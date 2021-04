Karim Benzema a marqué deux buts et en a créé un autre alors que le Real Madrid battait Cadix 3-0 mercredi pour égaliser les points avec l’Atletico Madrid en tête du classement de la Liga.

La demi-heure d’ouverture a été compétitive avant que Madrid ne reçoive un penalty – quelques minutes après qu’ils auraient pu en avoir un autre pour un tirage de maillot sur Rodrygo – lorsque le défenseur Iza Carcelen a commis une faute sur Vinicius Junior. Benzema a marqué, puis est devenu le fournisseur d’Alvaro Odriozola pour doubler l’avance de Madrid avec une tête, avant de marquer lui-même sur un centre de Casemiro pour mettre fin efficacement au match.

La deuxième mi-temps s’est déroulée sans incident, Madrid a raté une série d’occasions d’ajouter à son avance, alors que l’équipe de Zinedine Zidane a prolongé son invaincu à 16 matchs toutes compétitions confondues.

Positifs

Pendant 90 minutes, le tollé de la Super League a été momentanément oublié. Cette victoire a fini par être aussi confortable qu’ils viennent pour le Real Madrid après 10 minutes glorieuses de la première demie de Karim Benzema ont mis le résultat hors de doute. Benzema est un prétendant au joueur de la Liga de la saison, et il fonctionnait à son fluide, commandant le mieux ici, un état de forme illustré par son mouvement et sa réalisation pour le but d’Odriozola.

Il était également encourageant de voir l’équipe travailler si bien sans Toni Kroos et Luka Modric, deux rouages ​​vitaux de la machine du milieu de terrain qui ont été essentiels aux succès sur le terrain de Madrid ces dernières semaines. Le jeune Antonio Blanco – qui ne manque pas de confiance – semblait à l’aise aux côtés de Casemiro.



Négatifs

La « Super League de Cadix? Le football est pour tout le monde » Les t-shirts portés avant le match étaient un rappel indésirable du drame et de l’embarras qui entourent le Real Madrid depuis les nouvelles de dimanche soir, tout comme l’accueil hostile des supporters de Cadix à l’arrivée de l’équipe. Sur le terrain, cependant, il n’y avait vraiment rien à craindre ici.

Note du manager sur 10

8 – Zinedine Zidane a accueilli Raphael Varane et Nacho Fernandez dans l’équipe et a donc opté pour un retour à trois. Cela signifiait Marcelo et Alvaro Odriozola dans des rôles d’ailier arrière, avec Dani Carvajal juste assez en forme pour une place sur le banc. Avec Kroos et Modric manquants, Blanco s’est associé à Casemiro pour son premier départ. Toutes ces décisions ont porté leurs fruits, tout comme l’appariement des deux Brésiliens dynamiques Vinicius et Rodrygo de chaque côté de Benzema, avant de se reposer les jambes fatiguées plus tard.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Thibaut Courtois, 6 ans – Le joueur de la saison du Real Madrid a été à peine troublé ici, avec un seul arrêt facile en première mi-temps.

DF Eder Militao, 7 ans – Sa réputation s’est transformée ce mois-ci. J’aurais pu faire mieux avec une chance précoce, mais sinon, bien fait.

DF Raphael Varane, 7 ans – Son premier match de retour depuis qu’il a été testé positif pour le coronavirus. A obtenu une réservation bizarre de première mi-temps pour avoir bloqué le coup de pied du gardien Jeremias Ledesma sur le terrain.

DF Nacho Fernandez, 7 ans – Apporte leadership, expérience et calme à la défense. Sera nécessaire beaucoup plus dans les jeux à venir. Vous avez manqué une chance de marquer dans le temps supplémentaire.

DF Marcelo, 8 ans – Capitaine de l’équipe et encore une fois s’amuser à l’arrière avec beaucoup de couvert derrière lui. Je suis allé près de marquer après la mi-temps et a été sanctionné pour une faute sur Anthony Lozano.

DF Alvaro Odriozola, 7 ans – Pas de confiance contre Liverpool ou Barcelone mais un buteur improbable ici, prenant bien sa tête.

MF Casemiro, 8 ans – Encore plus de responsabilité sur ses épaules sans Kroos et Modric. Certains ont perdu la tête au début, mais ont choisi Benzema pour le troisième de Madrid.

La forme fulgurante de Karim Benzema a aidé le Real Madrid à renouer avec l’Atletico Madrid au sommet de la Liga. Photo de Mateo Villalba / Quality Sport Images / Getty Images

MF Antonio Blanco, 8 ans – Une perspective de milieu de terrain très appréciée depuis un certain temps au niveau des jeunes. J’ai tout de suite eu l’air à l’aise, prenant un tir rapide et jouant un ballon croisé Kroos-esque pour Marcelo, et a travaillé dur sur le ballon.

FW Vinicius Junior, 7 ans – Une première mi-temps bien remplie, pleine de course et causant de fréquents problèmes à la défense de Cadix.

FW Rodrygo, 7 ans – Décevant le dimanche mais mieux ici. Malchanceux de ne pas gagner un penalty en première mi-temps après avoir montré un bon rythme pour battre Jairo. Assez confiant pour repousser Benzema sur un coup franc qu’il a mis au-dessus de la barre.

FW Karim Benzema, 9 ans – Sensationnel. Marqué depuis le point de penalty, a mis en place le deuxième de Madrid avec un superbe morceau de jeu, et a marqué à nouveau avec une tête, le tout à l’intérieur de 10 minutes de première mi-temps. Il a maintenant 21 buts en championnat.

Substituts

DF Dani Carvajal, 7 ans – De retour de sa dernière blessure juste à temps pour la dernière course.

FW Marco Asensio, 6 ans – Joué à gauche et impliqué dans un mouvement tardif fluide.

MF Isco, 5 – N’a pas eu beaucoup d’impact en une demi-heure sur le terrain.

FW Mariano Diaz, N / R – Il a raté la cible après avoir contourné Ledesma, mais était hors-jeu dans tous les cas.

DF Miguel Ortega Gutierrez, N / R – Un premier début d’équipe pour le jeune arrière gauche doué.