après la fin de la saison, le Borussia Dortmund a confirmé que le milieu de terrain Jude Bellingham rejoindrait Madrid pour un montant initial de 103 millions d’euros.

Deux jours plus tard, Madrid officialise le retour du latéral gauche François Garcia de Rayo Vallecano, suivi de Brahim Díaz de retour après un prêt de trois ans à l’AC Milan. Lundi, le club a clairement indiqué où se situe l’avenir de l’équipe, remettant à Vinicius Junior le maillot n ° 7 et Rodrygo Goes le n ° 11.

Si cela ne suffisait pas, les informations selon lesquelles Kylian Mbappe n’a pas l’intention de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de 2024 ont ouvert la perspective d’un déménagement cet été et d’une autre longue saga de transfert. Madrid est prêt à soumissionner, bien que le joueur affirme qu’il restera au PSG et partira en liberté dans 12 mois.

Avant ce qui sera clairement une fenêtre de transfert cruciale pour le Real Madrid, voici un aperçu de ce qui va suivre pour le club – les arrivées et les départs, les plans du club et combien d’argent ils doivent dépenser – alors qu’ils cherchent à construire un nouveau équipe capable de se battre à nouveau pour la Liga et la Ligue des champions.

Ce sera toujours un été de changement au Santiago Bernabeu, et pas seulement parce que les rénovations en cours du stade, qui ont commencé il y a quatre ans, touchent enfin à leur fin.

Le manager Carlo Ancelotti et son équipe restent – même si la fédération brésilienne n’a pas encore complètement renoncé à le recruter comme nouvel entraîneur de l’équipe nationale. Mais la transition sur le terrain de l’équipe, qui a débuté avec le départ de Cristiano Ronaldo en 2018 – et s’est accélérée avec les sorties de Sergio Ramos et Raphael Varane en 2021 et de Marcelo et Casemiro en 2022 – va passer à la vitesse supérieure.

Les départs de l’inconsistant Asensio, de l’indésirable Mariano et de l’anonyme Hazard seront un net positif. Leurs absences libéreront environ 40 millions d’euros sur la masse salariale pour aller vers de nouvelles recrues. Hazard, qui n’a commencé que deux matches de championnat la saison dernière, était le meilleur revenu de l’équipe.

Le Real Madrid a perdu l’attaquant Karim Benzema, pour qui il n’a jamais vraiment eu de remplaçant de toute façon. Maintenant, ils doivent se concentrer sur son remplacement. Denis Doyle/Getty Images

La perte la plus importante et la plus prématurée est celle de Benzema. Le détenteur du Ballon d’Or, âgé de 35 ans, devait rester une autre saison jusqu’à ce qu’une saison perturbée par des blessures et une offre de contrat alléchante de deux ans d’une valeur allant jusqu’à 400 millions d’euros de la part d’Al Ittihad en Arabie saoudite le convainquent de changer son esprit.

Benzema est au cœur de la ligne de front de Madrid depuis plus d’une décennie, et même au cours d’une saison 2022-23 décevante, il a marqué 31 buts dans toutes les compétitions. L’exode de quatre joueurs attaquants signifiait que Vinicius et Rodrygo étaient les deux seuls attaquants de la première équipe répertoriés sur le site Web du club jusqu’à l’ajout de Diaz.

Diaz remplace efficacement Asensio dans la compétition avec Rodrygo sur l’aile droite, même s’il fera bien d’égaler les 19 buts d’Asensio en championnat au cours des deux dernières saisons. Mais cela laisse toujours Madrid sans avant-centre reconnu. Il y avait déjà une acceptation que le club manquait d’une sauvegarde adéquate pour Benzema. Avec le départ de Benzema, ils auront également besoin d’un remplacement complet.

ESPN a rapporté que le club avait identifié Harry Kane comme possédant les attributs nécessaires – expérience de haut niveau, qualité technique et menace de but constante – pour remplacer Benzema. Mais Kane aura 30 ans le mois prochain et Madrid hésite à dépenser des frais importants pour un joueur sans valeur de transfert future, et ses meilleures années pourraient être derrière lui.

Une autre possibilité intrigante est apparue cette semaine avec la nouvelle que Mbappe avait officiellement informé le PSG qu’il ne prolongerait pas son contrat là-bas d’une année supplémentaire, jusqu’en 2025. Mbappe a ensuite contesté les informations, écrivant sur les réseaux sociaux qu’il était « très heureux » au PSG et a réitéré qu’il resterait à Paris la saison prochaine – mais son club pourrait être réticent à lui permettre de résilier son contrat pour la deuxième fois en deux ans.

Des sources ont déclaré à ESPN que Madrid serait prêt à déménager pour Mbappe cet été, s’il y avait une véritable perspective que le PSG accepterait un tel accord. Mbappe donnerait la priorité à Madrid par rapport à tout autre prétendant potentiel, ont indiqué des sources. Le président Florentino Perez est resté en contact avec Mbappe, bien qu’il ait été blessé par le revirement de dernière minute qui a vu l’attaquant snober Madrid l’année dernière. Si le PSG devait accepter qu’un transfert cet été était dans l’intérêt de tous, les finances de Madrid sont suffisamment saines pour que cela se produise.

Bien que Kylian Mbappe ait été fortement lié au Real Madrid, le club espagnol a également l’œil sur Harry Kane de Tottenham Hotspur. Chloé Knott/Danehouse/Getty Images

Le Real Madrid ne s’attendait pas à dépenser beaucoup pour un attaquant cet été – surtout après avoir engagé un montant initial de 103 millions d’euros plus un potentiel de 30 millions d’euros de variables pour signer Bellingham – mais les comptes de l’année dernière affichaient un solde de trésorerie de 425 millions d’euros.

