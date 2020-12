Le Real Madrid a battu Eibar 3-1 lors d’un match passionnant à Ipurua dimanche pour égaliser les points avec l’Atletico Madrid au sommet de la Liga.

Madrid a bien commencé et est parti tôt, la passe ébréchée de Rodrygo retrouvant Karim Benzema qui a terminé devant le gardien Marko Dmitrovic. Luka Modric a doublé son avance dans les 15 premières minutes alors que Benzema devenait fournisseur, reculant pour que le Croate termine. Kike Garcia a retiré un but pour les hôtes, passant devant Thibaut Courtois, avant que Benzema ne soit exclu d’un autre hors-jeu.

La seconde moitié était plutôt une bataille. Rodrygo avait un tir en deuxième mi-temps sauvé par Dmitrovic après le ballon de Toni Kroos, et Yoshinori Muto aurait pu marquer avec une tête de près du poteau. Le remplaçant Marco Asensio a bouclé un coup franc juste à côté et Eibar a menacé d’égaliser avant que Lucas Vazquez ne les frappe lors de la contre-attaque pour marquer dans le temps supplémentaire.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Positifs

L’impressionnant parcours du Real Madrid se poursuit: c’est maintenant quatre victoires consécutives en championnat, ils sont au sommet et, surtout, huit points d’avance sur Barcelone, bien qu’ils aient joué un match de plus. Les adversaires d’Eibar n’étaient pas non plus un jeu d’enfant et n’avaient perdu qu’une seule fois en neuf matches de championnat avant cela, même si toutes leurs victoires à l’époque étaient venues de chez eux.

La glorieuse série de buts marqués par Karim Benzema se poursuit également. Il a toujours été un joueur streak – et il compte maintenant 10 buts lors de ses 10 derniers matchs. Ce n’est pas un hasard si cette course a coïncidé avec l’évolution de la fortune de Madrid sur le terrain. Si Benzema continue de marquer, l’équipe continuera de gagner.

2 Liés

Négatifs

C’était beaucoup plus une bataille qu’on aurait pu s’y attendre lorsque Madrid a pris une avance de 2-0 après 13 minutes, et l’équipe n’a pas été en mesure de se détendre une seconde alors qu’Eibar se battait jusqu’au coup de sifflet final. La fatigue doit être une préoccupation, étant donné le nombre de joueurs qui ont joué, deux fois par semaine, au cours du dernier mois. Ils auront une courte pause à Noël – avec sept jours entre le match de Grenade le 23 décembre et Elche le 30 décembre – et espèrent y arriver sans autre problème de blessure.

Note du manager sur 10

sept — Zinedine Zidane continue d’insister sur le fait qu’il n’a pas abandonné sa politique de rotation, mais ses sélections d’équipe racontent une histoire différente. Cette fois, il n’a apporté que deux changements à l’équipe qui a battu l’Athletic Bilbao en milieu de semaine: Casemiro revenant de suspension, remplaçant Federico Valverde, et Rodrygo remplaçant Vinicius.

L’équipe a démarré superbement, comme Zidane l’aurait souhaité, puis a creusé quand Eibar a amélioré son jeu, bien que la seconde mi-temps ait parfois été difficile. Ses substitutions avaient du sens, en particulier l’introduction de Valverde lorsque Modric était fatigué.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Entré et raté un corner en première mi-temps. Il ne pouvait rien faire à propos du coup de fouet de Garcia, battu à plein régime. A fait un bon arrêt en seconde période avec Pape Diop.

DF Dani Carvajal, 7 ans – Gâché une grande chance pour ce qui aurait été un troisième but décisif à 2-1 quand il a cassé la droite dans l’espace, avec des options au milieu, mais n’a pas pu battre le premier défenseur. A travaillé dur autrement.

DF Raphael Varane, 6 ans – Maintenant, le défenseur central non espagnol avec le plus d’apparitions pour le Real Madrid. Face à un Muto animé, et a été testé tout au long.

DF Sergio Ramos, 7 ans – À son meilleur et à son pire en une seconde mi-temps de jeu quand une interception fantastique a été suivie d’une passe directement aux pieds de Takashi Inui qui aurait pu se terminer en catastrophe. Je suis parti avec un possible handball tardif lorsque le ballon a frappé son coude dans la surface. A sauvé l’équipe avec une récupération tardive.

DF Ferland Mendy, 7 ans – A bien fait en défense contre Inui. Traversé dangereusement la surface de réparation des six mètres avant la mi-temps, s’est avancé pour trouver Rodrygo après cela et a traité à lui seul d’une pause d’Eibar en seconde période.

MF Casemiro, 7 ans – Moins accrocheur que Kroos ou Modric, mais discrètement efficace à la base du milieu de terrain. Casemiro est un maître pour gagner du temps pour l’équipe lorsque cela est nécessaire en interrompant le jeu.

Karim Benzema a continué sa forme scintillante, marquant le premier match de la victoire 3-1 de Madrid sur Eibar. Photo par Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images

MF Toni Kroos, 7 ans – Malchanceux de ne pas décrocher une passe décisive en première mi-temps avec son super ballon au-dessus pour Benzema. Montré avec un coup de seconde mi-temps sur la tête d’un adversaire. Son ballon pour Rodrygo était la passe du match.

MF Luka Modric, 8 ans A été impliqué, en tant que titulaire ou remplaçant, dans chaque match de cette saison sans interruption, à 35 ans. Quelques précoces habiletés glorieuses pour feindre son chemin devant Anaitz Arbilla sans même toucher le ballon. Terminé son objectif avec conviction. Fatigué plus tard.

FW Lucas Vazquez, 7 ans – Le moins impressionnant des trois avant, mais a quand même bien joué. Presque à la fin du centre de Mendy en première mi-temps et a eu un effort dégagé de la ligne avant la mi-temps après avoir battu Dmitrovic. A attrapé un troisième but tardif.

FW Karim Benzema, 9 ans – Marqué à nouveau, un jour après avoir eu 33 ans. A fait tout aussi bien pour créer le deuxième de Madrid, en battant un défenseur et en ayant la présence d’esprit de choisir Modric. Un autre but, qui aurait été le meilleur du lot, a été exclu du hors-jeu.

FW Rodrygo, 8 – Beaucoup plus systématiquement impliqué que d’habitude. Une aide merveilleuse pour le premier but, faire flotter le ballon au-dessus de la défense d’Eibar exactement au bon endroit pour que Benzema puisse courir. Il a perdu pied et a tiré au-dessus de la barre lorsqu’il a été retrouvé par Mendy en seconde période, et plus tard, un effort a été sauvé.

Substitutions

FW Marco Asensio, N / R – Entré pour Rodrygo et est allé de près avec un coup franc. Toujours pas un seul but ou aide cette saison.

MF Federico Valverde, N / R – Remplacé un Modric fatigant lorsque l’équipe avait besoin de creuser et de protéger son avance.