Avec les économies réalisées sur Hazard et Benzema et les nouvelles sources de revenus imminentes du Bernabeu réaménagé, Madrid pourrait se permettre de signer Mbappe ou Kane, s’il le voulait. Après tout, ils étaient prêts à dépenser jusqu’à 200 millions d’euros pour signer Mbappe en 2021, à un moment où d’autres clubs étaient au bord du gouffre en raison de l’impact financier de la pandémie de COVID-19.

Le plan cet été était pour un investissement beaucoup plus modeste dans l’attaque. L’attaquant de l’Espagne et de l’Espanyol Joselu, auteur de 16 buts en Liga la saison dernière – derrière seulement Robert Lewandowski et Benzema – est arrivé en prêt. Le joueur de 33 ans, qui était auparavant joueur madrilène entre 2009 et 2012 et qui est le beau-frère de Dani Carvajal, est dans la forme de sa vie. C’est une décision sensée et à faible risque pour un joueur qui pourrait s’adapter rapidement et offrir quelque chose de différent en tant que buteur sensé.

Mais il est difficile d’imaginer Madrid entrer dans la nouvelle saison avec Joselu comme premier et unique choix à l’avant-centre. Le polyvalent Kai Havertz, 24 ans, de Chelsea, a été examiné, son contrat à Stamford Bridge devant expirer en 2025. Plus tôt cette saison, Madrid suivait un certain nombre d’autres candidats, dont Dusan Vlahovic de la Juventus et Richarlison de Tottenham Hotspur.

En défense et au milieu de terrain, ce sera un été moins dramatique qu’il aurait pu l’être. Les futurs de Nacho Fernández, Toni Kroos et Luka Modric – trois des joueurs les plus expérimentés de l’équipe – ont tous été dans le doute, à des degrés divers. Pour l’instant, tous les trois semblent rester sur place.

Nacho n’a confirmé que récemment qu’il avait surmonté le malheur à sa place dans la hiérarchie défensive d’Ancelotti. Nacho avait précédemment déclaré qu’il « ne se sentait pas valorisé » après avoir pris du retard sur Eder Militao, David Alaba et Antonio Rudiger plus tôt cette saison, mais la semaine dernière, il a conclu un nouveau contrat d’un an. Cela aide qu’il soit le successeur de Benzema en tant que capitaine du club.

Kroos a ouvertement envisagé une retraite anticipée avant que sa forme et sa condition physique améliorées ne le persuadent de continuer. Son renouvellement pour un an n’a pas encore été officialisé.

Modric, quant à lui, a déclaré publiquement et en privé qu’il souhaitait rester et a accepté les conditions d’un nouvel accord. Mais il y a aussi un sérieux intérêt de la part de l’Arabie saoudite, à laquelle il a jusqu’à présent réussi à résister.

jouer 2:07 Jude Bellingham est-il un titulaire garanti au Real Madrid? Après avoir signé pour 110 millions de dollars, Alex Kirkland se demande à quoi pourrait ressembler un onze de départ potentiel au Real Madrid la saison prochaine.

Mais de plus gros doutes subsistent, notamment autour de Dani Ceballos. Le milieu de terrain a gagné en importance au fil de la saison, et sur ses 19 départs en championnat, 16 ont eu lieu dans la seconde moitié de la campagne. Il se demande maintenant si cette augmentation du temps de jeu est suffisante pour le voir accepter l’offre de contrat du club.

La possibilité d’un départ surprise – pensez à Varane en 2021 ou à Casemiro l’année dernière – ne peut jamais être entièrement exclue à Madrid. Si une offre attrayante arrive pour un joueur jugé non essentiel, le club a la réputation de savoir quand extraire le maximum de valeur et en sortir plus fort.

Trois autres membres de l’équipe, Andriy Lunin, Jesus Vallejo et Alvaro Odriozola, seraient également autorisés à partir si des destinations appropriées étaient trouvées. Si les places de l’équipe doivent alors être remplies, un certain nombre de joueurs talentueux de l’académie ont déjà montré suffisamment pour suggérer qu’ils pourraient contribuer à la première équipe.

Défenseur central Rafa Marin21 ans, est très bien noté, même si son contrat doit expirer en 2024. Le milieu de terrain Sergio Arribas, également 21 ans, a déjà joué à ce niveau, alors qu’il était attaquant Alvaro Rodríguez18 ans, avait l’air d’un homme cible utile la saison dernière et meneur de jeu Nico Paz18 ans, pourrait être l’étoile la plus brillante de l’académie.

Ancelotti, cependant, a eu tendance à hésiter à se tourner vers les jeunes du cru – l’une des critiques auxquelles il a été confronté au sein du club – à moins que les circonstances ne lui laissent le choix.

Avec la signature de Bellingham, la régénération du noyau de cette équipe du Real Madrid est désormais terminée.

Le joueur de 19 ans jouera aux côtés d’Eduardo Camavinga (20 ans), Aurélien Tchouameni (23 ans) et Federico Valverde (24 ans) au milieu de terrain. Ajoutez les attaquants Vinicius et Rodrygo (tous deux 22 ans) et Brahim (23 ans), ainsi que les défenseurs Militao (25 ans) et Garcia (23 ans), et le profil d’âge de Madrid semble de plus en plus sain.

La dernière pièce du puzzle sera le nouvel attaquant, car les adieux de Benzema laissent le club avec une pièce majeure de transfert en suspens et 2 mois et demi pour trouver leur homme.